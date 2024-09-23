Неизвестного Моцарта впервые исполнили в Лейпциге

Всего 12 минут, но это же Моцарт! Ради премьерного исполнения "Совсем маленькой ночной серенады" меломаны готовы были в прошедшую субботу отстоять длиннющую очередь.

На днях стало известно о сенсационной находке. Музыковеды обнаружили в Лейпциге, а точнее - в одной из муниципальных библиотек, партитуру до сих пор неизвестного произведения Вольфганга Амадея Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart).

Как так получилось, что об этой пьесе Моцарта стало известно только сейчас?

Знатоки творчества Моцарта поставили перед собой амбициозную задачу: переиздать так называемый Каталог Кёхеля (Köchelverzeichnis) - полный список сочинений великого композитора в хронологическом порядке. Но когда в Музыкальной библиотеке Лейпцига разбирали хранившиеся там документы, среди нот внезапно обнаружили нечто незнакомое. Точнее - неизвестную доселе 12-минутную пьесу под названием "Serenate ex C", которую австрийский гений предположительно написал в подростковом возрасте. О сенсационной находке на прошедшей неделе сообщала DW.

Важно знать при этом, что речь идет не об оригинальной рукописи юного композитора, а о копии, сделанной позднее неизвестно кем. Сходство с другими сочинениями Моцарта очевидно. И если нет никакой ошибки, это произведение он скорее всего сочинил в конце 1760-х годов, когда ему было 10 - максимум 13 лет.

Музыковед из Международного фонда Моцартеум Ульрих Лайзингер (Ulrich Leisinger) готов исключить авторство других композиторов и утверждать, что речь идет о произведении юного Моцарта - "до сих пор неизвестном и совершенно очаровательном".

Выпускники музыкальной школы имени Баха исполнили ранее неизвестное произведение Моцарта Фото: Sebastian Willnow/picture alliance/dpa

Премьера неизвестного Моцарта в Лейпцигской опере

С момента написания этой музыкальной пьесы прошло более 260 лет. Но она все же нашла своего слушателя. Когда стало известно, что произведение будет исполнено на публике в фойе оперного театра Лейпцига в субботу, 21 сентября, да еще и бесплатно, перед зданием выстроилась очередь. Исполнили "Serenate ex C" выпускники местной музыкальной школы: двое скрипачей и виолончелистка.

Желающие услышать ранее неизвестную пьесу Моцарта перед зданием оперного театра в Лейпциге Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Фойе театра было переполнено, а снаружи ждала разочарованная толпа не сумевших попасть внутрь любителей классики. В итоге музыканты исполнили произведение еще два раза, но уже не в здании, а снаружи - на входе. Довольны в итоге остались все собравшиеся.

В Каталог Кёхеля только что обнаруженная пьеса будет внесена за номером KV 648 и с дополнительным обозначением "Совсем маленькая ночная серенада", сообщает агентство dpa.