Как в РБ наказывают тех, кого власти считают террористами

Уровень террористической активности в Беларуси последние семь лет неизменно на нуле, а списки террористов и экстремистов растут. Сейчас в них суммарно около 4500 человек. Как это возможно - у DW.

Список террористов появился в Беларуси в 2011 году. Сначала КГБ использовал его для выполнения международных обязательств - в перечень включали преступников, которых разыскивали по линии Совета Безопасности ООН. С 2020 года белорусские силовики стали использовать такой список для преследования оппонентов режима, констатируют наблюдатели. Первыми в него попали авторы Telegram-канала NEXTA Степан Путило и Роман Протасевич. Сейчас в списке числятся уже более 100 лиц, признанных правозащитниками политзаключенными.

Кого власти РБ считают террористом?

Спецдокладчик по правам человека в Беларуси Анаис Марэн отмечает, что очень широкая трактовка понятия "терроризм" позволяет властям произвольно квалифицировать различные действия как "акты терроризма", за что предусмотрена в том числе смертная казнь.

Анаис Марэн Фото: privat

В список террористов включают по 25 статьям Уголовного кодекса, причем не только за теракты. Среди фигурантов перечня - обвиняемые и осужденные за критические комментарии в соцсетях в адрес представителей власти, призывы к введению санкций против Минска и за участие в акциях протеста, которые суды расценивают как массовые беспорядки.

При этом КГБ добавляет в список не каждого фигуранта такого уголовного дела. Как отмечают правозащитники, это происходит хаотично на разных этапах - некоторые оказывались там уже после того, как отбыли срок наказания. Ограничения в правах для таких лиц действуют, пока не будет погашена судимость - от двух до восьми лет, в зависимости от тяжести преступления.

Как в РБ ограничивают права таких лиц?

О каких ограничениях идет речь? Например, о запрете на финансовые операции, в том числе продажу имущества и распоряжение акциями. Как пояснил в комментарии DW на условиях анонимности юрист правозащитной организации Human Constanta, у некоторых людей, внесенных в список террористов , заблокированы все банковские счета и карты, и они не могут открыть новые. "Это влечет за собой невозможность устроится на легальную работу, так как выплата зарплаты предполагает наличие счета, - добавляет юрист. - Помимо банковских счетов, заблокировать могут мобильный телефон, это также ограничивает поиски работы".

При этом формального запрета на трудоустройство для таких лиц, уже отбывших наказание, нет. Юрист Human Constanta считает, что вряд ли выдача зарплаты уже отбывшему срок человеку будет толковаться силовиками как "финансирование террористической деятельности". Но на практике никто не хочет принимать этих людей на работу: слишком много законодательных ограничений для граждан с судимостью, повышенное внимание силовиков к организации, репутационные издержки, возможность привлекать работодателя к профилактическим мероприятиям в отношении бывшего осужденного.

Если внесенный в список террористов все еще находится в колонии, родные не могут отправить ему деньги через банк или по почте. Единственный рабочий вариант - привезти их в кассу исправительного учреждения, продолжает юрист сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи Legalhub.help, попросивший не называть его имени. Попавшие в список не могут сдать в аренду или продать в Беларуси свою квартиру - силовики могут расценить это как финансирование терроризма, поясняет юрист Legalhub.help. И даже если родственники из Беларуси отправят таким лицам деньги, это может быть расценено как преступление.

Какие ограничения в правах у "экстремистов"?

МВД ведет свой список - экстремистов, куда включает осужденных по так называемым "протестным статьям" УК, в том числе уже вышедших на свободу. В данном перечне почти 3500 человек.

Задержание участников акции протеста в Минске, 10 октября 2020 года Фото: AFP

Для них ограничения действуют еще пять лет после погашения судимости. Они не могут работать на госслужбе, преподавать, издавать книги, легально пользоваться оружием и проходить военную службу (исключение - мобилизация). Запрета на трудоустройство нет, но финансовые операции подлежат особому контролю.

Если "экстремисту" переведут деньги на счет, банк сообщит об этом в Комитет госконтроля, который может дополнительно проверять, кто отправил деньги и на какие цели. Поэтому людям из этого списка также сложно найти работу, даже если они обязаны работать по закону - например, приговоренные к "домашней химии" (ограничению свободы).

А если человек сбежал за границу?

Просто включение в список террористов или экстремистов автоматически не означает, что этого человека объявляют в международный розыск, тут необходимо отдельное решение силовиков, которое, как правило, и принимается. Юрист Human Constanta уточняет, что каждая страна самостоятельно решает, выдавать того или иного человека по запросу белорусских властей или нет.

"Многие западные страны, которые знают о нюансах применения "антиэкстремистского" и "антитеррористического" законодательства в Беларуси, людей выдавать не будут, но неизвестно, как поведут себя страны, режимы которых дружественны режиму Александра Лукашенко", - делится эксперт.

Беларусь находится на этапе ратификации различных международных договоров в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе о противодействии экстремизму и терроризму. Следовательно, лицам, скрывающимся от белорусских властей, не рекомендуется посещать страны, которые ратифицировали договоры ШОС.

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