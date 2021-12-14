Задержания в A1, Hyundai, EPAM. Какой сигнал бизнесу шлет Лукашенко?

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В Беларуси задержаны несколько местных топ-менеджеров крупных международных компаний. Власти мстят нелояльному бизнесу и коллективному Западу? DW собрала мнения экспертов.
Несколько белорусских сотрудников крупных международных компаний задержаны в Беларуси за последние дни. На прошлой неделе - пресс-секретарь оператора мобильной связи А1 (входит в А1 Telekom Austria Group. - Ред.) Николай Бределев, директор по маркетингу и продаже автомобилей "Хёндэ АвтоГрад" (официальный дилер Hyundai в Беларуси) Сергей Бабашков и главный бизнес-аналитик IT-компании EPAM Денис Насуро.
В провластных Telegram-каналах появились их так называемые "покаянные" видеообращения, которые, по всей вероятности, сделаны под принуждением и в которых задержанные сообщают, что были подписаны на признанные в стране экстремистскими ресурсы, называют размер своих зарплат, а Бределев и Бабашов рассказывают подробности личной жизни. Бределеву дали 15 суток административного ареста за неповиновении сорудникам милиции, Насуро - 13 суток за распространение экстремистских материалов.
В понедельник, 13 декабря, стало известно о задержании венчурного инвестора, директора IТ-компании Aivitam Дмитрия Досова. Силовики тоже записали с ним аналогичное видео и распространили его. Досов рассказывает, что был подписан на экстремистский Тelegram-канал, делал репосты и разместил в Facebook видео с протестов 2020 года. Почему белорусские власти атакуют сотрудников международных компаний, и к чему это может привести?
Задержанный 10 декабря в Минске пресс-секретарь A1 Николай Бределев в "покаянном" видео сообщил о своей гомосексуальности, а также о том, что знаком с блогером Антоном Мотолько (его Тelegram-канал признан экстремистским, а сам блогер внесен в список террористов. - Ред.) и предоставлял ему информацию, связанную с его профессиональной деятельностью. Провластные ресурсы обвиняют Бределева в сливе данных о клиентах компании. А сторонники белорусских властей даже стали называть А1 "компанией-террористом" и требовать национализировать ее активы.
Между тем головная австрийская компания решительно встала на строну своего сотрудника. "Его (Бределева. - Ред.) обвиняют в распространении конфиденциальных данных компании. Кроме того, было опубликовано унизительное видео с информацией о его личной жизни. А1 Telekom Austria Group решительно осуждает это вторжение в личную сферу одного из своих сотрудников, поскольку признает разнообразие и свободу выражения мнений во всех своих представительствах. A1 Беларусь имеет строгие правила и процедуры для предотвращения незаконных нарушений защиты данных и расследует возможные нарушения", - так прокомментировали в австрийской компании задержание пресс-секретаря ее белорусского подразделения. В заявлении А1 Telekom Austria Group также подчеркивается, что будут использованы "все юридические и дипломатические каналы для поддержки и защиты сотрудников на местах". Протест против нарушения личных прав Бределева выразило и посольство Австрии в Минске.
"Пропагандистская кампания, которая сопровождает задержание менеджера А1, выглядит как атака на саму компанию, ее обвиняют в сливе данных, в пособничестве протестам, или, как это называет власть, "терроризму", - отмечает белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.
По его мнению, таким образом власти хотят наказать бизнес, который мог позволить себе нелояльность, и западные страны, из которых он пришел на белорусский рынок. "Дотянуться до западных правительств Минск неспособен, но может дотянуться до бизнеса. Власти многократно угрожали, что в ответ на экономические санкции будут атаковать западные компании", - добавляет Шрайбман.
В свою очередь, директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров считает, что задержание топ-менеджеров международных компаний - это сигнал бизнесу: вы должны сидеть тихо и ни в коем случае не иметь никаких связей с политикой.
"Не думаю, что это напрямую связано с санкциями, хотя власти они нервируют. В состоянии этой нервозности предпринимаются действия репрессивного характера в стиле "бомбить Воложин". Преследуются международные компании. Власти показывают, что никто не является неприкасаемым, в том числе из менеджмента крупных компаний. Все, кто так или иначе поддерживал или симпатизировал протестам, будут наказаны", - поясняет Егоров.
Эксперт уверен, что такие действия ударят по инвестиционному климату в стране. Кроме того, компании будут активнее передислоцировать своих сотрудников и выводить активы из Беларуси. "Это подрывает белорусскую экономику, но сейчас власти интересует не она, а их устойчивость в среднесрочной перспективе. Они считают, что бизнес может быть причастен к поддержке общего демократического движения в Беларуси, и посылают четкий сигнал, что в перспективе не будут допускать перетекания капитала из бизнес-сектора в гражданский", - полагает Егоров.
По мнению же Артема Шрайбмана, пока трудно сказать, какие именно компании могут пострадать, захотят уйти из Беларуси, будут вытеснены из страны или национализированы: "Насчет компании А1 - сомневаюсь, что она добровольно покинет Беларусь. Это может случиться, если здесь создадут невыносимые условия для работы, или ей будет грозить полная национализация".
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