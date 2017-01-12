Украинские храмы. Разрушения и следы войны

Фотографии из городов и сел Украины: Лукьяновки, Мариуполя, Ясногородки, Волновахи, Малина, Рудницкого и Харькова.
Сгоревшие дома, обрушившиеся фасады, выбитые окна, следы от снарядов… После войны в Украине предстоит ремонтировать и восстанавливать не только жилые здания, школы, больницы, театры. Здесь мы собрали фотографии пострадавших храмов, опубликованные информационными агентствами за время, прошедшее после начала крупномасштабных боевых действий. Купол церкви в селе Лукьяновка Киевской области.
Часовня мученицы Татьяны на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе. По данным ЮНЕСКО, опубликованным в начале апреля, за время войны в Украине уже были повреждены не менее 29 религиозных учреждений, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.
Разрушенный купол церкви в селе Ясногородка Киевской области.
Поврежденный иконостас и другие последствия обстрела внутри храма в Ясногородке.
Отец Роман около своей сельской церкви в Ясногородке.
Храм святителя Николая Чудотворца в городе Волноваха Донецкой области, 12 марта.
Свято-Преображенский храм в Волновахе, 29 марта.
Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радосте" в Волновахе, 29 марта.
Протоиерей Михаил Питницкий, 36 лет, из Северодонецка в Луганской области, служивший в Святогорской лавре, на вокзале в Кракове вместе с семьей ожидает поезд в Будапешт, 15 марта.
Анна Питницкая, 32 года, показывает на мобильном телефоне фотографии повреждений в Святогорской лавре в Луганской области. Здания и помещения монастыря пострадали в результате авиационного налета 12 марта.
Свято-Покровская церковь в городе Малин Житомирской области. Снаряд разорвался радом с этим храмом 6 марта.
Храм в селе Рудницкое в Киевской области.
Пострадавший в ходе военных действий Свято-Михайловский собор в Мариуполе.
Церковь Преображения Господня в Харькове.
Сгоревшие дома, обрушившиеся фасады, выбитые окна, следы от снарядов… После войны в Украине предстоит ремонтировать и восстанавливать не только жилые здания, школы, больницы, театры. Здесь мы собрали фотографии пострадавших храмов, опубликованные информационными агентствами за время, прошедшее после начала крупномасштабных боевых действий. Купол церкви в селе Лукьяновка Киевской области.
Часовня мученицы Татьяны на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе. По данным ЮНЕСКО, опубликованным в начале апреля, за время войны в Украине уже были повреждены не менее 29 религиозных учреждений, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.
Разрушенный купол церкви в селе Ясногородка Киевской области.
Поврежденный иконостас и другие последствия обстрела внутри храма в Ясногородке.
Отец Роман около своей сельской церкви в Ясногородке.
Храм святителя Николая Чудотворца в городе Волноваха Донецкой области, 12 марта.
Свято-Преображенский храм в Волновахе, 29 марта.
Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радосте" в Волновахе, 29 марта.
Протоиерей Михаил Питницкий, 36 лет, из Северодонецка в Луганской области, служивший в Святогорской лавре, на вокзале в Кракове вместе с семьей ожидает поезд в Будапешт, 15 марта.
Анна Питницкая, 32 года, показывает на мобильном телефоне фотографии повреждений в Святогорской лавре в Луганской области. Здания и помещения монастыря пострадали в результате авиационного налета 12 марта.
Свято-Покровская церковь в городе Малин Житомирской области. Снаряд разорвался радом с этим храмом 6 марта.
Храм в селе Рудницкое в Киевской области.
Пострадавший в ходе военных действий Свято-Михайловский собор в Мариуполе.