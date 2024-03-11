Анджей Почобут - символ беспрецедентных репрессий и борьбы

Журналист и политзаключенный Анджей Почобут стал "Фигурой десятилетия" по мнению польской редакции американского издания Newsweek. Его история - на DW.

Польская редакция американского издания Newsweek наградила журналиста, политзаключенного, члена Союза поляков Беларуси Анджея Почобута премией имени Тересы Тораньской в номинации "Фигура десятилетия". Почобут не смог получить награду лично: почти три года он находится в белорусской тюрьме. "Невероятный человек, большой журналист, узник совести,- говорит о Почобуте польский журналист Яцек Павлицкий. - Он был практически последним польским журналистом, который писал из Беларуси для польских медиа". Павлицкий убежден, что Почтобут находится тюрьме по сфорбрикованному делу - "потому что он журналист и представитель польского меньшинства в Беларуси".

Почобут неоднократно отказывался писать прошение о помиловании

Анджея Почобута задержали 25 марта 2021 года вместе с другими активистами Союза поляков Иреной Бернацкой, Марией Тишковской, Анной Панишевой и Анжеликой Борис. В июне 2021 Панишеву, Тишковскую и Бернацкую выслали Польшу. 25 марта 2022 Борис перевели под домашний арест, после с нее сняли все обвинения.

Почобут неоднократно отказывался писать прошение о помиловании. "Никакие помилования мне не нужны. Обращаться или проситься я не собираюсь. Даже если будут давить. По таким делам, как мое, подобное поведение было бы аморальным и не достойным памяти героев Армии Краевой", - пояснил свою позицию политзаключенный.

"Когда-то Оксана, его жена сказала мне, что Анджей не уедет из Гродно, потому что там могилы его семьи, его город, его родина", - вспоминает Яцек Павлицкий.

"Ему выпали очень сложные испытания, несмотря на это он не соглашается на помилование, на какие-то уступки", - отмечает, в свою очередь, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий. По его словам, Почобут остается верным своим принципам - несмотря на три года в заключении, два из которых журналист провел в СИЗО.

Почобута признали "террористом" и "экстремистом"

8 февраля 2023 года Анджея Почобута приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима, суд проходил в закрытом режиме. Его признали виновным в "призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ" и "разжигании вражды или розни".

Акция солидарности с Анджеем Почобутом в Гданьске 8 февраля 2023 года Фото: Agnieszka Pazdykiewicz/ZUMAPRESS.com/picture alliance

В обвинении фигурирует, что журналист назвал агрессией нападение СССР на Польшу в 1939 году, а также его заявления в защиту польского меньшинства в Беларуси. Кроме того, в качестве доказательств приводят статью Почобута о белорусских протестах 2020 года в Gazeta Wyborcza и текст 2006 года в Magazyn Polski, посвященный одному из командиров польского антикоммунистического подполья Гродненщины Анатолю Радзивонику.

МВД РБ внесло журналиста в "список экстремистов", а КГБ - в перечень "лиц, причастных к террористической деятельности".

Лукашенко готов обменять Почобута на Латушко и команду НАУ

После вынесения приговора Анджею Почобуту Польша закрыла погранпереход "Бобровники" на польско-белорусской границе. В ответ Беларусь запретила польским перевозчикам пересекать границу через белорусско-литовские и белорусско-латвийские пункты пропуска.

31 марта белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что готов обменять Анджея Почобута на членов оппозиционного Национального антикризисного управления (НАУ) во главе с Павлом Латушко.

"Менять Почобута один к одному я никогда не соглашусь. Всю группу сюда - НАУ... Сюда это "правительство" во главе с Латушко, я отдаю им Почобута. До вечера решим вопрос", - заявил Лукашенко.

26 мая 2023 года Верховный суд Беларуси оставил без удовлетворения апелляцию Анджея Почобута. В этот же день Польша приняла решениеограничить с 1 июня движение транспорта, зарегистрированного не в ЕС, через единственный грузовой пункт пропуска на границе с РБ "Кукурыки".

Также были введены санкции против 365 граждан Беларуси. Их имена не назывались, но известно, что в списке - депутаты парламента, судьи, силовики, прокуроры, пропагандисты, спортивные функционеры, сотрудники белорусских ведомств и предприятий, деятели культуры и науки.

Освобождение Почобута - приоритет для польского МИД

"Белорусский режим стал еще более ощетинившимся из-за блокады на границе, но это показатель того, что Польша готова на реальные действия, а не просто на резолюции, санкции и заявления", - отмечает Борис Горецкий. Он обращает внимание, что Почобут пострадал не только за свою профессиональную, но и национальную позицию: "В общем-то и арестован он был первоначально по делу поляков Беларуси. Это как "Спасти рядового Райана" для Польши - когда человек за свою польскую позицию, за польскость находиться за решеткой". Горецкий убежден, что поляков вдохновляет и то, что Анджей не сдается.

Борис Горецкий Фото: Alexandra Boguslawskaya/DW

8 февраля 2024 года, в годовщину вынесения приговора Почобуту, МИД Польши заявил, что освобождение журналиста остается приоритетом для министерства. "Министерство иностранных дел Республики Польша решительно выступает против использования поляков в Беларуси в качестве заложников властей в Минске и повторяет свой призыв к немедленному, безоговорочному освобождению и оправданию Анджея Почобута и других политических заключенных", - говорится в заявлении.

Также ведомство отмечает, что Почобут стал символом беспрецедентных репрессий и борьбы за право культивировать традиции предков, изучать польский язык и защищать места памяти, общие для польского и белорусского наследия.

Почобута наказывают ПКТ и ШИЗО

Анджей Почобут отбывает наказание в колонии № 1 в Новополоцке. С середины августа 2023 его на полгода перевели в помещении камерного типа (ПКТ) - это наказание за отказ от работы, которую ему было нельзя выполнять по состоянию здоровья. Также в колонии Почобута несколько раз отправляли в ШИЗО, не давали необходимых лекарств. За 8 месяцев у него не было передач, свиданий и звонков родным, от него плохо приходят письма.

"Прочитал пост на Facebook Оксаны, его жены, она пишет что с 26 февраля не получает от него никаких писем. Она сама не знает, в каком состоянии Анджей", - рассказывает Яцек Павлицкий. Собеседник говорит, что в заключении Почобут переболел коронавирусом, и не исключает, что он был заражен целенаправленно.

"Это его сильно ослабило. У него больное седрце. Зрение сильно упало - в карцере, в котором сидит, нет соответствующего освещения. Больше не знаю ничего о его состоянии здоровья. Могу только предположить, что оно не лучшее", - добавляет собеседник.

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