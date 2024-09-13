Великий композитор, который хотел быть лучше Чайковского

13 сентября 1874 года в Вене родился Арнольд Шёнберг. Ему было суждено стать не только знаменитым композитором, но и настоящим новатором.

150 лет назад в Вене родился один из величайших композиторов мира. На выцветшем от времени снимке маленький Арнольд держит за руку свою маму. Арнольд Шёнберг (Arnold Schönberg) родился 13 сентября 1874 года в Вене в еврейской семье. На фотографии, где Арнольд запечатлен с мамой и сестрой, ему пять лет. Во взгляде - любопытство и задор.

На этом снимке Арнольду пять лет Фото: Arnold Schönberg Center Wien

Он оставил после себя глубокий след - причем не только в музыке, но и в искусстве, и в политике. "Арнольд Шёнберг был не только композитором и что-то рисовал еще, он был необычайно заметной фигурой как педагог, учитель, писатель, теоретик, изобретатель", - говорит Ульрике Антон (Ulrike Anton), директор Центра имени Арнольда Шёнберга в Вене, который хранит его наследие. Как отмечает исследователь, Арнольд Шёнберг "вдохновлял своей верой в прогресс на протяжении целого столетия".

Что завещал нам Шёнберг?

Жизнь продолжается, будущее есть всегда, если ты готов выйти за рамки, - это могло быть напутствием композитора. Его жизненный путь от музыкальных начинаний в Вене до эмиграции в США после того, как в Германии в 1933 году к власти пришли национал-социалисты, и те решения, которые он принимал, наиболее четко отражают как раз эти слова. Музыка красной нитью проходит через всю жизнь композитора Шёнберга. Между занятиями на скрипке в 9-летнем возрасте и его первым значительным произведением - секстетом "Просветлённая ночь" (другое название "Преображённая ночь", немецкое название - Verklärte Nacht), написанным в 1899 году, прошло всего 16 лет. Именно это творение стало одним из главных достижений позднего романтизма.

Потом последуют его известные композиции "Мир на земле", Камерная симфония и, конечно, колоссальная по масштабам оратория "Песни Гурре". "Музыкально он сформировался в эпоху позднего романтизма", - говорит эксперт творчества композитора Ульрике Антон. Для него, конечно, примерами для подражания стали Брамс (1833-1897) и Малер (1860-1911). Однако ему были не менее близки произведения Бетховена (1770-1827) и Баха (1685-1750). "Опыт из прошлого вывел его к новым берегам", - говорит эксперт.

Шёнберг - не только композитор, но и художник

Шёнберг начинает еще и рисовать. В период с 1907 года появляются выразительные портреты и автопортреты. За ними следуют пейзажи и картины из серий так называемых "видений", абстрактные произведения. Одна из самых известных - 1919 года - "Видение Христа". Наследие Шёнберга как художника оценивается примерно в 70 картин. Его работы выставлялись в Мюнхене объединением художников-экспрессионистов "Голубой всадник" (Der Blaue Reiter), создателем которого был Василий Кандинский

Шёнберга неслучайно называют еще и изобретателем. Ведь именно он придумал додекафонию - технику музыкальной композиции, использующей серии из "двенадцати лишь между собой соотнесенных тонов. В методе додекафонии не существует самого понятия благозвучия или неблагозвучия: все 12 тонов октавы используются совершенно равноправно и соотносятся "лишь между собой", образуя в своей серии уникальную последовательность звуков.

Арнольд Шёнберг оставил глубокий след

Музыкальный мир был тронут, но, как подчеркивает исследователь, "открытие этого метода сделало Шёнберга самым значительным новатором во всей истории". Ульрике Антон сравнивает его с такими великими людьми, как архитектор Отто Вагнер, философ Людвиг Витгенштейн, психоаналитик Зигмунд Фрейд и физик Альберт Эйнштейн. Основоположников модернизма объединял общий дух открытий, который был характерен для начала XX века.

Арнольд Шёнберг со своими учениками, 1984 год Фото: Richard Fish

После прихода к власти Гитлера в 1933 году, Шёнберг сначала уезжает в Париж. Здесь он женится во второй раз. Затем Шёнберг переезжает в США. СМИ ликуют и пишут о таланте композитора. После преподавания в Нью-Йорке и Бостоне Шёнберг едет в Лос-Анджелес, где получает гражданство США.

Влияние Шенберга на музыку ХХ века велико. От атональности - до электронной музыки, - все это берет начало в творчестве Шёнберга. Список его учеников богат известными именами. Однако сам Шёнберг никогда не отвечал вкусам широкой публики, даже если он на это надеялся и признавался в письмах другу, что мечтает быть как Чайковсий, только лучше.