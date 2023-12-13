ЕС накануне саммита разморозил 10 млрд евро для Венгрии

Решение разблокировать для Венгрии часть невыплаченных средств принято накануне саммита Евросоюза в Брюсселе, где будет обсуждаться помощь Украине и ее вступление в ЕС.

Европейская комиссия (ЕК) решила предоставить Венгрии доступ к части средств Европейского Союза, которые были заморожены Брюсселем из-за сомнений в независимости венгерской судебной системы. В пресс-релизе, опубликованном вечером в среду, 13 декабря, ЕК сообщает, что, по ее оценкам, Будапешт выполнил условия Хартии ЕС об основных правах, касающиеся независимости судебной власти. "Это означает, что часть финансирования по линии политики сплочения больше не будет блокироваться, и поэтому Венгрия может начать требовать возмещения примерно до 10,2 млрд евро", - говорится в документе.

Еврокомиссия получила достаточные гарантии, что независимость судебной системы в Венгрии будет укреплена, заявил комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "Однако сегодняшнее решение - это не конец процесса. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и будем своевременно реагировать в случае каких-либо отступлений", - предупредил он.

При этом Еврокомиссия отмечает, что Венгрия не устранила нарушения принципов верховенства права. Речь идет о мерах в сферах госзакупок, прокурорских действий, конфликта интересов, борьбы с коррупцией и трастов, представляющих общественные интересы. "Это означает, что три программы по линии политики сплочения с бюджетом в 6,3 млрд евро остаются приостановленными и что Венгрия пока не имеет доступа к этим средствам", - говорится в пресс-релизе.

В общей сложности, по данным ЕК, остаются заблокированными около 21 млрд евро для Венгрии.

Венгрия снимет вето с помощи Украине в обмен на 30 млрд евро от ЕС

Решение разблокировать для Венгрии часть невыплаченных средств принято накануне саммита ЕС в Брюсселе, запланированного на 14 и 15 декабря. На нем будут обсуждаться дальнейшая помощь Украине и возможность начала переговоров о членстве страны в Евросоюзе, против чего выступают венгерские власти.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 декабря повторил, что он против быстрого вступления Украины в ЕС. Выступая в парламенте в Будапеште, Орбан заявил, что такой шаг "будет иметь непредсказуемые последствия и не будет отвечать интересам ни Венгрии, ни Европейского Союза".

Ранее политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил в интервью агентству Bloomberg, что Будапешт готов снять вето с предложенного Еврокомиссией пакета поддержки Украины на сумму 50 млрд евро, если ЕС разморозит все причитающиеся Венгрии средства (около 30 млрд евро). При этом он отметил, что Будапешт по-прежнему выступает против четырехлетнего плана помощи Киеву и предпочел бы, чтобы ЕС предложил Украине финансирование на один год без изменений в бюджете.

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