 Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН | Новости из Германии об Украине | DW | 28.06.2022

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Украина

Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 июня.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

На 126-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий  среды, 29 июня (время московское).

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Российские войска обстреляли территорию Криворожской теплоэлектростанции, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, удар произведен из ствольной артиллерии по Криворожскому району, обстрелу, кроме территории ТЭС, подверглись Зеленодольск и Великая Костромка, был ранен один мужчина.

"Также российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС, которая находится в Зеленодольске. Последствия выясняются", - говорится в сообщении. Кроме того,

Лукашук отметил также, что по Днепропетровской области было выпущено шесть ракет, две из них попали в здания автотранспортного и промышленного предприятия в Днепре, еще четыре крылатые ракеты морского базирования "Калибр", сбили украинские силы ПВО: три - над Синельниковским районом, еще одну - над Днепром.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил исключить Россию из Совета Безопасности ООН и приостановить ее членство в Генассамблее как государства-террориста. Выступая по видеосвязи перед участниками специального заседания Совбеза, посвященного войне в Украине, он заявил, что Россия нарушает основополагающие принципы ООН и международного юридического порядка, однако "она по-прежнему не призвана к ответу, присутствует в учреждениях ООН и пользуется привилегиями Совбеза ООН". Зеленский добивается от ООН призвать Россию к ответу за терроризм: "Необходимо, чтобы международный трибунал расследовал действия российских военных".

Хроника событий 27 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 июня 00.00 - 13.59 >>>

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    По данным Генпрокуратуры Украины и Полтавской областной администрации, не менее 50 человек получили ранения, еще около 40 числятся пропавшими без вести. К тушению пожара ТЦ "Амстор" и спасению пострадавших в ходе ракетного удара было привлечено 115 пожарных и 20 машин Госслужбы Украины по ЧС.

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    По данным украинской стороны, удар по гражданским целям в Кременчуге был нанесен двумя ракетами X-22, выпущенными с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Первая из этих ракет попала в торговый центр, а вторая - в городской стадион.

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    Борьба с огнем глубокой ночью

    "Количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на ТЦ в Кременчуге. В свою очередь первый зампреда РФ при ООН Дмитрий Полянский вечером 27 июня заявил, что трагедия в Кременчуге "выглядит как провокация в Буче".

  • Клубы дыма при пожаре в ТЦ Амстор, пострадавшем от ракетного обстрела РФ

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    28 июня Минобороны РФ признало ответственность за нанесенный накануне ракетный удар по Кременчугу, указав, что он был произведен "высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин".

  • Очевидцы наблюдают за пожаром ТЦ Амстор в Кременчуге, разрушенном в результате ракетного попадания.

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Ни слова о гражданских жертвах

    "Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - заявили российские власти. О погибших мирных жителях в сводке Минобороны РФ не было сказано ни слова.

  • Женщина кладет мягкую игрушку к импровизированному мемориалу у торгового центра Амстор в городе Кремчуг, разрушенного российской ракетой

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Цветы и мягкие игрушки на месте трагедии

    28-30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур. Несмотря на День Конституции Украины, в городе приспустили государственные флаги. Проведение развлекательных мероприятий на это время было запрещено.

  • Плачущие близкие погибших в Кременчуге

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Скорбь по погибшим

    ТЦ "Амстор" в Кременчуге - не первый гражданский объект, пострадавший во время войны России против Украины. 8 апреля 2022 года обстрелу был подвергнут вокзал города Краматорска, в результате погибли 57 человек.13 апреля жертвами артиллерийского обстрела рынка в Донецке стали как минимум три мирных жителя.

    Автор: Александра Иванова


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