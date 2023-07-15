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Bloomberg: ЕС и ЕЦБ спорят по поводу замороженных активов РФ

Виталий Кропман
2 ч. назад

В Европейском центробанке считают, что введение налога на прибыль с замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины может угрожать финансовой стабильности еврозоны.

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Здание Европейского Центробанка во Франкфурте-на-Майне
Здание Европейского ЦентробанкаФото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Руководство Европейского Cоюза полемизирует с Европейским центральным банком (ЕЦБ) по поводу планов использования прибыли от более чем 200 млрд евро замороженных активов российского Центробанка для помощи в восстановлении Украины. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

Позиция Кристин Лагард

На прошедшей накануне встрече министров финансов еврозоны с участием вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и президента ЕЦБ Кристин Лагард глава европейского банка указала, что запланированное ЕС ввведение налога на прибыль с замороженных российских авуаров может угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности единой валюты. По ее мнению, на карту поставлена куда более серьезная сумма, чем несколько миллиардов, которые этот шаг принесет Украине. Лагард призвала к осторожности и заявила, что любое решение должно приниматься только в том случае, если оно будет поддержано "Группой семи".

В свою очередь в Еврокомиссии считают, что любой риск имел место - и был оценен - когда активы были первоначально заблокированы в феврале 2022 года после вторжения России в Украину, и что до сих пор ни одно из озвученных ранее опасений не материализовалось. По словам одного из собеседников, идея использования налога на прибыль не затрагивает ни сами активы, ни претензии российского ЦБ, ни роль ЕС в хранении ценных бумаг. Мнения участников встречи, сообщает Bloomberg, разделились.

Налог на прибыль

Государства - члены Европейского Союза в ходе саммита в Брюсселе в конце июня договорились о методе, с помощью которого замороженные российские активы удастся использовать для восстановления Украины. Участники встречи пришли к "политическому консенсусу" о введении специального налога на прибыль от этих активов, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Замороженные активы могут принести около 3 млрд евро сверхприбыли, хотя, по некоторым оценкам, эта цифра может быть еще выше. Более половины активов составляют денежные средства и депозиты, а "значительная часть" оставшейся суммы - ценные бумаги, которые будут превращаться в денежные средства по мере наступления срока их погашения в ближайшие два-три года, сообщало ранее агентство Bloomberg.

Главы государств и правительств 27 стран - участниц ЕС поручили Еврокомиссии проработать детали. Сообщалось, что ее председатель Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) рассчитывает представить предложение в скором времени. Однако, по словам одного из официальных лиц, эти сроки сдвинулись на период после летних каникул, в результате чего ЕС и ЕЦБ разошлись во мнениях, а государства-члены теперь могут разделиться в поддержке позиции одной из сторон.

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