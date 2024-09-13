Замок Линдерхоф - один из самых посещаемых в Германии

Замок Линдерхоф расположен в живописной альпийской долине в Баварии. Эту резиденцию построил для себя Людвиг II.

Когда впервые видишь этот небольшой замок посреди живописной альпийской долины в Баварии недалеко от Гармиш-Партенкирхена, первым делом вспоминаются кадры из ставшего классическим фильма "Людвиг" 1972 года - исторической драмы режиссера Лукино Висконти.

Людвиг - король, жизнь, трагедии

Любивший уединяться в своих сказочных - реальных и вымышленных - мирах, баварский король Людвиг II (Ludwig II. von Bayern, 1845-1886) проводил в этом тихом и удаленном уголке Баварии очень много времени - больше, чем в столичном Мюнхене или каких-то других местах.

В одном из эпизодов кинокартины навестить своего близкого друга сюда в Линдерхоф (Schloss Linderhof) приезжает австрийская императрица Сисси - Елизавета Баварская. Так и кажется, что где-то сейчас в беседке вот-вот повстречаешь Хельмута Бергера и Роми Шнайдер…

Лукино Висконти, Роми Шнайдер и Хельмут Бергер во время съемок фильма "Людвиг" Фото: picture alliance

Сцены фильма Висконти происходят также в здешней искусственной пещере - Гроте Венеры, где Людвиг II слушает музыку Рихарда Вагнера, а также в располагавшейся неподалеку деревянной Хижине Хундинга, где король наблюдает за пирушкой деревенских парней.

Прежде, чем перейти к более подробному знакомству с историей и достопримечательностями этого места, предлагаем посмотреть фотографии, сделанные в наше время в замке и парке Линдерхофа.

Резиденция Людвига II в долине Этталь. Фотогалерея

Возведенный и обустроенный в 1870-1878 годах под руководством архитектора Георга Дольмана (Georg Dollmann), замок Линдерхоф стал единственной резиденцией Людвига II, строительство которой было полностью завершено при жизни этого монарха. Первоначально здесь планировалось реализовать другой и более масштабный проект - создать баварский Версаль, но горная долина Этталь для такого большого проекта оказалась слишком узкой, как и для строительства Византийского дворца, эскизы которого уже были готовы.

Замок Линдерхоф на фотографии до 1900 года Фото: akg-images/picture-alliance

Замки Людвига II в Баварии

В Версале молодой Людвиг II побывал в 1867 году через несколько лет после своего восшествия на престол. Позже для реализации этих амбициозных планов - "Баварского Версаля" - было выбрано другое место - остров Херренкимзее на озере Кимзе.

Дворец Херренкимзе тоже можно посетить, увидеть там как роскошные завершенные залы в стиле эпохи французского "короля-солнце" Людовика XIV, перед которым Людвиг Баварский преклонялся, так и голые стены незаконченной части этой резиденции. Зеркальный зал во дворце Херренкимзее не только поражает своей роскошью, но и оказался даже на пару метров длиннее версальского…

Конная статуя французского короля Людовика XIV в фойе на первом этаже замка Линдерхоф на старой фотографии Фото: Carl Simon/United Archives/picture alliance

Еще один знаменитый замок, заложенный Людвигом II, находится в альпийской общине Швангау - Нойшванштайн, в котором, до конца еще не завершенном, этот король успел провести до своей трагической гибели в общей сложности немногим более 170 дней.

Все эти резиденции эпохи Людвига II сейчас находятся в собственности Баварии и являются кандидатами от Германии на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2025 году. Все они, конечно же, служат своего рода историческими декорациями для кинематографического эпоса Лукино Висконти, который вполне стоит посмотреть или пересмотреть перед посещением этих мест.

Место жительства - Линдерхоф

Замок Линдерхоф можно смело назвать своего рода основным местом жительства Людвига II во времена нахождения на троне. Монарх бывал здесь несколько раз в году. Подолгу останавливался в этой своей резиденции - вилле, возведенной для одного-единственного человека. Совершал отсюда разные многодневные поездки по своим любимым маршрутам в этой части Баварии, в соответствии с конституцией исполнял свои королевские обязанности, принимал чиновников и так далее.

В обширном парке Линдерхофа находится несколько павильонов и домиков, история появления которых здесь заслуживает не меньшего интереса, чем сам этот замок. Особой достопримечательностью парка является Грот Венеры, по которому Людвиг II плавал на лодке, слушая выступления лучших музыкантов и оперных исполнителей из Мюнхена.

Грот Венеры в парке Линдерхофа

Сам грот был своего рода иммерсивной декорацией, созданной по мотивам легенды из вагнеровской оперы "Тангейзер". Древние легенды будущий король полюбил еще в своем детстве, проводя время в отцовском лебедином замке Хоэншвангау, где по соседству позже возведет свой лебединый Нойшванштайн.

Баварский король Людвиг II на лодке в Гроте Венеры. Иллюстрация 1886 года Фото: akg-images/picture-alliance

В Гроте Венеры Людвиг II слушал арии из произведений Рихарда Вагнера , творчеством которого этот король восхищался, которому всячески способствовал, выступая в роли мецената. Для иллюминации искусственной пещеры и создания своего рода светомузыки в Линдерхофе был установлен один из первых в Европе стационарных электрогенераторов.

Мир вагнеровских опер, мир легенд и сказаний был для Людвига II идеальным миром, который этот король хотел создать вокруг себя, погрузиться в него и не покидать. В Линдерхофе даже планировали построить целый театр для исполнения произведений Вагнера.

Хельмут Бергер в роли Людвига Баварского в Гроте Венеры. Сцена из фильма Лукино Висконти "Людвиг" (Ludwig ) 1972 года Фото: picture alliance

Здание должно было находиться на холме напротив замка - там, где сейчас в парке на смотровой террасе расположен возведенный в античном стиле круглый Храм Венеры (Venustempel). Отсюда можно прекрасно наблюдать за здешним главным фонтаном, струя которого выстреливает вверх на двадцатиметровую высоту. Около фонтана, нарушая симметрию этой части парка, растет 300-летняя липа (нем. Linde), посаженная когда-то около здешнего крестьянского "Липового подворья" - Линдерхоф.

Главный фонтан перед замком Линдерхоф и Храм Венеры на смотровой террасе на изображении 1898 года Фото: Sunny Celeste/Bildagentur-online/picture alliance

Охотничий домик, пристройка, замок

При этом начиналось все в Линдерхофе достаточно скромно. Первоначально Людвиг II всего лишь хотел несколько расширить обычное крестьянское подворье Линдерхоф, купленное когда-то отцом - королем Максимилианом II (Maximilian II. Joseph von Bayern, 1811-1864) для использования в качестве охотничьего домика. В 1870 году молодой король распорядился построить рядом на склоне еще несколько комнат - пристроить и соединить со зданием, прорубив стену. Позже захотел пристроить… пристройку к пристройке. После этого планы еще несколько раз менялись, расширялись, дополнялись.

В результате здесь в кратчайшие сроки, как настаивал и требовал монарх, была возведена и обставлена эта роскошная вилла. Причем старый охотничий Королевский домик (Königshäuschen) 1790 года, от которого нынешний Линдерхоф, так сказать, отпочковался и вырос до размеров целого замка, был перенесен на другое место в парке в 1874 году - сохранен, так как напоминал Людвигу II об отце и детстве.

Изначально король не хотел информировать широкую баварскую общественность о своих планах на территории тогдашнего поместья Линдерхоф, но пресса в какой-то момент заметила строительную активность и участившие визиты сюда самого Людвига II, обратила внимание на объявления о поиске плотников, каменщиков и других рабочих.

Вид на замок Линдерхоф и Фонтан Флоры со смотровой террасы от Храма Венеры Фото: Günter Gräfenhain/imageBROKER/picture alliance

Оммаж "королю-солнце"

Свой внешний облик этот замок приобрел в самом конце строительства. В качестве образца для оформления фасада были использованы изображения небольшого дворца Марли - построенного под Парижем для Людвига XIV в качестве камерной альтернативы Версалю и снесенному во времена Наполеона.

Весь Линдерхоф в целом следует рассматривать в качестве оммажа правителям из династии Бурбонов, в особенности Людвигу XIV - французскому королю эпохи абсолютизма, которого Людвиг Баварский считал образцом для подражания, однако был ограничен в своих действиях рамками конституционной монархии. Именно в рамках этой правовой системы Людвиг II был отстранен от власти - в первую очередь, из-за огромных трат на королевские строительные проекты.

Парк на восточной стороне замка Линдерхоф на исторической иллюстрации 1886 года Фото: Prisma Archivo/picture alliance

Изысканность и роскошь

Уже в фойе на первом этаже посетителей встречает бронзовая скульптура - восседающий на коне Людвиг XIV. Королевские покои - десять расположенных симметрично залов, находятся на втором этаже, включая королевскую спальню - спальню "Короля ночи", комнату для аудиенций и столовую. Последняя была оборудована знаменитым столом-самобранкой, который накрывали и сервировали в нижнем помещении и поднимали наверх при помощи лебедки через специальный открывающийся люк, чтобы никто из прислуги не мешал монарху прибывать здесь в одиночестве. Такая же столовая была спроектирована для дворца Херренкимзее.

Зеркальный зал замка Линдерхоф был оформлен в 1874-1878 годах по проекту архитектора этой резиденции Георга Дольмана Фото: Artcolor/picture alliance

Однако наибольшее впечатление на посетителей замка производит Зеркальный зал Линдерхофа, созданный по образцу знаменитого зала в Версале. Это помещение Людвиг II использовал в качестве своей гостиной, иногда проводил здесь ночи напролет, читая книги.

Каменный фасад для деревянного фахверка

Интересно и удивительно, что за штукатуркой фасада этого здания, которое кажется массивным - возведенным из камня или кирпича, скрывается деревянный немецкий фахверк. За фасадами - богатейшее убранство. Мебель и произведения искусства были созданы для этого замка лучшими мастерами своего времени в стиле неорококо.

Увидеть внутренние помещения можно только в рамках групповых экскурсий, купив билет на один из временных слотов в кассе около автомобильной парковки. Возможное время ожидания следует посвятить осмотру достопримечательностей здешнего парка. Или же задержаться в нем после.

Достопримечательности парка в Линдерхофе

Первая такая достопримечательность поджидает посетителей недалеко от входа - Марокканский дом (Marokkanisches Haus). Этот павильон был изготовлен для Всемирной выставки в Париже 1878 года и позже приобретен Людвигом II. Изначально был установлен примерно в десяти километрах от замка в лесу Аммервальд. На территорию Линдерхофа был перенесен в 1999 году. В другой части парка также расположен еще один экспонат парижской Всемирной выставки, но более ранней - Мавританский киоск (Maurischer Kiosk) 1867 года.

Мавританский киоск на гравюре 1867 года Фото: akg-images/picture-alliance

По распоряжению Людвига II для этих павильонов были изготовлены или приобретены новые элементы убранства - в частности, Павлиний трон для Мавританского киоска. Трон был создан в 1877 году мастерами из Парижа и Мюнхена. Этот обтянутый шелком диван в восточном стиле украшен тремя павлинами из позолоченной бронзы, покрытой эмалью. Для хвостового оперения павлинов использовались граненые камни из богемского стекла.

Павлиний трон в Мавританском киоске около замка Линдерхоф Фото: picture-alliance/dpa/K-J. Hildenbrand

Туристы могут заглянуть внутрь лишь через стеклянные двери, чего, однако, вполне достаточно, чтобы почувствовать атмосферу таких павильонов, позволявших, так сказать, совершить своего рода путешествия в экзотические страны, почувствовать атмосферу этих далеких мест, погрузится в сказочный мир "1001 ночи"…

Хижина Хундинга

В самой дальней части парка находится Хижина Хундинга (Hundinghütte), названная по имени персонажа оперы Вагнера "Валькирия" - супруга Зиглинды. Первая постройка была возведена примерно в десяти километрах от Линдерхофа в лесу Аммервальд в 1876 году, когда в баварском Байройте состоялся первый Вагнеровский фестиваль. Для создания этой хижины были использованы описания декораций для первого акта оперы "Валькирия" - второй части цикла четырех эпических опер "Кольцо нибелунга".

Сцена в Хижине Хундинга из фильма "Людвиг" 1972 года. В роли короля Людвига II - Хельмут Бергер Фото: Everett Collection/picture alliance

После пожара 1884 года, случившегося примерно за два года до трагической гибели Людвига II, хижина была сразу же восстановлена, но вновь сгорела в 1945 году, при этом часть убранства сохранилась. На своем нынешнем месте в парке Линдерхофа Хижину Хундинга реконструировали на пожертвования в 1990 году. Воссоздать постройку на историческом месте было невозможно, так как территория леса Аммервальд на австрийской границе стала заповедной зоной.

Хижина Хундинга в лесу Аммервальд на фотографии 1920 года Фото: Carl Simon/United Archives/picture alliance

Туристический сезон в Линдерхофе

Ежегодно замок и парк в Линдерхофе (www.schlosslinderhof.de ) посещает около 400 тысяч человек. Туристический сезон начинается здесь 15 апреля и заканчивается 15 октября. В Гроте Венеры до лета 2025 года проводятся реставрационные работы.

Линдерхоф входит в десятку самых популярных дворцов и замков Германии. В 2023 году занял в этом списке седьмое место: