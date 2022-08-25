Бетховен может еще удивить

Бетховенский фестиваль в Бонне - уже давняя традиция, но в 2022 году он намерен удивить публику. Новое руководство фестиваля делает ставку на культурное разнообразие.

В Бонне открывается Бетховенский фестиваль , который в этом году проходит с 25 августа по 17 сентября. Пандемия COVID-19 еще не закончилась, но музыкальная жизнь в Германии пошла на поправку. И хотя несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией среди музыкантов заставили организаторов в кратчайшие сроки внести некоторые изменения в программу, общее воодушевление от предстоящего праздника налицо. "Этот фестиваль проходит далеко не в беззаботное время, но мы испытываем радость и хотим его отпраздновать", - подчеркивает его художественный руководитель Стивен Вальтер (Steven Walter), который впервые организовывает Бетховенский фестиваль в Бонне.

Концерты в заброшенном бассейне

У Уолтера и его команды - большие планы. Более 100 мероприятий пройдут в рамках нынешнего фестиваля: от классических концертов в оперном театре до необычных форматов - в темноте, в ЛГБТИ-организациях, клубах и даже в заброшенном бассейне.

Боннский творческий коллектив "Chin Chin": мероприятия Бетховенского фестиваля пройдут и в организациях ЛГБТИ Фото: CORVUS-aperture.com

Бетховенский фестиваль остается верным своему девизу, привлекая к искусству и культуре как можно больше слоев населения. "Все люди становятся братьями" - это строчка из знаменитой Девятой симфонии Бетховена, которая отражает суть самого фестиваля.

Звуки музыки для "всех людей"

Перед официальным открытием 26 августа в главном кафедральном соборе Бонна состоится выступление Будапештского фестивального оркестра под управлением Ивана Фишера (Iván Fischer). Художественный руководитель Стивен Вальтер планирует устроить духовный и чувственный церковный концерт, на котором прозвучит "Благодарственная песнь" Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) из струнного квартета № 15 - ля минор, Ор. 132, которую композитор написал после выздоровления от тяжелой болезни.

Новый художественный руководитьель фестиваля Стивен Вальтер Фото: Neda Navaee/Beethovenfest

Струнный квартет будет обрамлен музыкой на тему страданий и искупления от периода барокко до современной музыки американского композитора Кэролайн Шоу и Освальдо Голихова, аргентинского композитора еврейского происхождения с восточноевропейскими корнями. "Речь идет о разных культурах и языках музыки", - говорит Стивен Вальтер в интервью DW.

Современный Бетховен

Людвиг ван Бетховен является так называемой интеллектуальной планкой фестиваля, объясняет Вальтер, и особенно подчеркивает политическую позицию композитора. "Его третья симфония - "Героическая", которая будет исполнена на концерте, открывающем фестиваль, - это очень политическое и историческое произведение", - подчеркивает Вальтер, имея ввиду тот факт, что Бетховен когда-то посвятил произведение Наполеону, потому что он поддерживал цели Французской революции с ее лозунгом "свобода, равенство и братство". Когда позже Наполеон короновал себя императором, Бетховен отозвал свое посвящение.

Для Стивена Вальтера важно позиционировать себя в политическом и социальном аспектах и смотреть на мир через призму классической музыки. "Современный взгляд на искусство, имеющее непосредственное отношение к миру - это то, что меня особенно интересует", - уточняет он.

Бетховен в движении

"Бетховен в движении" - так называется один из социальных проектов, платформу для которых предлагает Бетховенский фестиваль (на главной фотографии). "Это замечательный проект, в котором колумбийские беспризорники, многие из которых в прошлом были детьми-солдатами, исполняют Пятую симфонию Людвига фон Бетховена с Боннским оркестром Бетховена. Они используют городские формы самовыражения, такие как хип-хоп и граффити", - говорит Вальтер. Вместе с молодыми людьми из Германии они пытаются осознать и по-своему трактовать такие жизненно важные проблемы, как свобода, сила, мужество и революция. Проект Don Bosco Mission Bonn и Бетховенского оркестра пытается оказать конкретную помощь и предоставить молодым людям возможности для обучения в их родных странах.

Молодые музыканты из Украины приехали в Бонн при разных обстоятельствах. Многим пришлось бежать от войны в Украине. В первые выходные на открытии фестиваля выступит Молодежный симфонический оркестр Украины под управлением его основательницы Оксаны Лынив. "Я всегда мечтала вернуться в Бонн с этим оркестром, но при других обстоятельствах, - сказала дирижер в интервью DW. - Но из-за страшной войны еще важней подать сигнал о том, что Украина играет центральную роль в контексте европейской культуры".

Оксана Лынив во время репетиции с Молодежным симфоническим оркестром Украины Фото: Serhiy Horobets/Jugendsinfonieorchester Ukraine

Помимо Третьего фортепианного концерта Бетховена и украинской музыки, Молодежный симфонический оркестр Украины исполнит произведение по заказу DW. "Буча. Лакримоза" - так называется произведение киевского композитора Виктории Полевой. Под страшным впечатлением от трагедии в Буче она сочинила свое произведение о душах замученных украинцев, возносящихся на небеса. "Работа над этим произведением была для меня единственным способом выжить", - сказала Виктории Полевая в интервью DW.

Концерт в кампусе DW

Молодежный симфонический оркестр Украины выступит и на концерте в кампусе DW. Совместный проект DW и Бетховенского фестиваля вот уже 21 год объединяет молодых артистов со всего мира.

На этот раз музыканты из Беларуси, Украины и Германии исполнят программу на тему Третьей симфонии Людвига ван Бетховена "Героическая". Украинский композитор Максим Коломиец адаптировал часть классического произведения на современный лад.

Свое произведение "Небо Марии" бежавшая из Минска белорусский композитор Ольга Подгайская посвятила своей подруге детства Марии Колесниковой, которая была приговорена к одиннадцати годам лишения свободы за протесты против режима Лукашенко.

Харизматичный молодой дирижер Виталий Алексеенок подчеркнул в интервью DW следующее: "Здесь, в Бонне, мы хотели сделать заявление о текущей ситуации в мире, используя доступные нам средства, создавая музыку. Для нас важно, чтобы Восточная Европа оставалась уникальным культурным ландшафтом".

Активная политическая позиция, разнообразие и стабильность, - эти критерии будут определять работу не только нынешнего Бетховенского фестиваля, но и в ближайшие годы. Кроме того, каждый раз появляются новые аспекты. В будущем, 2023 году, основное внимание будет уделено нашей планете и защите климата.

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