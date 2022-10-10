Ракетные удары РФ по городам Украины после взрыва на Крымском мосту
Спустя двое суток после взрыва на Крымском мосту Россия нанесла массированные ракетные удары по Киеву и другим городам Украины. Фотогалерея DW об обстрелах и их последствиях.
Ракетные удары по городам Украины
Утром 10 октября Россия нанесла ракетные удары по всей территории Украины. Атаке подверглись Киев, Житомир, Львов, Кривой Рог, Харьков, Одесса, Днепр и другие города. По данным Генштаба ВСУ, системы ПВО сбили 43 из 83 ракет, выпущенных ВС РФ. В российском Минобороны заявили, что целью ударов были "объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины".
Жертвы среди мирного населения
В результате ракетных ударов по столице Украины 5 человек погибли и 51 пострадал, заявил мэр Киева Виталий Кличко. 42 мирных жителя госпитализированы. Ракетные удары были нанесены по центральному Шевченковскому и Соломенскому районам Киева и по объектам критической инфраструктуры. Ранее сообщалось по меньшей мере о 8 погибших в результате удара по Шевченковскому району.
Нарушение электро- и водоснабжения по всей стране
Выпущенные Россией ракеты повредили объекты энергетичекой инфраструктуры в 11 областях страны и Киеве, сообщил премьер Денис Шмыгаль. Электроснабжение нарушено практически по всей стране. В 8 областях Украины - проблемы с водоснабжением. В Киеве среди прочего также повреждены здания ж/д вокзала, филармонии, двух музеев и бизнес-центра, где находится визовый отдел посольства ФРГ.
Воздушная тревога по всей Украине
Во время массированного обстрела Украины воздушная тревога была объявлена по всей стране. В Киеве она длилась рекордные 5 часов 37 минут. Впоследствии тревогу в столице и большинстве областей отменили. Метро, служившее людям укрытием, заработало в обычном режиме. На фото - жители Харькова, укрывающиеся от российских ракетных ударов на станции метро.
Дым над Львовом
Ракетным ударам со стороны России подверглись и города на западе Украины - Львов и и Ивано-Франковск. Били в том числе по критической инфраструктуре - в частности, по энергообъектам. После обстрела во Львове пропал свет. На фото - дым, поднимающийся над жилым районом города после ракетного удара ВС РФ.
Запорожье под ударом
Запорожье уже несколько суток подвергается обстрелам и ракетным ударам. В результате ударов 9 и 10 октября погибли 16 мирных жителей, 97 - ранены, сообщил в своем Telegram-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Вследствие атаки 10 октября разрушены многоквартирный дом, детский сад и гимназия.
Зеленский об ударах: У них две мишени
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по Украине имели две цели. "Энергообъекты - по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Вторая мишень - люди", - написал он в Telegram.
Путин подтвердил удары по Украине
Президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза РФ 10 октября заявил: "Сегодня утром по предложению министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - тем самым подтвердив обстрелы.
Удары - месть Путина за Крымский мост?
"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых в Российской Федерации", - заявил Путин на совещании Совбеза РФ. Ранее он назвал "терактом" взрыв на Крымском мосту. Украина официально не брала на себя ответственность за произошедшее.
Ракетные удары должны были сдержать контрнаступление ВСУ
Командование российских войск сообщило, что благодаря массированным ракетным ударам по городам Украины "удалось отразить все атаки ВСУ" и замедлить их контрнаступление. Украинская армия успешно отвоевывает занятые ранее российскими войсками территории на юге и востоке страны. На фото - подбитые под Лиманом российские танки.