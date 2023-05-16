Такой смешной Бетховен

Посмотреть на великого композитора через призму юмора можно на выставке в Бонне. Здесь есть карикатуры , комиксы, мультипликация и юмористические вырезки из газет - все, где так или иначе присутствует музыкальный гений.

Чудаковатый, дерзкий, загадочный - Бетховен может быть очень разным, особенно, если смотреть на него глазами карикатуристов и иллюстраторов. Первые юмористические изображения композитора появились еще при его жизни. Первую карикатуру на Бетховена создал в 1833 году Иоганн Петер Лизер (Johann Peter Lyser). Однако по-настоящему интерес к этому жанру расцвел только в начале ХХ века. Охватить все количество и разнообразие забавных картинок, опубликованных с тех пор, невозможно, а с появлением цифровых технологий, создавать и распространять новые форматы стало еще проще. К нарисованным изображениям добавились анимированные видео-клипы и инсталляции.

Новая выставка "Как смешно! Бетховен в карикатурах, мультипликации и комиксах " дает представление лишь о небольшой части этого богатого материала. Несмотря на то, что экспозиция весьма компактная - она занимает одно помещение на первом этаже дома, в котором родился Бетховен, - она вместила в себя и довоенные юмористические изображения, и комиксы 50-60-х годов, и дерзкие карикатуры с конца ХХ века вплоть до наших дней. В витринах - графические романы и забавные книжки с картинками, открытки, газетные вырезки и другие юмористические изображения. На экране транслируются мультипликационные короткометражки с музыкой Бетховена.

Музыкант и притча во языцех

Сам Бетховен еще при жизни был не менее популярен, чем его музыка. Рассказы и анекдоты о его своеобразной внешности, артистизме и характере были широко распространены среди публики и становились мотивами для его высмеивания в рисунках.

Такой разный Бетховен! Выставка "Как смешно! Бетховен в карикатурах, мультипликации и комиксах" в Доме-музее Бетховена в Бонне Фото: Foto: Elena Dozhina/DW

Однако на рубеже XIX-XX веков стали появляться более остроумные интерпретации. В то время не только широкая публика, но и такие художники, как Макс Клингер (Max Klinger) и Франц фон Штук (Franz von Stuck) испытывали романтическое восхищение его музыкой. Cатирические журналы, такие как Kladderadatsch и Simplizissimus публиковали карикатуры, в которых Бетховен как бы реагировал на текущие события в культуре, обществе и политике.

Ярким примером современного изображения композитора стал тепло принятый публикой плакат немецкого художника Михаэля Матиаса Прехтеля (Michael Mathias Prechtl), созданный к проводившемуся в 1983 году в Бонне ежегодному Бетховенскому фестивалю. На нем седоволосый Бетховен изображен в цилиндре и темно-синем, почти до пола, сюртуке - именно так, как он любил появляться на улицах Вены и ее окрестностей. Под сюртуком - белая рубашка и светлые брюки, а на ногах щегольские ботинки желтого цвета с двумя пуговицами. На груди он несет валторну - спирально согнутую трубу, отличающуюся мягкостью и полнотой звука. Из этого "музыкального изобилия" как бы изливается пышный, красочный букет из красно-белых тюльпанов, желтых лилий, синих и фиолетовых ирисов, ромашек, пышных роз с бутонами и красной герберы. Бетховен придерживает инструмент на груди правой рукой, в которой он зажал также открытку с портретом женщины в белом чепчике. Обращенный прямо на зрителя взгляд зеленых глаз композитора "ломает" серьезность опущенных уголков его сжатых губ, как будто он стыдливо намекает на источники своего вдохновения: женщин, природу и прогулки ( заглавное фото).

Такой разный Бетховен! Плакат Михаэля Матиаса Прехтеля и карикатура Франца Эдера на выставке "Как смешно! Бетховен в карикатурах, мультипликации и комиксах" в Доме-музее Бетховена в Бонне Фото: Foto: Elena Dozhina/DW

Буквально через шаг - совсем другой Бетховен. Дерзкий рокер в белой футболке и куртке с заклепками, со скрещенными на груди руками. На голове у него большие черные наушники, а в рыжих растрепанных волосах зеленая прядь на лбу. Квадратный подбородок, поджатые губы и пристальный взгляд больших серых глаз из-под нахмуренных бровей. Такой своеобразный шарж на культовый портрет Бетховена, нарисованный художником Йозефом Карлом Штилером (Joseph Karl Stieler), придумал в 1994 году карикатурист Франц Эдер (Franz Eder).

Спектр забавных картинок и комиксов сегодня варьируется от "Peantus" и "Goofy als Beethoven" до манги "Бетховен" Тэдзуки Осаму. Некоторые примеры представлены на выставке.

Очень интересны - и особенно детям - анимационные короткометражные фильмы на большом телеэкране. В одном из них в оригинальной форме показано, что под мелодию 5-й симфонии можно захватывающе кататься на велосипеде и даже падать красиво. А в другом комическом мультфильме Бетховен изображен в ярости из-за потерянного гроша на фоне одноименной музыки.

В рамках программы спецвыставки "Как смешно!" предусмотрен также фортепианный концерт и мастерские для взрослых и детей "Создай свой собственный комикс о Бетховене".

Выставку "Как смешно! Бетховен в карикатурах, мультипликации и комиксах" можно посмотреть до 21 августа 2023 года.

Немного истории о доме, где родился Бетховен

Дом-музей Бетховена в Бонне, один из известнейших в мире центров по изучению и сохранению наследия композитора, был основан в 1889 году. До этого момента в небольшом двухэтажном домике проживало около 60 человек, а внизу находился трактир. Узнав о предстоящем сносе обветшалого строения, группа боннцев из 12 человек организовала гражданскую инициативу с целью спасения наследия великого земляка.

Дом, где в 1770 году родился Людвиг ван Бетховен, отстояли, отреставрировали и создали музей. По случаю 100-летней годовщины со дня смерти Бетховена здесь был основан научно-исследовательский и информационный центр. К 100-летнему юбилею общества открыли камерный концертный зал. Сегодня этот музей является одной из главных достопримечательностей города. Ежегодно его посещают сотни тысяч туристов, в том числе и из-за рубежа.

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