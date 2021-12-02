Убийство Вороненкова: одного из обвиняемых оправдали

Шевченковский районный суд Киева в четверг, 2 декабря, оправдал и освободил из-под стражи в зале суда Александра Лося, обвиняемого в соучастии в убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В то же время другого подсудимого - Ярослава Тарасенко - суд по этому же делу приговорил к 12-ти годам лишения свободы. Приговоры по делу выносила коллегия присяжных.

Депутат Госдумы шестого созыва от КПРФ Денис Вороненков сбежал из Москвы в Киев осенью 2016 года из-за обвинений в мошенничестве и рейдерстве. В Украине он заявил о политическом преследовании со стороны ФСБ, дал показания по уголовному делу о государственной измене Виктора Януковича и вскоре получил украинское гражданство. Политика убили 23 марта 2017 года в центре Киева возле гостиницы "Премьер Палас".

Киллера, ветерана АТО из праворадикальных добровольческих батальонов Павла Паршова, охранник Вороненкова застрелил на месте. Ярослав Тарасенко, земляк Паршова и руководитель ячейки "Правого сектора" в Павлограде, по версии обвинения, был водителем убийцы.

Александр Лось был близко знаком со своим земляком, харьковским криминальным авторитетом Юрием Василенко, которого следствие считает организатором покушения. Василенко и Лось несколько дней арендовали квартиру в доме, где жил Вороненков и, по мнению обвинения, следили за жертвой. Именно эти обстоятельства и легли в основу обвинения Лося как соучастника убийства Вороненкова, однако суд отверг их и оправдал его.

Обвиняемые все отрицают

И Александр Лось, и Ярослав Тарасенко не признают свою вину. Последний в судебных прениях подтвердил, что приехал в день убийства в Киев на встречу с товарищем по "Правому сектору" Ярославом Левенцом, которого следствие тоже считает соучастником убийства. Тарасенко признал, что управлял в день убийства машиной, но покинул ее вскоре после того, как в нее сел киллер Павел Паршов.

Лось также не отрицает, что жил в доме на бульваре Шевченко вместе с Юрием Василенко, называет себя его охранником, но утверждает, что ничего не знал о планах убийства Дениса Вороненкова.

Приговоры будут обжаловать

После оглашения приговора Тарасенко заявил, что будет обжаловать его, отказавшись от дальнейших комментариев.

Что касается оправдательного приговора Лосю, то пресс-секретарь прокуратуры Киева заявила, что обвинение обжалует его в апелляционном порядке. "Суд присяжных не дал должной оценки собранным обвинением доказательствам", - пояснила представительница прокуратуры Надежда Максимец.

Ярослав Левенец и Юрий Василенко, которых следствие ранее называло соорганизаторами покушения на Дениса Вороненкова, уже более четырех лет находятся в розыске. По словам Надежды Максимец, прокуратура по-прежнему считает заказчиком убийства российского бизнесмена Владимира Тюрина, известного также как вор в законе по кличке Тюрик - первого гражданского мужа вдовы Вороненкова, оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс.

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