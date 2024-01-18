Европарламент: Венгрия не может председательствовать в ЕС

Европейский парламент осуждает "преднамеренные, постоянные и систематические" действия Будапешта, направленные "на подрыв основных ценностей ЕС", и призывает Европейский Совет в соответствии со статьей 7 договора ЕС определить, составляют ли действия венгерской власти "серьезные и постоянные" нарушения принципов демократии и верховенства права. Об этом говорится в резолюции Европарламента "Ситуация в Венгрии и замороженные фонды ЕС", принятой в Страсбурге, в четверг, 18 января.

Один из пунктов статьи 7 договора ЕС предусматривает, что в случае, если европейские лидеры придут к выводу, что страна-член Евросоюза системно нарушает основополагающие нормы демократии, Европейский Совет может принять решение о приостановлении некоторых ее прав, например, права голоса или права на представительство.

Резолюцию поддержали 345 евродепутатов, 104 проголосовали "против", 29 воздержались.

Разблокировать 50 млрд евро для Украины

Основанием для принятия столь жесткой резолюции стало ухудшение ситуации с верховенством права в Венгрии в последние годы. Это негативно повлияло на положение "уязвимых групп, в том числе женщин, представителей ЛГБТИК+, ромов, мигрантов, искателей убежища и беженцев", и свободу СМИ. "За последнее десятилетие Венгрия превратилась в гибридный режим избирательной автократии", - отмечается в резолюции.

Отдельно в документе евродепутаты напомнили, что из-за "противодействия премьер-министра Венгрии" Европейский Совет во время саммита в декабре прошлого года не смог принять изменения в бюджет ЕС, что "ставит под угрозу непрерывность и предсказуемость финансовой помощи, предоставляемой Украине".

Эти действия главы венгерского правительства Виктора Орбана в резолюции называются "полным неуважением и нарушением стратегических интересов ЕС". "ЕС ни в коем случае не может подвергаться шантажу и идти на торговлю своими стратегическими интересами и интересами союзников, отказываясь от собственных ценностей", - отмечается в документе.

Евродепутаты призвали Европейский Совет немедленно принять изменения в бюджет ЕС, включающие также и финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро на следующие четыре года, во время внеочередного саммита ЕС, который состоится 1 февраля в Брюсселе.

Проверка законности размораживания 10 млрд для Венгрии

Решение Еврокомиссии разморозить 10 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии в декабре прошлого года вызывает сожаление у членов Европарламента. По их мнению, это решение не было должным образом обосновано и "даже после последних реформ Венгрия не соответствует стандартам независимости судебной власти". В связи с этим Европарламент поручил комитету по юридическим вопросам "быстрее принять необходимые меры", чтобы проанализировать решение Еврокомиссии о размораживании 10,2 миллиарда евро для Венгрии, чтобы проверить законность этого решения в Суде ЕС.

С июля этого года от Бельгии к Венгрии переходит очередь председательствования в ЕС. Однако евродепутаты высказывают сомнения по поводу того, сможет ли Будапешт "достойно выполнить" эти функции, поскольку венгерские власти "не соблюдают нормы европейского законодательства и ценностей, зафиксированных в статье 2 договора ЕС, а также принципов искреннего сотрудничества".

Депутаты Европарламента также считают, что пора положить конец "злоупотреблениям правом вето и шантажу" в институтах ЕС и призвали государства-члены ЕС "немедленно начать процедуру реформирования процесса принятия решений в Европейском Совете", которые сейчас принимаются по принципу единогласия.

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