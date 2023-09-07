В ЕС обсуждают налог на прибыль от активов России

Замороженные активы российского ЦБ могут принести около 3 млрд евро сверхприбыли. Европейская комиссия планирует обложить эти доходы налогом и перечислить их в бюджет ЕС.

Представители Европейского Cоюза на этой неделе начинают серию встреч, на которых будет обсуждаться введение налога на прибыль от замороженных активов Банка России для помощи в восстановлении Украины. Об этом сообщило в среду, 6 сентября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, Европейская комиссия как исполнительный орган Евросоюза собирается предложить план из трех шагов, который позволит законно переводить доходы, полученные от заблокированных активов ЦБ на сумму более 200 млрд евро, в бюджет ЕС. Для начала планируется определить конкретные финансовые обязательства и их объем, во-вторых, сформулировать требования к центральным депозитариям ценных бумаг отделять остатки денежных средств на российских счетах, а в качестве третьего, заключительного шага - обложить эти доходы налогом и перечислить их в бюджет ЕС.

О таком же плане пишет журнал Politico, отмечая, что такой поэтапный подход предоставит Еврокомиссии время, необходимое на переговоры между странами ЕС.

Обсуждение плана ЕК начнется 7 сентября

Источники Bloomberg сообщили, что уже 7 сентября представители Еврокомиссии встретятся с чиновниками из Бельгии, Германии, Испании, Италии и Франции для обсуждения плана. На следующей неделе пройдет встреча с участием представителей всех 27 государств ЕС. Для принятия документа им необходимо проголосовать единогласно, так как вопрос касается совместной внешней политики и безопасности.

При этом, как отмечается, возможное налогообложение и конфискация сверхприбыли вызывает у стран ЕС как юридические, так и финансовые вопросы. Некоторые из них опасаются, что изъятие российских активов приведет к снижению инвестиционной привлекательности еврозоны, пишут Politico и Bloomberg. В то же время государства Балтии и Польша настаивают на полной конфискации замороженных средств.

Замороженные активы могут принести 3 млрд евро

Ожидается, что замороженные активы Банка России принесут около 3 млрд евро сверхприбыли, хотя, по некоторым оценкам, это число может быть еще выше. Более половины активов составляют денежные средства и депозиты, а "значительная часть" оставшейся суммы - ценные бумаги, которые будут превращаться в денежные средства по мере наступления срока их погашения в ближайшие два-три года, сообщал ранее Bloomberg.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в середине июня обещала представить предложение об использовании российских активов "до летних каникул", но этого сделано не было.

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