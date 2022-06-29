Зеленский призвал НАТО предоставить Украине больше оружия

На 126-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 29 июня (время московское).

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал Украине дальнейшие поставки вооружений для противостояния российскому вторжению. Помимо гуманитарной и финансовой помощи, стране будет предоставлено "оружие, в котором Украина отчаянно нуждается", сказал он на саммите НАТО в Мадриде. По словам Шольца, союзники по Североатлантическому альянсу будут продолжать поставлять вооружения "так долго и так интенсивно, сколько это будет необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя".

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран НАТО предоставить Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, а также артиллерию. Видео его обращения на саммите Североатлантического альянса в Мадриде по видеосвязи опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале Зеленского. "Украине нужна современная противоракетная и противовоздушная оборона. У вас есть эти системы. Предоставив их нам, вы можете полностью сломать тактику России по уничтожению городов и террора против гражданского населения Украины", - отметил он. Зеленский поблагодарил за уже предоставленную артиллерию, но попросил больше, напомнив, что российская армия на поле боя делает ставку прежде всего на артиллерийский огонь. "Война не должна затягиваться. Чтобы этого не было, чтобы мы сломали российское артиллерийское превосходство - превосходство в разы - нам нужно значительно больше таких современных систем, современной артиллерии", - добавил он.

Президент Украины также предостерег, что российская армия "не хочет останавливаться на Донбассе или где-то на Юге Украины, она хочет город за городом поглотить всех - всех у нас, потом всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Следующими, по мнению Зеленского, могут стать Молдова, страны Балтии, Польша. "Руководство России публично заявило, что правилам жизни их учила ленинградская подворотня. Там любые попытки диалога и умиротворения воспринимаются только как слабость и страх… Там либо ты бьешь, либо ты проиграл. Российское государство именно так сейчас видит мир", - подчеркнул Зеленский.

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