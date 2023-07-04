Юрист: Разговор об использовании активов РФ преждевременен

Могут ли замороженные Западом российские активы быть направлены на восстановление экономики Украины? На этот и другие вопросы в интервью DW ответил юрист-международник Глеб Богуш.

Многие западные политики и эксперты говорят о том, что необходимо использовать замороженные США и странами Европы российские активы - частные и государственные - на восстановление экономики Украины. Возможно ли это с юридической точки зрения и какие варианты сейчас рассматриваются, в беседе с DW рассказал юрист-международник, кандидат юридических наук, научный сотрудник Копенгагенского университета Глеб Богуш.

DW: Глава Еврокомиссии обещала в скором времени предоставить план того, как ЕС будет использовать замороженные российские активы на восстановление Украины. Вы могли бы объяснить, как это возможно с юридической точки зрения?

Глеб Богуш: Политические заявления идут несколько впереди юридической работы, которая намного более сложная. Дело в том, что давно этот вопрос обсуждается, практически с самого начала полномасштабного вторжения (России в Украину. - Ред.). И после заморозки этих активов обсуждались различные планы.

Международное право крайне консервативно в этих вопросах. И значительное число государств предпочитают не играть с огнем, не затрагивать иммунитет государства даже в такой ситуации. И сейчас идет поиск этих решений. Эти замороженные активы по-прежнему являются российской собственностью.

Каким образом заставить их работать уже сегодня? Есть несколько вариантов. Один из них в том, что эти активы будут использованы для приобретения так называемых облигаций на восстановление Украины. В этой ситуации активы не меняют своего собственника. Также идет разговор о том, что могут использоваться проценты, тот доход, который может быть получен от этих активов. Уже сейчас они могут быт использованы на фондовом рынке. И сегодня идет разговор о том, что доходы будут отчисляться в этот фонд.

Используется такой аргумент, что сейчас, возможно, Россия будет недовольна и будут какие-то возможности обсуждать дальнейшую судьбу этих активов. Но она и будет обсуждаться, когда будут мирные переговоры, когда будет идти настоящий разговор, что вообще дальше делать.

Глеб Богуш Фото: DW

Например, репарации различного рода, в том числе возможный вариант такого зачета: эти активы будут использоваться для погашения долга, который будет образовываться вследствие обязательства (РФ. - Ред.) выплачивать репарации (Украине. - Ред.). А обменом им будет вопрос о снятии (с России западных. - Ред.) санкций, который будет очень сложным.

Все понимают, что проблему надо решать. Но на данный момент государства думают о ситуациях, в которых они сами могут оказаться. И они не хотят рушить эту сдержанную, консервативную систему. Я думаю, что будет найден какой-то компромисс, будут созданы условия, чтобы эти активы работали на возмещение вреда, на восстановление Украины. Но проблема в том, что мы не знаем, когда.

- В чем состоят риски, чего боятся государства?

- Риски в том, что нет определенности в вопросе, чьей собственностью являются эти доходы. Традиционный подход заключается в том, что это вопрос должен решать владелец, то есть государство. И здесь тоже действует иммунитет государства. Невозможно одному государству взять активы другого.

Надо сказать, что к самому иммунитету есть масса подходов. Есть разные теории через разные нормы международного права, включая самооборону государства, контрмеры, которые принимаются, когда государство нарушает свои международные обязательства, и в этой ситуации можно приостановить взаимные обязательства. Но когда такие креативные подходы начинают реализовываться на практике, то это ящик Пандоры. Он открывается, и дальше удар может последовать с любой стороны.

Далеко не все государства в мире в этом плане идеальны, если они начнут это делать, то будет хаос. Особенно если речь идет о миллиардах. Это очень серьезный вопрос. Существует система и правила игры. Одним из этих правил, которое может не нравиться нам как физическим лицам, одним из столпов, на котором все держится, является принцип равенства государств и принцип госиммунитета, (означающий. - Ред.), что государства друг у друга не конфисковывают средства, и эти вопросы должны решаться другим образом.

Проблема в том, что сейчас Россия перевернула, образно говоря, шахматную доску, на которой фигуры двигаются по-разному, но соблюдая правила, и пытается использовать ее для осуществления актов насилия. И если все будут действовать также, то наступит хаос. Мы видим разные спектры этой дискуссии. Политики озвучивают те решения, к которым надо прийти, а дальше начинается разговор. И здесь, помимо разных теоретических схем, есть практические соображения - зачем разрушать стабильную систему.

- А что будет с частными активами, например, олигархов, попавших под санкции? В США уже был один случай использования таких активов для восстановления Украины. Речь идет о средствах российского предпринимателя Константина Малофеева. А в ЕС это возможно?

- США в такого рода схемах находятся в авангарде. У них был принят закон, который позволял судам выносить решения, в том числе в отношении частных лиц, когда они обвинялись в совершении деяний, противоречащих международному праву, в военных преступлениях, в пытках. В основном это "мертвые" решения, потому что активы недоступны. Это не уголовное производство. И это не заморозка в связи с расследованием. Это реакции на гражданские иски.

Такая ситуация возможна. И США более смело ведут себя по отношению к замороженным активам. Но в данном случае возможны различные репарационные схемы, даже в результате уголовного процесса. Но надо понимать, что в случае частных лиц это будет непросто. Традиционный подход состоит в том, что эти средства должны быть направлены потерпевшим.

Такого механизма, когда у олигархов будут конфисковывать средства и отправлять в бюджет Украины, не существует. Тем не менее, думаю, что будут эти возможности. И я не исключаю того, что будут возможности для этих лиц (чьи активы заморожены. - Ред.) участвовать в этом процессе добровольно.

- Разговор о том, что сейчас могут использоваться активы россиян для восстановления Украины, преждевременный?

- Да, он преждевременный. Не преждевременна сама дискуссия - что делать и какие варианты возможны. Но я не верю, что сейчас будет принято решение, и оно будет окончательным. Сейчас возможна какая-то схема, которая заставит эти активы заработать.

Вполне возможна ситуация, когда Россия сама, это будет в ее интересах, обратится в суд. Для того, чтобы эти параметры были установлены. Значительно лучше очиститься от этого долга, который будет очень существенный, в том числе за счет добровольного использования этого ресурса. То есть, это будет значительно лучше для самой России, когда будет проявлена добрая воля.

И, учитывая, какие это активы, и что они уже не вернутся в бюджет государства, уже понятно, что это огромный вред, который нанесен, прежде всего, самой России. Представьте себе замороженные счета. Понятно, что можно сколько угодно бить себя в грудь и говорить, что это наши счета, наши деньги. Но юристам хорошо известно, что безналичные деньги - это фикция. Если счет наш заморожен, то мы эти деньги использовать не можем. Теоретически есть статус, что это собственность. Но если этим невозможно воспользоваться, то это фактически не актив.

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