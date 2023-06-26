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FT: Германия отвергла план ЕС по передаче Киеву активов РФ

Ольга Лебедева
1 ч. назад

По данным Financial Times, Германия и другие страны ЕС высказывают сомнения в плане Брюсселя передать часть денег ЦБ РФ на восстановление Украины, указывая на юридические риски.

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Купюры американских долларов и евро
Фото: Antonio Pisacreta/ROPI/picture-alliance

По информации Financial Times (FT), Германия высказала возражения против планов ЕС по изъятию замороженных активов ЦБ РФ на восстановление Украины, предупредив, что подобные "поспешные действия" могут таить в себе юридические и финансовые риски. Высокопоставленные представители правительства ФРГ выразили сомнения, что план Еврокомиссии по передаче части российских активов на восстановление Украины получит достаточную поддержку из-за слишком высоких юридических рисков, пишет газета в понедельник, 26 июня.

В частности, чиновник в МИД Германии заявил, что Москве придется заплатить за нанесенный Украине ущерб и Берлин "делает все возможное в рамках закона", чтобы найти и заморозить активы находящихся под санкциями россиян и компаний, но идея использовать эти средства для восстановления Украины вызвала "сложные финансовые и юридические вопросы". Другой немецкий чиновник указал в интервью изданию, что идея передать Киеву замороженные российские активы "открывает ящик Пандоры", поскольку создает прецедент для других требований, в частности, запросов Польши о выплате Германией репараций за ущерб во время Второй мировой войны.

Один из немецких чиновников, с которыми беседовали журналисты, указал, что министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) изучил предложения ЕС по изъятию активов ЦБ РФ и пришел к выводу, что они неприменимы с юридической точки зрения. Официальный представитель ведомства в ответ на запрос газеты отказался от комментариев.

Еврокомиссия изучает возможность использования замороженных средств РФ

Еврокомиссия работает над планом по привлечению миллиардов долларов на восстановление Украины и рассматривает возможность потребовать от финансовых учреждений, в которых находятся замороженные российские активы, передать часть полученной прибыли на эти цели. Среди прочего в ЕС обсуждается возможность передать замороженные активы трастовому фонду, который затем инвестирует их на рынке капитала. Украина в таком случае получит средства с прибыли от процентов. В долгосрочной перспективе эти деньги могут быть зачтены в счет "репараций", предусмотренных возможным мирным договором. Окончательного решения по этому вопросу в Евросоюзе нет, принять его могут не ранее очередного саммита ЕС в конце июня.

По данным FT, 21 июня на встрече с Еврокомиссией дипломаты из нескольких стран ЕС призвали к осмотрительным действиям. Они заявили о необходимости ответить на важные вопросы, прежде чем делать официальное предложение о передаче Киеву части российских активов, пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий. "Сложная задача заключается в том, чтобы попытаться принять решение о том, что является юридически обоснованным и оправданным. Это сложнее, чем кто-либо думал вначале", - отметил один из участников обсуждений.

Выполняя решения о санкциях против РФ за ее войну против Украины, ЕС заморозил активы ЦБ РФ на сотни миллиардов евро. От идеи полной конфискации активов Евросоюз уже отказался и ищет возможность направить Киеву доходы от замороженных средств. "В странах - членах ЕС существует очень четкий и широкий консенсус в отношении того, что новые деньги, полученные за счет этих замороженных активов, должны и могут быть использованы. Но есть и четкое понимание того, что мы не можем просто взять эти деньги, основываясь на каком-либо политическом решении", - заявил газете неназванный европейский дипломат. Ожидается, что данный вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел 27 стран ЕС в Люксембурге 26 июня, пишет Financial Times.

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Статья Financial Times

Germany pushes back against EU plan to raid Russian assets
www.ft.com
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