 Бетховен обошелся городу в 120 тысяч евро | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.08.2022

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Культура и стиль жизни

Бетховен обошелся городу в 120 тысяч евро

С опозданием в два года, но открытие отреставрированного памятника Бетховену состоялось. Оно было (почти) точно таким же, как в августе 1845 года.

Торжественное открытие памятнику Бетховена

Настоящим театральным представлением встретил 14 августа 2022 года Бонн своего почетного гражданина. В музыкальном сопровождении состоялось костюмированное торжество по случаю официального открытия памятника Людвигу ван Бетховену (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) в центре города.

Все - как 177 лет назад, когда 12 августа 1845 года вниманию общественности был представлен монумент работы Эрнста Юлиуса Хенеля (Ernst Julius Hähnel). Дрезденский скульптор изобразил Бетховена, сурово вглядывающегося вдаль, с пером и бумагой. Открытие памятника тогда состоялось в присутствии знатных гостей, в числе которых были прусский король Фридрих Вильгельм IV (Friedrich Wilhelm IV) и британская королева Виктория, а также композитор Ференц Лист (Franz Liszt).

1845 год, церемония по случаю открытия памятника

1845 год, церемония по случаю открытия памятника

177 лет спустя на открытии отреставрированного памятника - все те же лица: прусский король, королева Виктория, Лист. Так, нынешний боннский бургомистр Катя Дёрнер (Katja Dörner) предстала в облике британской королевы. А роли остальных высокопоставленных гостей достались актерам, чиновникам, профессорам местного университета и т.д. По случаю торжественного открытия обновленного памятника собрались жители Бонна и туристы.

На центральную площадь Бонна Бетховен вернулся еще в июле, почти через полгода реставрационных работ. Бронзовую фигуру немецкого композитора приводили в порядок весьма тщательно. Устранение повреждений, вызванных временем, а также остатков краски от распылителей обошлось городу в 120 тысяч евро - в два раза дороже, чем планировалось изначально. А сейчас, в августе, решили официально отпраздновать возвращение классика, причем сделать это максимально так же, как это было в 1845 году.

История создания боннского памятника Бетховену

Инициатива создания памятника исходила не от горожан Бонна, а от Хайнриха Карла Брайденштайна (Heinrich Carl Breidenstein), первого профессора музыки в немецкоязычном пространстве, а вот за реализацию идеи смело взялись композиторы Ференц Лист (Franz Liszt) и Роберт Шуман (Robert Schumann), а также переводчик Август Вильгельм фон Шлегель (August Wilhelm von Schlegel). И уже тогда денег не памятник Бетховену не жалели. "Они собираются на какие-то жалкие гроши поставить памятник нашему Бетховену! Это просто возмутительно! - писал Лист в 1843 году о сборе пожертвований. - Этого не будет!" Именно он обеспечил Бонну победу в состязании с Веной, где первый памятник композитору появился лишь в 1880 году.

Добавим, что нынешняя торжественная церемония была запланирована по случаю 250-летия со дня рождения великого композитора и 175-летия с момента возведения ему памятника в Бонне. Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в график. Открытие памятника после реставрации состоялось, хотя и не в юбилейный год.

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    Автор: Наталия Королева


 

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