Обмен пленными Украины и РФ: "Слуга народа" за освобождение и преступников

Законопроект "Об урегулировании процедуры обмена осужденных как военнопленных" группа из 19 депутатов от правящей партии "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной раде 6 июня. Документ, подписанный членом комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федором Вениславским, предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, нацеленных на упрощение обмена пленными, которых Украина считает военными преступниками.

"Учитывая сложную ситуацию, которая сложилась в связи с вторжением Российской Федерации на территорию Украины и введением военного положения, (…) существует необходимость оперативно решать вопросы по обмену обвиняемых", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Простить и обменять

Для решения этой проблемы авторы инициативы предлагают добавить в украинское законодательство еще одно основание для освобождения от наказания за совершенные и доказанные в суде преступления - передача осужденного для обмена как военнопленного. Для реализации такого механизма перед судом должен ходатайствовать прокурор, представлявший обвинение, а к нему предварительно должен обратиться уполномоченный орган, который занимается обменами - с первых дней июня это Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Российские военнопленные в СИЗО в Украине

В случае если обмен не произойдет, пленного возвращают обратно за решетку, а если же обмененного преступника снова задержат в Украине за участие в боевых действиях, он будет отбывать полный срок.

Масштабы работы по расследованию военных преступлений в Украине впечатляют. По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на среду, 8 июня, правоохранители возбудили 16 271 уголовное дело по военным преступлениям, в совершении которых подозревают военных РФ. "На сегодняшний день есть 90 человек, которых мы идентифицировали как военных преступников… Убийства гражданских, сексуальные преступления, пытки и так далее. Мы начали их привлекать к ответственности", - отмечала на прошлой неделе генпрокурор Ирина Венедиктова.

Впрочем, большинству объявляют о вынесении подозрения заочно, реально же задержанных обвиняемых - единицы, сообщил DW Федор Вениславский. "Но из-за них тормозятся обмены всеми остальными пленными, потому что они включены во все списки", - пояснил депутат, ссылаясь на информацию от украинской разведки.

Вне правового поля

Между тем в мае появились первые судебные приговоры в отношении российских военных. Их уже три: 21-летний сержант Вадим Шишимарин приговорен к пожизненному заключению за нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством гражданского лица; а солдаты Александр Бобыкин и Александр Иванов - к 11,5 годам лишения свободы за обстрел гражданских объектов Харьковщины из "Градов". Все трое признали вину, приговоры в законную силу пока еще не вступили.

Вадим Шишимарин признал вину и получил пожизненное заключение

"Преград для обмена нет никаких, нужна только политическая воля - взять и обменять военных согласно международному праву", - убежден адвокат Шишимарина Виктор Овсянников. Однако его коллега Виталий Титыч утверждает, что обмены между Россией и Украиной лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, годами находились вне правового поля. Титыч напоминает, в частности, о последних обменах 2019-2020 годов, в рамках которых Украина освободила из-под стражи попавших в плен в Донбассе военных РФ, боевиков самопровозглашенных "республик", а то и украинских граждан, обвиняемых в шпионаже или терроризме.

DW подробно описывала предыдущие обмены "удерживаемыми лицами". Непубличные соглашения на сей счет между Украиной и РФ предусматривали их так называемую "процессуальную очистку" в украинских судах. Пути выхода было обычно три. Тех, кто уже отбывал наказание, помиловал личными указами президент Владимир Зеленский. Так, например, произошло перед обменом российского военного Виктора Агеева осенью 2019 года. Те, кто обжаловал приговоры в суде, нередко неожиданно признавали вину за день-два перед обменом и получали наказание, равное сроку, уже проведенному за решеткой.

В случаях, когда судебные слушания еще продолжались, подозреваемым под обмен меняли меру пресечения, отпуская на свободу. Их уголовные дела при этом надолго подвисали, как это произошло с частью "беркутовцев", которых обвиняли в убийствах участников Евромайдана в Киеве 20 февраля 2014 года. Адвокат Виталий Титыч представлял в том процессе семьи погибших из "небесной сотни".

Не время ли для дискуссии?

Титыч предполагает, что, освобождая пленных от наказания, Украина может потерять мировую поддержку в расследовании, как он выразился, злодеяний российской армии. Ведь Офис генпрокурора квалифицирует ее действия как "нарушение законов и обычаев войны" - это международное преступление, преследовать виновных в совершении которого Украина обязалась, подписав соответствующие конвенции.

Во время процесса по делу Вадима Шишимарина

Мы много лет предлагали урегулировать процесс через процедуру отбывания наказания за границей, в России - это позволило бы доводить до конца доказывание вины подсудимых и уже потом менять их, говорит Титыч. Нынешняя инициатива перечеркивает всю работу юридического сообщества, возмущается адвокат, который и сам сейчас находится на фронте.

Прокурор Ярослав Ущапивский, представлявший обвинения в отношении сержанта Шишимарина, тоже эмоционально называет законопроект от "Слуги народа" "бредом собачьим". Особое его недовольство вызывают поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, согласно которым предлагается не только освобождать обмениваемых военнопленных от наказания, но и вообще закрывать еще не до конца рассследованные уголовные дела, если подозреваемого обменивают.

"Мое личное мнение: закрывать дела недопустимо, ведь тогда пострадавшие никогда не дождутся справедливости, какой-либо компенсации. Обмены тоже важны, поэтому нужна широкая профессиональная дискуссия на эту тему. Но решится ли на нее сейчас Рада?" - размышляет прокурор в беседе с DW.

Федор Вениславский, также постоянно представляющий президента в Конституционном суде Украины, заявил DW, что для него приоритетом сейчас является освобождение военнопленных, в частности, защитников Мариуполя из полка "Азов", которым в РФ тоже грозит уголовное преследование. Депутат уверяет, что уже получил одобрение законодательной инициативы "Слуг народа" у главы профильного парламентского комитета по правоохранительной деятельности, однопартийца Сергея Ионушаса и ожидает скорейшего принятия закона.

Впрочем, несколько членов комитета из оппозиционных фракций в четверг, 9 июня, не захотели комментировать DW перспективы законопроекта, сославшись на то, что вопрос обмена военнопленными требует более детального изучения. "Но сейчас такая тенденция, они (депутаты от пропрезидентской фракции. - Ред.) регистрируют только то, о чем точно есть консенсус по голосованию", - осторожно пояснила Александра Устинова из "Голоса".

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