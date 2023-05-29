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Здание МВД ПольшиФото: bialorucki bernard/BE&W/IMAGO
ПолитикаБеларусь

Польша ввела санкции против 365 белорусов

Сергей Куприков
29 мин. назад

В санкционный список Варшавы попали белорусские парламентарии, чиновники, судьи, спортсмены, деятели науки и культуры. Ограничения стали ответом на вступление в силу приговора журналисту Анджею Почобуту.

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Варшава вводит санкции против 365 граждан Беларуси, сообщает в понедельник, 29 мая, МВД Польши. Уточняется, что санкции вводятся в связи с приговором о лишении свободы польского журналиста Анджея Почобута и "репрессий со стороны белорусских властей в отношении политических оппонентов" Александра Лукашенко.

Под санкции попали депутаты, чиновники, судьи, спортсмены

Под санкции подпали 159 белорусских парламентариев, что означает распространение ограничительных мер на всех членов парламента. В список включены также 76 судей, семь прокуроров, 32 представителя местных администраций и 28 сотрудников силовых структур. В перечне значатся, кроме того, 23 представителя белорусских "режимных СМИ, занимающихся пропагандистской деятельностью", 24 спортсмена и спортивных функционера, восемь сотрудников белорусских государственных учреждений и предприятий и столько же деятелей науки и культуры.

В заявлении МВД говорится, что "эти люди продвигали белорусский режим, а также участвовали в легитимации и поддержке репрессивной политики властей в Минске". Указывается, что они также несут ответственность за политически мотивированный приговор Анджею Почобуту, "вынесенный по ложным обвинениям".

 В санкционный список попали также "связанные с российским капиталом" 20 субъектов хозяйствования и 16 физлиц (15 россиян и один белорус). Лицам, попавшим под санкции, запрещен въезд на территорию Шенгенской зоны, их средства будут заморожены.

Дело Анджея Почобута

Известный журналист, член "Союза поляков Беларуси" Анджей Почобут в феврале 2023 года был признан виновным Гродненским областным судом в призывах к действиям, направленным на "причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" и в "разжигании иной социальной вражды и розни". Его приговорили к восьми годам колонии усиленного режима. 26 мая Верховный суд Беларуси признал приговор законным, и он вступил в силу. Белорусские правозащитники считают Почобута политическим заключенным.

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