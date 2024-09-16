Российские музыканты победили на конкурсе в Германии

Российские музыканты победили на конкурсе в Германии16 сентября 2024 г.
Стало известно имя победителя в одном из крупнейших в мире конкурсов классической музыки в номинации "Гобой". Немецкое информационное агентство dpa сообщило об этом в понедельник, 16 сентября.
Российский музыкант Леонид Сурков получил высшую награду конкурса ARD
Первое место досталось россиянину Леониду Суркову, который прервал своей победой 17-летний перерыв в истории конкурса, когда первое место в этой номинации оставалось без победителя. В последних двух конкурсах финалисты поделили между собой второе место. В 2024 году за высшую награду конкурса ARD боролись 52 музыканта. Кроме того, Сурков стал четвертым музыкантом в 70-летней истории этого конкурса, получившим высшую награда за игру на гобое.
В четыре этапа 52 музыканта демонстрировали свое мастерство. Основу репертуара для гобоя в финале конкурса, который проходил в Мюнхене, составили произведения Вивальди, Штрауса и современных композиторов. Сочинения Рихарда Штрауса (Richard Strauss) для солирующего инструмента и оркестра стали последним испытанием для исполнителей.
Музыкальный конкурс ARD проходит в баварской столице с 3 по 20 сентября. Он проводится ежегодно с 1952 года. Его организует Баварское общественное радио и телевидение (Bayerischer Rundfunk, BR). За все время существования конкурса первая премия по специальности "Гобой" присуждалась лишь четыре раза. Вторые и третьи места и ранее доставались музыкантам из России.
Рекордное число заявок на музыкальный конкурс ARD
Отметим, что в 2024 году Леонид Сурков - не единственный россиянин, одержавший победу на этом престижном конкурсе. Мария Зайцева стала первой в номинации "Виолончель" и завоевала приз зрительских симпатий. Третье место по специальности "Вокал" досталось Мирьям Альховик. Добавим, что в этой категории первое место в 2021 году заняла Анастасия Тараторкина, о судьбе и карьере которой DW уже рассказывала. В 2024 году российский коллектив "Nevsky Wind Quintet" (Анна Комарова (флейта), Александр Быков (гобой), Георгий Радзевич (фагот), Георгий Прибылов (валторна), Лев Журавский (кларнет)) разделил третье место с коллективом из Испании "SenArts Wind Quintet".
2024 стал для музыкального конкурса рекордным по числу желающих. Более 700 музыкантов из 58 стран мира подали заявки на участие. После конкурсного отбора 312 человек были приглашены в Мюнхен.
Как участие российских музыкантов стало возможным в условиях войны в Украине
После начала крупномасштабной войны в Украине участие России в различного рода мероприятиях во многих случаях стало невозможным - как в спортивных, так и в культурных. DW рассказывала об истории лауреатки музыкального конкурса ARD Анастасии Тараторкиной, которой, хотя вокалистка живет и работает в Германии, не разрешили участвовать в престижном конкурсе по причине российского гражданства.
Резкой критике подвергалось и участие немецких музыкантов в конкурсах, которые проводились в России. Один из самых ярких примеров, пожалуй, связан с фигурой Юстуса Франца. DW беседовала с известнейшим немецкий дирижером и пианистом, который давал концерты в аннексированном Крыму и входил в жюри конкурса имени Чайковского в 2023 году.
В условиях продолжающейся войны возникает вопрос, почему для музыкального конкурса ARD было важно принять участников из России? И что в это вкладывают его организаторы?
DW получила от музыкального конкурса ARD следующий комментарий: "Международный конкурс ARD является одним из важнейших музыкальных конкурсов для молодых музыкантов со всего мира, прекрасная возможность представить свой талант широкой публике, и участие в нем часто оказывается важным этапом в карьере музыканта. Политическим кризисам, войнам и идеологическим разногласиям, какого бы рода они ни были, никогда не было места на музыкальном конкурсе ARD за всю его более чем 70-летнюю историю. Мы хотели бы и дальше предоставлять молодым музыкантам возможность встречаться на международном уровне и способствовать продвижению их талантов, а не превращать их в заложников политических обстоятельств".
Как отметили организаторы конкурса на запрос DW, были и заявки от украинских музыкантов на участие в 73-м музыкальном конкурсе ARD. Участие в конкурсе принял в итоге один музыкант из Украины.