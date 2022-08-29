Открыть для себя Бетховена по-новому

На протяжении более 150 лет Бетховенскому фестивалю в Бонне удавалось по-новому взглянуть на творчество великого композитора. В 2022 году за это взялась молодая команда.

В начале был шум. Именно так можно было интерпретировать посыл первого концерта, которым открылся Бетховенский фестиваль в минувшую пятницу, 26 августа 2022 года. Музыканты прославленного Будапештского фестивального оркестра под управлением Ивана Фишера (Iván Fischer) исполнили "Workers Union" нидерландского композитора Луи Андриссена (1939–2021), что на самом деле стало совсем не классическим вариантом открытия фестиваля, посвященного Людвигу ван Бетховену, родившемуся в Бонне в 1770 году.

Оркестр исполяет произведение нидерландского композитора Луи Андриссена "Workers Union" Фото: Sophia Hegewald/Beethovenfest

Произведение, созданное полвека назад, представляет собой ритмический взрыв. Оно написано для "любой громко звучащей группы инструментов", по словам самого автора. Будь то мелодии скрипки, флейты, звуки бутылки с водой или шуршание бумажного пакета: можно использовать все, что производит шорох, звук или шум.

Бетховен в новом контексте

И какое это имеет отношение к Бетховену? "Многие часто забывают, что композитор был в те времена невероятным музыкальным новатором и даже провокатором", - подчеркнул в интервью DW дирижер Иван Фишер. "Мы хотели показать Бетховена в новом контексте, который звучит необычно и провокационно". Таким образом, программа вечера предстала как своего рода "инструкция по революции как нормальное состояние человечества".

Фестивальный вечер продолжился в Боннской опере сценами из оперы "Le Grand Macabre" ("Великая смерть") венгерского композитора Дьёрдя Лигети и культовой Третьей симфонией "Eroica" ("Героическая") Людвига ван Бетховена - под восторженные аплодисменты музыкантам и создателям программы.

В этом году в Бонне, как известно, стартовала программа новой команды фестиваля под руководством молодого художественного руководителя Стивена Вальтера (Steven Walter). Первый Бетховенский фестиваль состоялся в Бонне в далеком 1845 году. Он был организован не кем иным, как композитором Ференцем Листом (Franz Liszt).

Каждое новое поколение привносит свою интерпретацию творчества Бетховена и свой способ прославления композитора. "Творчество Людвига ван Бетховена принадлежит нашей культуре не потому, что мы хотим сохранить его как памятник культуры, а потому что его произведения до сих пор вдохновляют нас", - сказал Стивен Вальтер в своей приветственной речи перед концертом, открывающим легендарный музыкальный фестиваль в Бонне.

Стивен Вальтер Фото: Patrick Essex/Beethovenfest

В программе фестиваля более чем 100 мероприятий - от вечера классического концерта до "засекреченных и концертов в темноте", вечеринок или музыкального марафона под открытым небом "Bühne frei für Beethoven" в центре Бонна. "Иногда достаточно нового формата, чтобы по-новому взглянуть на творчество великого композитора", - подчеркивает Вальтер. Этот новый формат включает в себя и концерт, во время которого зрители смогут сидеть в центре самого симфонического оркестра, как и ночное исполнение Третьей симфонии "Героическая" - это тот опыт, который ломает привычные стереотипы прослушивания классической музыки и дает возможность совершенно по-новому воспринимать уже знакомые звуки.

"Все люди" - этот девиз, заимствованный из финала Девятой симфонии Бетховена с ее знаменитым гимном свободе, служит главным принципом фестиваля, которым можно будет наслаждаться в Бонне до 17 сентября.

Солидарность с Украиной

Все люди, в том числе и те, кому приходится жить и страдать на войне, находятся в центре внимания фестивальной программы. Важным событием открытия фестиваля является концерт солидарности с Украиной, который стал возможен благодаря пожертвованиям спонсоров Молодежного симфонического оркестра Украины.

На открытой площадке музыканты Молодежного симфонического оркестра Украины Фото: T.Scheider/Beethovenfest

Произведение украинского композитора Виктории Полевой "Буча. Лакримоза" было написано под впечатлением трагедии в Буче под Киевом, где российские военные совершали чудовищные зверства по отношению к мирному населению. Композитор Полевая сочинила произведение для скрипки с оркестром.

"Это размышления о том, как души замученных, изнасилованных, расстрелянных украинцев поднимаются к небу. Страшная рана Бучи навсегда останется в наших душах. Работа над этим произведением была для меня единственным способом выжить. Зарево Бучи тлеет в моем сердце", - сказала композитор Виктория Полевая.

Концерт состоится в Боннской опере в понедельник, 29 августа. Он будет транслироваться на YouTube как и другие пять фестивальных концертов на канале DW Classical Music .

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