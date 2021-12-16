 В тюрьму на 12 лет. Кого в Беларуси будут наказывать за призыв к санкциям | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 17.12.2021

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Беларусь

В тюрьму на 12 лет. Кого в Беларуси будут наказывать за призыв к санкциям

В Беларуси ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям. За это, согласно новому закону, грозит до 12 лет лишения свободы. Кого, в первую очередь, коснется эта мера?

Александр Лукашенко на заседании с чиновниками

Александр Лукашенко на заседании с чиновниками

На днях Александр Лукашенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность "за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций". Что значит это нововведение, и к кому будет применяться? Комментарии юристов - на DW.

"Символический жест со стороны законодателей"

Новый закон, подписанный Александром Лукашенко, вносит изменения в статью 361 УК Беларуси "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". В частности, вводится уголовная ответственность - от 6 до 12 лет лишения свободы - "за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций". "361-я статья и так "резиновая", т.е. в ней нет четкой диспозиции. Под формулировку о "совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности", может подпадать очень многое", - говорит адвокат Андрей Мочалов, лишенный в Беларуси лицензии.

В качестве примера он приводит дело Максима Знака, чья работа в качестве юриста трактовалась как "иные действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности". "Думаю, новая редакция статьи - это не столько юридический шаг, чтобы закрепить возможность привлечения к ответственности, сколько символический жест со стороны законодателей. Но и без внесения изменений в Уголовный кодекс в Беларуси несложно было привлечь кого-то к уголовной ответственности за призывы к санкциям", - считает Мочалов.

Власти хотят прекратить публичную дискуссию о санкциях

"Я рассматриваю принятие этого закона, не как ухудшение правового положения, а как попытку запугивания. Белорусские власти рассматривают санкции как угрозу, каждое упоминание о которой наносит вред репутации. Соответственно, они хотят прекратить публичную дискуссию, чтобы даже белорусы, которые выехали из страны, боялись заявить о своей политической позиции", - уверен юрист, ответственный за вопросы юстиции Народного антикризисного управления и Координационного совета белорусской оппозиции Михаил Кирилюк.

По его словам, новый закон будет направлен, в первую очередь, на представителей белорусских демократических сил за рубежом, которые заявляют о необходимости применения санкций. "В Беларуси я не припомню ни одного эксперта, который бы в последнее время мог открыто призвать к санкциям, не попав в тюрьму и без этого закона", - отмечает Кирилюк.

В то же время, говорит юрист, привлекать к ответственности людей возможно по законам той территории, на которой они находятся. Есть исключения, которые закреплены в международных договорах, например, в Конвенции против пыток. "За пытки могут преследовать по всему миру, поскольку это преступление оценивается как крайне опасное, возможно, для режима Лукашенко призывы к санкциям страшнее пыток, - рассуждает Кирилюк. - К сожалению, белорусский УК не первый год во многом не соответствует международным стандартам, об этом писали и правозащитники, и Венецианская комиссия. В январе 2016 года парламент внес изменения в принцип территориальности в белорусский УК: и позволил привлекать к ответственности за преступления совершенные за пределами страны, "если эти преступления направлены против интересов Беларуси".

Могут ли наказать за комментарий о санкциях?

"Есть такое впечатление, что это будет работать произвольно, т.е. наказывать будут не только за какие-то прямые призывы, но и за те или иные обсуждения возможностей, целесообразности санкций. Это все, наверняка, будет действовать избирательно и служить средством репрессий в отношении инакомыслящих", - считает, в свою очередь, юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко. По такому же принципу, по его мнению, в Беларуси применяется ст. 130 УК о "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни".

"Люди, которых привлекают по ней к уголовной ответственности, часто не высказывают каких-то прямых призывов к тем или иным действиям, а рассуждают о чем-то, высказывают свое мнение, тем не менее, их лишают свободы",  - отмечает Сапелко. "Я не думаю, что у этих изменений есть какая-то четкая направленность на какую-то группу людей. Уверен, по ней могут привлекать и представителей демократических сил, находящихся за границей, публично призывающих к санкциям, и какого-либо комментатора в Беларуси, высказавшегося под публикацией в СМИ", - считает, в свою очередь, Андрей Мочалов.

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    Автор: Янина Мороз


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