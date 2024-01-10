ЕС сделал шаг к выделению макрофинансовой помощи Украине

Послы стран Европейского Союза в среду, 10 января, в Брюсселе проголосовали за начало переговоров с Европейским парламентом о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года на сумму до 50 млрд евро. Об этом сообщило представительство при Евросоюзе председательствующей в Совете ЕС Бельгии. Этот мандат позволит Бельгии начать переговоры с Европарламентом и "действовать максимально быстро", заявили в представительстве.

Источники в дипломатических кругах ЕС сообщили DW, что, как и ожидалось, решение было принято квалифицированным большинством - против выступила лишь Венгрия. Как пояснил один из собеседников, она осталась при своем мнении, что Брюсселю следует разбить эту сумму на части и ежегодно утверждать их выделение властям Украины в Европейском совете.

Планируется, что окончательное решение о сумме макрофинансовой помощи Киеву и форме ее предоставления будет принято на специальном заседании Европейского совета 1 февраля. К этому дню Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС должны завершить предварительные переговоры о макрофинансовой помощи Украине, сказали источники DW. Один из них отметил, что на этот период также запланированы переговоры Еврокомиссии с Будапештом, который не скрывает своих намерений извлечь из данной сделки как можно больше преимуществ для себя.

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