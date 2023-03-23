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Локон Бетховена
Локон БетховенаФото: ANTHI TILIAKOU/AFP
КультураГлобальные темы

Ученые расшифровали ДНК Бетховена: подробности из его жизни

Вера Фридрих
1 ч. назад

Великий композитор не отличался крепким здоровьем. Слух он начал терять уже в 20 лет, кроме того, Людвиг ван Бетховен страдал от проблем с пищеварением и печенью. Но от чего именно он умер?

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Группа ученых расшифровала ДНК Бетховена (Ludwig van Beethoven) - статья об уникальном исследовании была опубликована в среду, 22 марта, в журнале Current Biology. Главные выводы, к которым они пришли, таковы: у композитора была генетическая предрасположенность к заболеваниям печени, а незадолго до смерти он был инфицирован вирусным гепатитом B. При этом дать окончательный ответ на вопрос, от чего же конкретно умер Людвиг ван Бетховен, ученые пока не могут. Не удалось им обнаружить и причину его глухоты. 

Людвиг ван Бетховен
Людвиг ван БетховенФото: Imago Images

Вероятно, причина смерти композитора комплексная. Здоровым человеком его можно было назвать разве что лет до 20. На протяжении долгого времени у него были проблемы с пищеварением, а ежедневное употребление алкоголя усугубляло проблемы с печенью. Ранее ученые предполагали, что причиной смерти стало отравление свинцом - из-за сомнительных методов лечения болей в желудке и употребления воды, поступавшей по свинцовым трубам. Однако данная гипотеза уже давно подвергалась сомнению. 

В распоряжение ученых, которым удалось сейчас расшифровать ДНК композитора, из разных источников поступили восемь локонов - предположительно бетховенских. Только в пяти случаях на основе сравнения с уже имеющимся генетическим материалом была установлена подлинность происхождения: эти волосы действительно принадлежали композитору. Исследование локонов позволило прийти к выводам относительно заболеваний Бетховена. В нем принимали участие и немецкие специалисты, в частности - доктор Аксель Шмидт (Axel Schmidt) из Института генетики человека Университетской клиники в Бонне и доктор Артур Кохер (Arthur Kocher) из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка. 

Кроме того, доскональное изучение генетического материала самого композитора и его родственников позволило ученым сделать вывод, что в семье Бетховена по мужской линии был хотя бы один мальчик, рожденный вне брака - слишком уж сильно геном Людвига отклоняется от линии предков. При этом ученые не могут точно определить, в каком именно поколении произошло "грехопадение" и кто из Бетховенов был рожден от "чужого" отца: сам композитор, его отец, дед или прадед. 

Великий немецкий композитор, родившийся в Бонне, умер 26 марта 1827 года в возрасте 56 лет. В последний путь его провожало несколько тысяч человек. Похоронен он в Австрии - на Центральном кладбище Вены.  

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