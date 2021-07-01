Отличница в вузе, "террористка" для КГБ. Что известно о белоруске, которую осудили на 6,5 лет за репост

26 января 2022 года Дануте Передне исполнилось 20 лет. Меньше чем через месяц началась война в Украине, из-за чего девушка сильно переживала, рассказывают ее знакомые. 27 февраля Данута скопировала и переслала в один из чатов Могилева чей-то пост, в котором в резкой форме критиковались действия Александра Лукашенко и Владимира Путина. По информации правозащитников, этот пост также содержал призывы выходить на улицы и протестовать против войны.

На следующий день, 28 февраля, Данута ехала на маршрутке из Кировска в Могилев. Сразу по прибытии ее "встретили" и задержали силовики. С тех пор 20-летняя девушка находится под стражей в СИЗО.

Задержали по одной статье - после экспертизы появилось две

О том, что Дануту задержали, правозащитной группе MYDAY TEAM сообщил ее молодой человек: обратился на "горячую линию". Он украинец, живет во Львове. По словам правозащитников, он был очень взволнован, надеялся, что Дануте грозит максимум административное дело за антивоенное высказывание. Но позже стало понятно: девушку ждет реальный срок.

По информации MYDAY TEAM, сперва Дануту Передню задержали как подозреваемую по статье 367 УК РБ, то есть по обвинению в клевете в отношении Александра Лукашенко. По этой статье ей угрожало максимум пять лет лишения свободы.

Во время следствия пост, который стал причиной задержания, отправили на экспертизу. Предположительно после этого ей выставили два других обвинения - в призыве к санкциям или иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ (статья предусматривает до 12 лет лишения свободы) и в оскорблении Александра Лукашенко.

Правозащитники обращают внимание, что Данута Передня не была автором поста, который стал основанием для уголовного дела. Она только скопировала его и переслала в чат. Что именно было написано в посте, откуда и куда девушка его перестала - неизвестно: адвокат, который имел доступ к материалам дела, находится под подпиской о неразглашении.

Как проходил суд?

Суд над Данутой Передней начался 24 июня в ее родном Кировске. Дело рассмотрели за несколько заседаний, уточняют правозащитники. Процесс был открытым, но на нем никто не присутствовал. Как объяснил собеседник "Радыё Свабода", таким было желание самой Дануты: она не хотела, чтобы родители и знакомые видели суд над ней, "ей было бы тяжело встретиться с близкими глазами, это боль и слезы, это добивает".

По словам источника DW, на том, чтобы в зале никто не присутствовал, настаивала и семья девушки. На процесс не пустили даже педагога, которая пришла поддержать бывшую студентку.

Приговор суда - шесть с половиной лет лишения свободы за репост в чате - стал для родных Дануты шоком, говорят знакомые семьи. Как она сама восприняла его, пока неизвестно. Но, как рассказывает источник DW, девушка "с самого начала держится стойко": "Задержание для нее стало потрясением, но она старается спокойно переносить это испытание".

Одна из лучших студенток в группе, училась на "отлично"

Данута Передня выросла в Кировске - 19-тысячном городе в Могилевской области. Сначала училась в обычной средней школе, после девятого класса перешла в областной лицей Могилева. После школы поступила на факультет иностранных языков Могилевского государственного университета имени Кулешова, где и училась до 28 февраля 2022 года. Практически сразу же после задержания ее отчислили, уточняют правозащитники, якобы за систематические пропуски.

В детстве Данута увлекалась декоративно-прикладным творчеством, занималась в местном центре дополнительного образования детей и молодежи - на сайте районной газеты "Кіравец" можно найти упоминание, что в 2017 году школьница получила диплом второй степени на областном конкурсе под названием "Здравствуй, мир!"

В университете, рассказывают знакомые девушки, она была одной из лучших студенток в группе, училась на "отлично". Преподаватели давали ей только положительные характеристики. "Данута очень спокойная, ответственная, может, немного застенчивая, но целеустремленная. В то, что она "систематически пропускала занятия", даже и не верится. Мы с ней близко не общались, но мне всегда казалось, что она очень совестливый человек", - говорит знакомая Дануты Передни.

"Неужели высказывание стоит 6,5 лет?"

В июне КГБ внес Дануту в список лиц, "причастных к террористической деятельности". Она стала самой молодой белоруской в этом перечне. Знакомые девушки говорят, что "слово "террористка" даже невозможно поставить рядом с ней".

Максима Знака и Марию Колесникову также внесли в список "лиц, причастных к террористической деятельности".

На практике внесение человека в "террористический список" означает, что ему ограничивают финансовые операции, таким заключенным нельзя переводить деньги на счет в СИЗО.

"Страшно представить, как Данута и ее семья переживают происходящее. Если в стране ничего не изменится, девочка выйдет на свободу, когда ей будет 26 лет. Даже если она перепостила это высказывание, неужели оно стоит шести с половиной лет жизни молодой девушки?" - возмущены знакомые семьи.

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала освободить 20-летнюю студентку. Директор AI по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила, что "белорусские власти все активнее подавляют любое инакомыслие и продолжают поддерживать Россию в ее агрессии против Украины". "Данута Передня и все те в Беларуси, кто был осужден за мирное выражение своего мнения и выступления против войны, должны быть немедленно освобождены, а все обвинения против них сняты", - сказала она.

Правозащитники признали Дануту Передню политической заключенной.

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