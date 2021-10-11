Бетховен обошелся городу в 120 тысяч евро

Настоящим театральным представлением встретил 14 августа 2022 года Бонн своего почетного гражданина. В музыкальном сопровождении состоялось костюмированное торжество по случаю официального открытия памятника Людвигу ван Бетховену (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) в центре города.
Все - как 177 лет назад, когда 12 августа 1845 года вниманию общественности был представлен монумент работы Эрнста Юлиуса Хенеля (Ernst Julius Hähnel). Дрезденский скульптор изобразил Бетховена, сурово вглядывающегося вдаль, с пером и бумагой. Открытие памятника тогда состоялось в присутствии знатных гостей, в числе которых были прусский король Фридрих Вильгельм IV (Friedrich Wilhelm IV) и британская королева Виктория, а также композитор Ференц Лист (Franz Liszt).
1845 год, церемония по случаю открытия памятника
177 лет спустя на открытии отреставрированного памятника - все те же лица: прусский король, королева Виктория, Лист. Так, нынешний боннский бургомистр Катя Дёрнер (Katja Dörner) предстала в облике британской королевы. А роли остальных высокопоставленных гостей достались актерам, чиновникам, профессорам местного университета и т.д. По случаю торжественного открытия обновленного памятника собрались жители Бонна и туристы.
На центральную площадь Бонна Бетховен вернулся еще в июле, почти через полгода реставрационных работ. Бронзовую фигуру немецкого композитора приводили в порядок весьма тщательно. Устранение повреждений, вызванных временем, а также остатков краски от распылителей обошлось городу в 120 тысяч евро - в два раза дороже, чем планировалось изначально. А сейчас, в августе, решили официально отпраздновать возвращение классика, причем сделать это максимально так же, как это было в 1845 году.
История создания боннского памятника Бетховену
Инициатива создания памятника исходила не от горожан Бонна, а от Хайнриха Карла Брайденштайна (Heinrich Carl Breidenstein), первого профессора музыки в немецкоязычном пространстве, а вот за реализацию идеи смело взялись композиторы Ференц Лист (Franz Liszt) и Роберт Шуман (Robert Schumann), а также переводчик Август Вильгельм фон Шлегель (August Wilhelm von Schlegel). И уже тогда денег не памятник Бетховену не жалели. "Они собираются на какие-то жалкие гроши поставить памятник нашему Бетховену! Это просто возмутительно! - писал Лист в 1843 году о сборе пожертвований. - Этого не будет!" Именно он обеспечил Бонну победу в состязании с Веной, где первый памятник композитору появился лишь в 1880 году.
Добавим, что нынешняя торжественная церемония была запланирована по случаю 250-летия со дня рождения великого композитора и 175-летия с момента возведения ему памятника в Бонне. Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в график. Открытие памятника после реставрации состоялось, хотя и не в юбилейный год.
Смотрите также:
-
Тайм-менеджмент великих людей
Людвиг ван Бетховен (1770-1827)
Строго придерживаться определенного режима дня было одним из главных правил немецкого композитора и пианиста Людвига ван Бетховена (Ludwig von Beethoven). Так, ежедневно после обеда он в любую погоду отправлялся на прогулку, причем всегда брал с собой лист бумаги и карандаш. Пребывание на свежем воздухе давало возможность лучше концентрироваться и еще более продуктивно работать.
-
Тайм-менеджмент великих людей
Уильям Фолкнер (1897-1962)
Для продуктивной работы распорядок дня очень важен. Очередное свидетельство тому - книга американского журналиста и писателя Мейсона Карри "Режим гения: Распорядок дня великих людей". В ней описаны особенности образа жизни людей, зачисленных историей в разряд гениев. Американский писатель и нобелевский лауреат Уильям Фолкнер, например, во время работы никого не пускал в свой кабинет.
-
Тайм-менеджмент великих людей
Марк Твен (1835-1910)
Американский писатель, журналист и общественный деятель Марк Твен тоже не позволял никому тревожить его во время работы, иначе он просто не мог сконцентрироваться. Он строго-настрого запрещал даже членам семьи не только переступать порог своего кабинета, но и приближаться к нему. В случае если Твен был по какой-то причине срочно нужен, домашним следовало трубить в горн.
-
Тайм-менеджмент великих людей
Зигмунд Фрейд (1856-1939)
Австрийский психолог, психиатр, невролог, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud) придумал рецепт, позволявший ему сосредотачивать внимание исключительно на работе и не отвлекаться по мелочам. Секрет был прост: каждое утро жене Фрейда, Марте (Martha Freud), следовало подбирать для супруга костюм и аксессуары, вплоть до носовых платков, и даже выдавливать пасту на его зубную щетку.
-
Тайм-менеджмент великих людей
Серен Кьеркегор (1813-1855)
Датский философ, теолог и писатель Серен Кьеркегор начинал свой день с того, что садился за письменный стол, а в полдень отправлялся на длительную прогулку. На свежем воздухе ему лучше думалось. Чтобы не забыть осенившие его мысли, сразу же по возвращении домой Кьеркегор, даже не снимая плаща и шляпы и не отложив в сторону зонтик, бросался записывать свои оригинальные идеи.
-
Тайм-менеджмент великих людей
Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)
Австрийский композитор и музыкант-виртуоз Вольфганг Амадей Моцарт (Wolfgang Amadeus Mozart) всегда вставал не позднее шести часов утра. Его день был заполнен до предела: сочинение музыки, уроки детям богатых горожан, концерты, общественная деятельность. Ложиться спать приходилось очень поздно. Но иной жизни Моцарт себе не представлял.
-
Тайм-менеджмент великих людей
Эрнест Хемингуэй (1899-1961)
Американский писатель, журналист, нобелевский лауреат Эрнест Хемингуэй каждый день поднимался с постели с рассветом и тут же принимался за работу. По утрам, когда воздух был особенно чист и прохладен и никто не беспокоил, ему писалось лучше всего. Хемингуэй придумал таблицу, в которую в конце дня вносил количество написанных за прошедший день слов - "чтобы самого себя не обманывать".
-
Тайм-менеджмент великих людей
Густав Малер (1860-1911)
Австрийский композитор и дирижер Густав Малер (Gustav Mahler) просыпался с первыми петухами, на скорую руку завтракал и брался за творчество. Он не выносил, когда его что-либо отвлекало от работы. И супруга Малера, до замужества сама сочинявшая музыку, не осмеливалась садиться за фортепиано, а еще она предлагала соседям билеты в оперу, если они будут держать своих собак взаперти.
-
Тайм-менеджмент великих людей
Энди Уорхол (1928-1987)
Художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель, кинорежиссер - в одном лице. Американец Энди Уорхол отличался удивительной работоспособностью. Каждое утро он начинал с того, что звонил своему другу и соавтору Пэт Хэкет и сообщал о сделанном за прошедшие сутки. "Устный дневник" отнимал порой два часа. Пэт записывала сказанное, а потом распечатывала текст на пишущей машинке.
-
Тайм-менеджмент великих людей
Пабло Пикассо (1881-1973)
Испанский художник, скульптор, график и дизайнер Пабло Пикассо поздно ложился спать и поздно вставал. За работу принимался после обеда, а заканчивал трудиться затемно. В студию, где он творил, без разрешения нельзя было входить никому. От бытовых проблем Пикасо предпочитал отгораживаться. В пищу потреблял только овощи, рыбу, рис и виноград, а пил лишь минеральную воду.
Автор: Наталия Королева