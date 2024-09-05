Как Бетховен помогает против одиночества

От классики до электронной музыки. Бетховенский фестиваль в этом году предоставляет пространство для экспериментов с наследием великого немецкого композитора - и приглашает быть вместе.

В немецком Бонне - на родине Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven) - 5 сентября открывается Бетховенский фестиваль . В этом году девиз этого традиционного праздника, посвященного наследию великого немецкого композитора, звучит так: "Друг с другом" ("Miteinander"). В его программе - более 80 концертов, семинаров, подиумных дискуссий и других ивентов, объединяющих любителей музыки.

От классики до техно - Бетховен объединяет

"Нам нужны пространства для обмена мнениями, для встреч. Возможностей проводить время в одиночестве и так достаточно, - подчеркивает Стивен Вальтер (Steven Walter), худрук Бетховенского фестиваля. - Музыка не является самоцелью в искусстве. Архаичным образом она объединяет людей".

Эта идея нашла воплощение уже в концерте-открытии, который состоится 6 сентября и на котором вместе выступят два противоположно различных ансамбля: виртуозы Камерной академии Потсдама под руководством дирижера Элим Чан и гамбургский бэнд Meute из 11 маршевых барабанщиков и трубачей, экспериментирующих с техно и хаус-музыкой.

Гамбургский ансамбль Meute Фото: shotbywozniak

Солистом вечера будет восходящая звезда фортепианного искусства из Грузии Георгий Гигашвили - в его исполнении прозвучат вариации к "Героической" симфонии Людвига ван Бетховена. "Свобода - главная причина моей любви к фортепиано, - отмечает в интервью DW 24-летний музыкант, известный на своей родине и как создатель треков в стиле поп-электроника. - В конце концов, то, что сегодня считается классикой, 200 лет назад было поп-музыкой". В репертуар музыканта входит как Альфред Шнитке (Alfred Schnittke), так и грузинский фольклор. Наряду с другими исполнителями Георгий Гигашвили в этом году стал участником стипендиальной программы Бетховенского фестиваля, способствующей созданию новых версий классических произведений.

Георгий Гигашвили Фото: Kelly de Geer

"Торжественная месса" в стиле соул

Также в рамках фестиваля, который продлится до 3 октября, отметят 200-летний юбилей двух поздних монументальных произведений Бетховена. В 1824 году в Вене состоялась премьера его "Девятой симфонии", а в Санкт-Петербурге, по инициативе князя Николая Голицына, который покровительствовал немецкому композитору, была впервые исполнена его "Торжественная месса".

В Бонне оба сочинения будут представлены не только как традиционное музыкальное наследие, но и как новая возможность для креатива. Так, "Торжественная месса" прозвучит в обработке, включившей стили неосоул и хип-хоп. Это проект берлинского вокального коллектива A Song For You, в котором участвуют полсотни музыкантов из разных уголков мира. В его исполнении проникновенные мелодии Бетховена сочетаются с гармониями госпел-песнопений.

Китайская лирика и ода в к миру

Для Бетховена музыка была силой, объединяющей людей. В концентрированном виде эта идея cодержится в строчке "Там мы все - друзья и братья" ("Alle Menschen werden Brüder") из оды "К радости", написанной Фридрихом Шиллером (Friedrich von Schiller). Бетховен переложил ее на музыку и включил в свою "Девятую симфонию". Это послание легло в основу нынешнего проекта "Кампус", который устроители Бетховенского фестиваля осуществляют вместе с DW. Немецкий Федеральный молодежный оркестр выступит вместе со Всемирным молодежным хором под руководством китайского и американского дирижера и композитора Тань Дуня, лауреата премии "Оскар".

Тань Дунь на репетиции для проекта "Кампус" Бетховенского фестиваля Фото: Stephan Klein

Специально для проекта "Кампус", который объединяет молодых артистов мира уже более двух десятилетий, он сочинил "Choral Concerto: Nine" - своего рода либретто из лирики известных китайских поэтов прошлого и текста Фридриха Шиллера. «В этом произведении я попытался объединить звуки природы, души и нашего времени, чтобы способствовать вечному миру", - пояснил Тань Дунь в разговоре с DW. Свою новую музыку он называет одой к миру. В Бонне 7 сентября ее вместе с "Девятой симфонией" Бетховена исполнят более 200 молодых музыкантов из 40 стран. Концерт будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале DW Classical Music .