  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КультураГермания

В Германии обнаружили ранее неизвестную пьесу Моцарта

Вера Фридрих
20 сентября 2024 г.

Произведение хранилось в библиотеке Лейпцига и было случайно обнаружено при подготовке к переизданию полного списка произведений Моцарта. "Serenate ex C" будет исполнена в субботу, 21 сентября, в оперном театре Лейпцига.

https://p.dw.com/p/4kshZ
Вольфганг Амадей Моцарт
Вольфганг Амадей Моцарт. Уже в пять лет он сочинял маленькие пьесы, которые отец записывал на бумагеФото: akg-images/picture alliance

Речь идет о 12-минутном произведении под названием "Serenate ex C", написанном Вольфгангом Амадеем Моцартом (Wolfgang Amadeus Mozart) в подростковом возрасте, сообщило немецкое информационное агентство dpa в четверг, 19 сентября. Хранилась пьеса среди других нот в Музыкальной библиотеке Лейпцига и обнаружена была в рамках подготовки к переизданию так называемого Каталога Кёхеля (Köchelverzeichnis) - полного списка произведений Моцарта в хронологическом порядке.

Как предполагают специалисты, пьеса была написана юным гением в конце 1760-х годов, когда ему было от 10 до 13 лет. Композиция очень похожа на произведения Моцарта, но пока на все 100 процентов его авторство не доказано. При этом музыковед из Международного фонда Моцартеум Ульрих Лайзингер (Ulrich Leisinger) готов исключить авторство других композиторов и утверждать, что речь идет о произведении юного Моцарта - "до сих пор неизвестном и совершенно очаровательном". 

В субботу, 21 сентября, находку представят широкой общественности в оперном театре Лейпцига. Пьеса будет исполнена на публике.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

"Женитьба Фигаро" в постановке Кирилла Серебренникова в берлинской "Комише опер"

Капитализм убивает любовь. В Берлине осовременили "Женитьбу Фигаро"

Капитализм убивает любовь. В Берлине осовременили "Женитьбу Фигаро"

Кирилл Серебренников поставил в Берлине оперу "Женитьба Фигаро". Он ввел в постановку немые роли для российских артистов бывшего "Гоголь-центра" и создал антикапиталистический манифест.
Культура29 апреля 2024 г.
Папагено и Папагена

В Германии переписали Моцарта: в Мюнхене состоится премьера мюзикла "Волшебная флейта"

В Германии переписали Моцарта: в Мюнхене состоится премьера мюзикла "Волшебная флейта"

Мюзикл "Волшебная флейта", мировая премьера кторого пройдет в столице Баварии, не лайт-версия Моцарта, а совершенно новое произведение.
Культура12 апреля 2024 г.
Молодые музыканты на репетиции для проекта "Кампус" Бетховенского фестиваля

Как музыка Бетховена помогает против одиночества

Как музыка Бетховена помогает против одиночества

От классики до электронной музыки. Бетховенский фестиваль в этом году предоставляет пространство для экспериментов с наследием великого немецкого композитора - и приглашает быть вместе.
Культура5 сентября 2024 г.
Показать еще