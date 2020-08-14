 Лукашенко впервые прокомментировал забастовки на предприятиях Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 14.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Лукашенко впервые прокомментировал забастовки на предприятиях Беларуси

Белорусские предприятия не смогут "раскрутить свое производство" в случае забастовок, считает Александр Лукашенко. Забастовки стали одной из форм мирного протеста против результатов выборов президента.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко (фото из архива)

Александр Лукашенко, о победе которого на выборах президента Беларуси заявил ЦИК республики, впервые прокомментировал забастовки на предприятиях страны. "Мы в тяжелые времена пандемии (коронавирусной инфекции. - Ред.) никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим", - цитирует политика госагентство "БелТА" в пятницу, 14 августа.

При этом забастовка может отрицательно сказаться на будущей работе предприятия, считает действующий президент Беларуси. Он привел в пример "Беларуськалий". По его словам, в результате возможной двухдневной забастовки "конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся" и "быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить". "Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство", - предостерег Лукашенко.

В Беларуси уже пятый день не стихают протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, стал Александр Лукашенко. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. При этом силовики действуют с беспрецедентной жестокостью. За прошедшие после выборов дни было задержано более 6 тысяч протестующих, два человека погибли. Главный соперник Лукашенко на выборах - Светлана Тихановская - была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву. Забастовки в нескольких регионах стали одной из форм мирного протеста против результатов выборов.

Смотрите также:

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


Смотреть видео 03:53

Мирные акции протеста в белом: как женщины спасают мир и Беларусь

Контекст

Беларусь после выборов президента: самое важное о ситуации в стране

Более 5000 задержанных и первый погибший в ходе протестов, отъезд Тихановской в Литву и критика жестких действий Лукашенко. Что происходит в Беларуси после президентских выборов?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Лидер немецких либералов Линднер: ЕС должен рассмотреть введение санкций против Лукашенко  

Евросоюз и правозащитники требуют от Лукашенко освободить политзаключенных  

Также по теме

Weißrussland Minsk Proteste Wahlen Verletzte

Хроника протеста в Беларуси: более 1000 ученых подписали петицию против насилия 14.08.2020

После президентских выборов в Беларуси не прекращаются акции протеста и столкновения с силовиками. Задержаны тысячи протестующих граждан. DW следит за событиями 14 августа.

Minsk Proteste Massenverhaftungen Gefängnis

Хроника протеста в Беларуси: в Минске около 600 человек получили административный арест 13.08.2020

В Беларуси не прекращаются акции протеста против итогов президентских выборов. Силовики жестко пресекают выступления протестующих. Задержаны тысячи граждан. DW следит за событиями 13 августа.

Немецкие эксперты: эра Лукашенко в Беларуси подошла к концу (10.08.2020) 10.08.2020

События минувшей ночи на улицах белорусских городов потрясли немецких экспертов. В Берлине считают, что эра Лукашенко подошла к концу, а жестокое подавление мирных протестов станет началом конца его правления и что уход "бессменного" президента - это вопрос времени.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Лукашенко недооценил силу женского протеста  

Почти все страны ЕС подписали ноту протеста в защиту "Северного потока - 2"  

Хроника протеста в Беларуси: более 1000 ученых подписали петицию против насилия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно