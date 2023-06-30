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Премия имени Льва Копелева - 2023 присуждена народу Украины

Марина Барановская
2 ч. назад

Премия имени Льва Копелева в 2023 году присуждена украинскому народу. От его имени награду получат Виталий и Владимир Кличко, парамедик Юлия "Тайра" Паевская и Харьковская правозащитная группа.

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Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир Кличко, парамедик Юлия "Тайра" Паевская, которая три месяца провела в плену в так называемой "ДНР", и Харьковская правозащитная группа стали лауреатами Премии имени Льва Копелева за мир и права человека за 2023 год. В их лице награда присуждена украинскому народу, говорится в пресс-релизе Фонда Льва Копелева в пятницу, 30 июня.

"Братья Кличко, многократные чемпионы мира по боксу, борются в Украине против путинской армии, которая, нарушая все нормы международного права, ведет безжалостную войну против украинского народа. Юлия Паевская помогала раненым и спасала жизни во время осады Мариуполя, снимала события с помощью нагрудной камеры и передала отснятый видеоматериал международным журналистам. Харьковская правозащитная группа оказывает поддержку внутренним беженцам и собирает факты и свидетельства о военных преступлениях, чтобы как можно скорее привлечь преступников к суду", - отмечается в документе.

Правозащитник Лев Копелев родился и вырос в столице Украины Киеве и посвятил жизнь борьбе за мир и права человека. "Мы уверены в том, что сегодня он бы решительно встал на защиту Украины. На его родине мужественный украинский народ защищает демократию, права человека и собственную свободу против российской агрессии. Он борется за мирное общее будущее вместе со свободными народами Европы", - отмечают учредители премии.

Вручение премии состоится 22 октября

Общественная организация Форум Льва Копелева была основана после смерти Копелева его многочисленными друзьями и соратниками в 1998 году в Кельне под руководством Фрица Пляйтгена (Fritz Pleitgen). Целью организации является продолжение борьбы Льва Копелева за гуманность, мир и права человека на основе принципа "от человека к человеку, от народа к народу".

Лауреатами премии в разные годы становились лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, российский медиа-ресурс "ОВД-Инфо", историк Юрий Дмитриев, общество "Мемориал", редакция "Новой газеты", сирийские врачи Аммар Закария и Абдулкадер Абдулрахим и Дрезденская инициатива по спасению беженцев в Средиземном море "Миссия Lifeline".

Вручение премии им. Льва Копелева состоится 22 октября в Кельне. С торжественной речью выступит депутат и бывший президент бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble).

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Премия имени Льва Копелева - 2023 присуждена народу Украины

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