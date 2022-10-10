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КонфликтыУкраина
Наталья Позднякова
10 октября 2022 г.
https://www.dw.com/ru/raketnye-udary-rf-po-gorodam-ukrainy-posle-vzryva-na-krymskom-mostu/g-63394398
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Байден: При вторжении в Украину Путин просчитался

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Карикатура - "президент России Владимир Путин" склонился над картой Европы. Над ней две большие стрелки: синяя "Холода" с севера, красная " Беженцы" - с юга.

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