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На певицу Максакову завели дело из-за призывов помогать ВСУ

Жан Рофе
6 сентября 2024 г.

Поводом к преследованию оперной певицы Максаковой-Игенбергс стал ролик в YouTube с призывом помогать украинской армии.

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Оперная певица Мария Максакова (фото из архива)
Мария Максакова (фото из архива)Фото: Yevhen Liubimov/Ukrinform/IMAGO

Против оперной певицы и экс-депутата Госдумы Марии Максаковой-Игенбергс в России заведено уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщают государственные агентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, поводом для возбуждения дела стал видеоролик, размещенный на YouTube-канале Максаковой. В нем следователи усмотрели "дискредитацию" целей российского вторжения в Украину и призывы спонсировать ВСУ. В случае признания виновной певице грозит до шести лет лишения свободы.

Максакова-Игенбергс - бывшая солистка Мариинского театра и депутат Госдумы РФ шестого созыва. По данным СМИ, у нее есть три гражданства: России, Украины и Германии. В мае 2023 года Минюст РФ внес певицу в список "иностранных агентов". В настоящее время она, как сообщается, проживает за пределами России.

 

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