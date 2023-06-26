FT: Германия отвергла план ЕС по передаче Киеву активов РФ
По информации Financial Times (FT), Германия высказала возражения против планов ЕС по изъятию замороженных активов ЦБ РФ на восстановление Украины, предупредив, что подобные "поспешные действия" могут таить в себе юридические и финансовые риски. Высокопоставленные представители правительства ФРГ выразили сомнения, что план Еврокомиссии по передаче части российских активов на восстановление Украины получит достаточную поддержку из-за слишком высоких юридических рисков, пишет газета в понедельник, 26 июня.
В частности, чиновник в МИД Германии заявил, что Москве придется заплатить за нанесенный Украине ущерб и Берлин "делает все возможное в рамках закона", чтобы найти и заморозить активы находящихся под санкциями россиян и компаний, но идея использовать эти средства для восстановления Украины вызвала "сложные финансовые и юридические вопросы". Другой немецкий чиновник указал в интервью изданию, что идея передать Киеву замороженные российские активы "открывает ящик Пандоры", поскольку создает прецедент для других требований, в частности, запросов Польши о выплате Германией репараций за ущерб во время Второй мировой войны.
Один из немецких чиновников, с которыми беседовали журналисты, указал, что министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) изучил предложения ЕС по изъятию активов ЦБ РФ и пришел к выводу, что они неприменимы с юридической точки зрения. Официальный представитель ведомства в ответ на запрос газеты отказался от комментариев.
Еврокомиссия изучает возможность использования замороженных средств РФ
Еврокомиссия работает над планом по привлечению миллиардов долларов на восстановление Украины и рассматривает возможность потребовать от финансовых учреждений, в которых находятся замороженные российские активы, передать часть полученной прибыли на эти цели. Среди прочего в ЕС обсуждается возможность передать замороженные активы трастовому фонду, который затем инвестирует их на рынке капитала. Украина в таком случае получит средства с прибыли от процентов. В долгосрочной перспективе эти деньги могут быть зачтены в счет "репараций", предусмотренных возможным мирным договором. Окончательного решения по этому вопросу в Евросоюзе нет, принять его могут не ранее очередного саммита ЕС в конце июня.
По данным FT, 21 июня на встрече с Еврокомиссией дипломаты из нескольких стран ЕС призвали к осмотрительным действиям. Они заявили о необходимости ответить на важные вопросы, прежде чем делать официальное предложение о передаче Киеву части российских активов, пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий. "Сложная задача заключается в том, чтобы попытаться принять решение о том, что является юридически обоснованным и оправданным. Это сложнее, чем кто-либо думал вначале", - отметил один из участников обсуждений.
Выполняя решения о санкциях против РФ за ее войну против Украины, ЕС заморозил активы ЦБ РФ на сотни миллиардов евро. От идеи полной конфискации активов Евросоюз уже отказался и ищет возможность направить Киеву доходы от замороженных средств. "В странах - членах ЕС существует очень четкий и широкий консенсус в отношении того, что новые деньги, полученные за счет этих замороженных активов, должны и могут быть использованы. Но есть и четкое понимание того, что мы не можем просто взять эти деньги, основываясь на каком-либо политическом решении", - заявил газете неназванный европейский дипломат. Ожидается, что данный вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел 27 стран ЕС в Люксембурге 26 июня, пишет Financial Times.
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