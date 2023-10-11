Генсек НАТО ожидает новую военную помощь для Украины

Встретив Зеленского в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Столтенберг заверил его в дальнейшей поддержке союзников. Он рассчитывает, что сегодня они сделают новые заявления о военной помощи Украине.

В полной поддержке Украины со стороны НАТО заверил ее генеральный секретарь Йенс Столтенберг на встрече с президентом Владимиром Зеленским в штаб-квартире альянса в Брюсселе в среду, 11 октября. "Добро пожаловать в НАТО: ваша борьба - это наша борьба, ваша безопасность - это наша безопасность, а ваши ценности - это наши ценности. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО необходимо мобилизовать больше военной помощи для Украины, в частности противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов. Он приветствовал свежие заявления Румынии и Германии и выразил уверенность, что сегодня и другие союзники объявят об оказании дополнительной поддержки Украине.

"Путин снова готовится использовать зиму как оружие войны. Я имею в виду атаки на энергетическую систему, газовую инфраструктуру. Мы должны предотвратить это, и с помощью более совершенных и усиленных средств противовоздушной обороны мы можем добиться значительных успехов", - сказал генсек Североатлантического альянса. По его словам, союзники по НАТО увеличили и продолжают увеличивать объемы военного производства, чтобы предоставить Украине возможности "вести справедливую войну и освободить свою землю".

"Ваше лидерство, храбрость украинских вооруженных сил и всего украинского народа продолжает впечатлять и вдохновлять всех нас, и, как вы знаете, мы будем с вами и продолжим поддерживать Украину, потому что это действительно важно для всей НАТО", - сказал Йенс Столтенберг Владимиру Зеленскому.

Зеленский: Самое сложное - пережить зиму

Со своей стороны Владимир Зеленский указал, что пережить эту зиму сейчас - одна из самых сложных задач для украинцев. "Но в любом случае мы готовимся, мы готовы, теперь нам нужна поддержка со стороны лидеров. Именно поэтому я сегодня здесь", - сказал он.

Украинский президент сообщил, что приоритеты для него на сегодняшней встрече в НАТО - это системы ПВО, ракеты дальнего радиуса действия, "которые нужны нам для того, чтобы вытеснить Россию с нашей земли". "И третье - как защищаться. Просто выстаивать каждый день и обороняться. Контрнаступление - это одно направление, но надо и обороняться, потому что против нас Россия - большая армия этого террориста, а значит, нам нужна артиллерия", - отметил он.

Министры обороны стран НАТО встретятся 11 и 12 октября и среди прочего обсудят тему Украины. Кроме того, пройдут заседания контактной группы по Украине, возглавляемой США, и Совета НАТО-Украина.

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