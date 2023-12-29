Байден призвал мировое сообщество "остановить Путина"

Массированные удары России ракетами и беспилотниками по украинским городам в ночь на 29 декабря - это очередное суровое напоминание миру о том, что цели Владимира Путина в развязанной им войне против Украины не изменились даже спустя почти два года после начала полномасштабного вторжения в соседнюю страну, подчеркнул президент США Джо Байден. В специальном заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома в пятницу, 29 декабря, Байден обратил внимание на то, что в ходе этой "крупнейшей воздушной атаки" на Украину с начала войны целями РФ были объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, глава Белого дома назвал родильный дом и торговый центр в Днепре, пострадавшие от атаки. По словам Джо Байдена, эта ночная атака свидетельствует о том, что Путин по-прежнему "стремится уничтожить Украину и подчинить себе ее народ". "Его необходимо остановить", - убежден президент США.

Байден вновь призвал Конгресс США одобрить помощь Украине

Президент США отметил, что этой ночью украинским силам ПВО удалось сбить большинство российских ракет и дронов, чему способствовали поставки систем противовоздушной обороны от стран-союзников. "Американский народ может гордиться тем, что помог спасти жизни", - заявил Байден. В то же время он напомнил, что Киев по-прежнему нуждается в помощи извне, а потому Конгресс США должен "действовать без дальнейших проволочек" в вопросе о военных поставках Киеву.

Ранее Конгресс США отложил согласование нового пакета военной помощи Украине из-за начала рождественских выходных. Депутаты от Республиканской партии в Палате представителей отказались продлить работу законодательного органа на несколько дней, чтобы согласовать многомиллиардный пакет помощи Украине, дискуссии о котором ведутся с конца сентября. Позднее Джо Байден добавил к этому пакету предложение о помощи Израилю в его войне против ХАМАС, но это не помогло одобрить выделение средств.

Тем не менее, в конце декабря Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год, который предполагает выделение Украине как минимум 600 млн долларов в ближайшем будущем. Всего же за 2023 год США оказали Киеву военную помощь более чем на 24 млрд долларов (21,6 млрд евро), сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Байден: Ставки выходят далеко за пределы Украины

В заявлении по поводу атаки РФ в ночь на 29 декабря Байден отметил, что "ставки" в борьбе украинского народа с российским вторжением "выходят далеко за пределы Украины" и затрагивают НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений. "Путин не просто пытался уничтожить Украину - он также угрожал некоторым нашим союзникам по НАТО, - заявил американский лидер. - Когда диктаторам и автократам позволяют грубо действовать в Европе, возрастает риск, что США будут напрямую втянуты в эту ситуацию". Он вновь призвал к продолжению поддержки Украины.

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