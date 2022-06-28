ЕС назвал военным преступлением ракетный удар РФ по Кременчугу

На 125-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 28 июня (время московское).

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Европейский Союз "решительным образом" осудил ракетный удар российских войск по торговому центру в Кременчуге Полтавской области Украины. "Продолжающиеся обстрелы гражданского населения и гражданских объектов вызывают возмущение, абсолютно неприемлемы и равносильны военному преступлению", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он напомнил о недавних обстрелах вооруженными силами РФ гражданской инфраструктуры в Киеве и других районах. По словам Борреля, Россия "несет полную ответственность за эти акты агрессии и за все разрушения и жертвы, к которым они приводят". "Она будет привлечена к ответственности за них", - добавил он.

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В результате ракетного удара по торговому центру в городе Кременчуг погибли более 20 человек, заявил в ходе брифинга заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, 59 человек пострадали, еще 40 пропали без вести. Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил на том же брифинге, что большинство найденных тел еще не опознаны, поскольку сильно обгорели. "Спасатели попытаются разобрать завалы до завтрашнего утра, тогда будет известно окончательное количество погибших", - сказал он.

Хроника событий 28 июня 00.00 - 13.59 >>>

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