Ракетным ударам со стороны России подверглись и города на западе Украины - Львов и и Ивано-Франковск. Били в том числе по критической инфраструктуре - в частности, по энергообъектам. После обстрела во Львове пропал свет. На фото - дым, поднимающийся над жилым районом города после ракетного удара ВС РФ.