 Украинские храмы. Разрушения и следы войны | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 02.04.2022

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Украина

Украинские храмы. Разрушения и следы войны

Фотографии из городов и сел Украины: Лукьяновки, Мариуполя, Ясногородки, Волновахи, Малина, Рудницкого и Харькова.

  • Лукьяновка, 27 марта

    Сгоревшие дома, обрушившиеся фасады, выбитые окна, следы от снарядов… После войны в Украине предстоит ремонтировать и восстанавливать не только жилые здания, школы, больницы, театры. Здесь мы собрали фотографии пострадавших храмов, опубликованные информационными агентствами за время, прошедшее после начала крупномасштабных боевых действий. Купол церкви в селе Лукьяновка Киевской области.

  • Мариуполь, 10 марта

    Часовня мученицы Татьяны на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе. По данным ЮНЕСКО, опубликованным в начале апреля, за время войны в Украине уже были повреждены не менее 29 религиозных учреждений, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.

  • Ясногородка, 26 марта

    Разрушенный купол церкви в селе Ясногородка Киевской области.

  • Ясногородка, 25 марта

    Поврежденный иконостас и другие последствия обстрела внутри храма в Ясногородке.

  • Ясногородка, 26 марта

    Отец Роман около своей сельской церкви в Ясногородке.

  • Волноваха, 12 марта

    Храм святителя Николая Чудотворца в городе Волноваха Донецкой области, 12 марта.

  • Волноваха, 29 марта

    Свято-Преображенский храм в Волновахе, 29 марта.

  • Волноваха

    Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радосте" в Волновахе, 29 марта.

  • Краков, 15 марта

    Протоиерей Михаил Питницкий, 36 лет, из Северодонецка в Луганской области, служивший в Святогорской лавре, на вокзале в Кракове вместе с семьей ожидает поезд в Будапешт, 15 марта.

  • Краков, 15 марта

    Анна Питницкая, 32 года, показывает на мобильном телефоне фотографии повреждений в Святогорской лавре в Луганской области. Здания и помещения монастыря пострадали в результате авиационного налета 12 марта.

  • Малин, 30 марта

    Свято-Покровская церковь в городе Малин Житомирской области. Снаряд разорвался радом с этим храмом 6 марта.

  • Рудницкое, 28 марта

    Храм в селе Рудницкое в Киевской области.

  • Мариуполь, 27 марта

    Пострадавший в ходе военных действий Свято-Михайловский собор в Мариуполе.

  • Харьков, 27 марта

    Церковь Преображения Господня в Харькове.


  • Лукьяновка, 27 марта

    Сгоревшие дома, обрушившиеся фасады, выбитые окна, следы от снарядов… После войны в Украине предстоит ремонтировать и восстанавливать не только жилые здания, школы, больницы, театры. Здесь мы собрали фотографии пострадавших храмов, опубликованные информационными агентствами за время, прошедшее после начала крупномасштабных боевых действий. Купол церкви в селе Лукьяновка Киевской области.

  • Мариуполь, 10 марта

    Часовня мученицы Татьяны на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе. По данным ЮНЕСКО, опубликованным в начале апреля, за время войны в Украине уже были повреждены не менее 29 религиозных учреждений, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.

  • Ясногородка, 26 марта

    Разрушенный купол церкви в селе Ясногородка Киевской области.

  • Ясногородка, 25 марта

    Поврежденный иконостас и другие последствия обстрела внутри храма в Ясногородке.

  • Ясногородка, 26 марта

    Отец Роман около своей сельской церкви в Ясногородке.

  • Волноваха, 12 марта

    Храм святителя Николая Чудотворца в городе Волноваха Донецкой области, 12 марта.

  • Волноваха, 29 марта

    Свято-Преображенский храм в Волновахе, 29 марта.

  • Волноваха

    Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радосте" в Волновахе, 29 марта.

  • Краков, 15 марта

    Протоиерей Михаил Питницкий, 36 лет, из Северодонецка в Луганской области, служивший в Святогорской лавре, на вокзале в Кракове вместе с семьей ожидает поезд в Будапешт, 15 марта.

  • Краков, 15 марта

    Анна Питницкая, 32 года, показывает на мобильном телефоне фотографии повреждений в Святогорской лавре в Луганской области. Здания и помещения монастыря пострадали в результате авиационного налета 12 марта.

  • Малин, 30 марта

    Свято-Покровская церковь в городе Малин Житомирской области. Снаряд разорвался радом с этим храмом 6 марта.

  • Рудницкое, 28 марта

    Храм в селе Рудницкое в Киевской области.

  • Мариуполь, 27 марта

    Пострадавший в ходе военных действий Свято-Михайловский собор в Мариуполе.

  • Харьков, 27 марта

    Церковь Преображения Господня в Харькове.


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