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В Германии переписали Моцарта

Вера Фридрих
12 апреля 2024 г.

Мюзикл "Волшебная флейта", мировая премьера кторого пройдет в столице Баварии, не лайт-версия Моцарта, а совершенно новое произведение.

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Папагено и Папагена
Папагено и Папагена в новом мюзикле "Волшебная флейта"Фото: Festspielhaus Neuschwanstein/dpa/picture alliance

На сцене мюнхенского Немецкого театра (Deutsches Theater München) в пятницу, 12 апреля, состоится мировая премьера мюзикла "Волшебная флейта", сообщает информационное агентство dpa. Это не описка: речь действительно идет о мюзикле, а не о всемирно известной опере. Поставлен спектакль силами театра Festspielhaus Neuschwanstein, однако показан будет в баварской столице.

Премьера оперы "Волшебная флейта", музыку к которой написал знаменитый австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт (Wolfgang Amadeus Mozart), состоялась 232 года назад в Вене. В Мюнхене решили "взбодрить" классическую постановку: в мюзикле будут использованы элементы рок-, поп-, а также латиноамериканской музыки. "Наша "Волшебная флейта" - это не лайт-версия Моцарта, - подчеркивает один из композиторов премьерной постановки Франк Нимзгерн (Frank Nimsgern). - Это новая, оригинальная музыка, вдохновленная Моцартом". 

Сцена из мюзикла
Сцена из мюзикла "Волшебная флейта"Фото: Festspielhaus Neuschwanstein/dpa/picture alliance

По словам создателей мюзикла, их версия - это оммаж и возможность продемонстрировать свое безграничное уважение к творчеству великого австрийца. В произведении будет много музыкальных цитат моцартовской "Флейты" - слушателям и зрителям будет приятно узнавать те или иные пассажи. Классическое либретто Эмануэля Шиканедера (Emanuel Schikaneder) было взято постановщиками за основу, однако и оно претерпело изменения. В спектакле нашлось место таким темам, как эмансипация и борьба с расизмом.

Олимпийский парк в Мюнхене

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