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Российские музыканты победили на конкурсе в Германии

Марина Борисова
16 сентября 2024 г.

Российский гобоист Леонид Сурков удостоен на музыкальном конкурсе ARD высшей награды. Россиянам досталось сразу несколько призовых мест.

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Виолончелистка Мария Зайцева на сцене в Мюнхене
Выступление российской виолончелистки Марии Зайцевой в МюнхенеФото: Daniel Delang

Стало известно имя победителя в одном из крупнейших в мире конкурсов классической музыки в номинации "Гобой". Немецкое информационное агентство dpa сообщило об этом в понедельник, 16 сентября.

Российский музыкант Леонид Сурков получил высшую награду конкурса ARD

Первое место досталось россиянину Леониду Суркову, который прервал своей победой 17-летний перерыв в истории конкурса, когда первое место в этой номинации оставалось без победителя. В последних двух конкурсах финалисты поделили между собой второе место. В 2024 году за высшую награду конкурса ARD боролись 52 музыканта. Кроме того, Сурков стал четвертым музыкантом в 70-летней истории этого конкурса, получившим высшую награда за игру на гобое.

Леонид Сурков
Леонид Сурков занял в Мюнхене первое место на музыкальном конкурсе ARDФото: Daniel Delang

В четыре этапа 52 музыканта демонстрировали свое мастерство. Основу репертуара для гобоя в финале конкурса, который проходил в Мюнхене, составили произведения Вивальди, Штрауса и современных композиторов. Сочинения Рихарда Штрауса (Richard Strauss) для солирующего инструмента и оркестра стали последним испытанием для исполнителей.

Музыкальный конкурс ARD проходит в баварской столице с 3 по 20 сентября. Он проводится ежегодно с 1952 года. Его организует Баварское общественное радио и телевидение (Bayerischer Rundfunk, BR). За все время существования конкурса первая премия по специальности "Гобой" присуждалась лишь четыре раза. Вторые и третьи места и ранее доставались музыкантам из России.

Рекордное число заявок на музыкальный конкурс ARD

Отметим, что в 2024 году Леонид Сурков - не единственный россиянин, одержавший победу на этом престижном конкурсе. Мария Зайцева стала первой в номинации "Виолончель" и завоевала приз зрительских симпатий. Третье место по специальности "Вокал" досталось Мирьям Альховик. Добавим, что в этой категории первое место в 2021 году заняла Анастасия Тараторкина, о судьбе и карьере которой DW уже рассказывала. В 2024 году российский коллектив "Nevsky Wind Quintet" (Анна Комарова (флейта), Александр Быков (гобой), Георгий Радзевич (фагот), Георгий Прибылов (валторна), Лев Журавский (кларнет)) разделил третье место с коллективом из Испании "SenArts Wind Quintet".

Виолончелистка Мария Зайцева в Мюнхене
Виолончелистка Мария Зайцева на сцене в МюнхенеФото: Daniel Delang
Мария Зайцева завоевала приз зрительских симпатий
Мария Зайцева принимает поздравления других участников конкурса. Российская виолончелистка также завоевала приз зрительских симпатийФото: Daniel Delang

2024 стал для музыкального конкурса рекордным по числу желающих. Более 700 музыкантов из 58 стран мира подали заявки на участие. После конкурсного отбора 312 человек были приглашены в Мюнхен.

Как участие российских музыкантов стало возможным в условиях войны в Украине

После начала крупномасштабной войны в Украине участие России в различного рода мероприятиях во многих случаях стало невозможным - как в спортивных, так и в культурных. DW рассказывала об истории лауреатки музыкального конкурса ARD Анастасии Тараторкиной, которой, хотя вокалистка живет и работает в Германии, не разрешили участвовать в престижном конкурсе по причине российского гражданства. 

Резкой критике подвергалось и участие немецких музыкантов в конкурсах, которые проводились в России. Один из самых ярких примеров, пожалуй, связан с фигурой Юстуса Франца. DW беседовала с известнейшим немецкий дирижером и пианистом, который давал концерты в аннексированном Крыму и входил в жюри конкурса имени Чайковского в 2023 году. 

В условиях продолжающейся войны возникает вопрос, почему для музыкального конкурса ARD было важно принять участников из России? И что в это вкладывают его организаторы? 

DW получила от музыкального конкурса ARD следующий комментарий: "Международный конкурс ARD является одним из важнейших музыкальных конкурсов для молодых музыкантов со всего мира, прекрасная возможность представить свой талант широкой публике, и участие в нем часто оказывается важным этапом в карьере музыканта. Политическим кризисам, войнам и идеологическим разногласиям, какого бы рода они ни были, никогда не было места на музыкальном конкурсе ARD за всю его более чем 70-летнюю историю. Мы хотели бы и дальше предоставлять молодым музыкантам возможность встречаться на международном уровне и способствовать продвижению их талантов, а не превращать их в заложников политических обстоятельств".

Как отметили организаторы конкурса на запрос DW, были и заявки от украинских музыкантов на участие в 73-м музыкальном конкурсе ARD. Участие в конкурсе принял в итоге один музыкант из Украины.

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