Эмбарго наизнанку: поедет ли хамон из России в Беларусь?

Со следующего года Беларусь в ответ на пятый пакет санкций Евросоюза прекратит импорт ряда продуктов из стран ЕС, США, Канады и некоторых других государств. По данным правительства Беларуси, за 10 месяцев текущего года страна импортировала из указанных стран продукты питания на сумму более 560 млн долларов. Основная часть данного импорта с 2022 года будет под запретом. Как это скажется на России и на российско-белорусских торговых связях, выясняла DW.

Новые каналы для санкционных товаров

После введения Россией контрсанкций в 2014 году поставки значительной доли продуктов питания с Запада были остановлены, однако, как известно, нашлись обходные пути. Наиболее популярным каналом сбыта европейских продуктов стала Беларусь, из которой запрещенные товары ввозились в Россию под видом белорусских. Теперь это окно возможностей закрывается, однако это не значит, что россияне не увидят внутри страны пресловутого хамона, креветок и мидий.

"Остаются варианты реэкспорта через Кыргызстан, Казахстан и Армению. Особенно это касается Казахстана, который достаточно мягко подходит к вопросам импорта и занимает такую же позицию, как Беларусь: "везите все сюда и перепродавайте в Россию, а я заработаю на этом копеечку", - рассказал DW генеральный директор консантинговой компании Retail4you Сергей Лищук. - Уже несколько лет запрещенные товары из Латинской Америки и США так попадают в Россию. Из Европы логистически, конечно, была удобнее Беларусь".

Опыт России - скоро в Беларуси?

В связи с изменением логистики после переориентации на другие страны, по его мнению, себестоимость товаров увеличится, однако, как говорит эксперт, импортеры "возьмут это на себя". Гендиректор брокерской таможенной компании "Кастомс Рус", член Совета ТПП РФ по таможенной политике Андрей Кириенков полагает, что конечные потребители все же тоже увидят рост цен. А вот дефицита "санкционки" эксперт не ждет, подчеркивая, что ее объем и так был невелик, а "кто ищет, тот всегда найдет".

Двойной реэкспорт

Возможности двойного реэкспорта эксперты исключают. В отличие от России, где могли появиться "белорусские креветки", в Беларуси "турецкий хамон" появиться не сможет. "Если в Беларуси что-то сказано на правительственном уровне, то это будет выполнено, потому что за невыполнением последуют посадки. Все понимают - баловаться с этим нельзя", - считает Лищук.

Невыгодно это и самим европейским производителям. "В отличие от России, в которой после введения контрсанкций выбыл значительный объем продукции, в Беларуси он невелик и составляет менее 700 млн долларов в год. Из-за такого незначительного рынка вряд ли будут формироваться какие-то сложные с точки зрения логистики схемы", - полагает белорусский политолог, аналитик провластного объединения "Белая Русь" Петр Петровский.

Как изменятся торговые отношения с Россией

Россия, по мнению аналитиков, едва ли воспользуется шансом заместить выбывающие с белорусского рынка объемы импортировавшейся с Запада продукции. В структуре экспорта России в Беларусь доля продовольственных товаров составляла всего 8,8% (данные Федеральной таможенной службы РФ за 2020 год), в то время как поставки белорусского продовольствия превышают треть от всего экспорта Белоруссии в Россию. По отдельным позициям поставки России в соседнюю страну вовсе ничтожны: мясо - 0,4% от всего экспорта, рыба - 0,4%, молочные продукты - 0,3%, овощи - 0,1% от всего экспорта.

По кому бьет "война" санкций в РФ? Карикатура Сергея Елкина

"Россия и раньше хотела туда больше поставлять, но у Беларуси имеются собственные значительные производственные мощности, и самообеспеченность по тому же мясу в два раза выше, чем в России. Если в Беларуси на одного жителя приходится 120-130 кг мяса на одного жителя, то в России - 70 кг. Да и цены на белорусском рынке ниже. Молочных продуктов там тоже намного больше, чем потребляется внутри страны", - говорит Сергей Лищук.

Тем не менее, эксперты не исключают того, что российские недобросовестные производители могут попытаться извлечь пользу из новой реальности, предложив белорусским потребителям санкционные товары собственного производства. "В России научились за период санкций подделывать санкционные продукты. Такие производители будут заинтересованы продавать их не под своими лейблами, а под европейскими. По этой причине в Беларуси имеется предложение ужесточить требования по санкциям и наложить запрет не на производителей конкретных стран, а непосредственно на бренды", - отмечает Петровский.

Он также обращает внимание на то, что список подпавших под санкции стран у России и Беларуси не идентичен, в частности, в Беларуси под запретом швейцарские товары, в России же они разрешены. Поэтому, как говорит Петровский, в Беларусь теоретически могут начать поступать из России и настоящие швейцарские сыры.

Что касается белорусского экспорта в Россию, по мнению экспертов, после 1 января он не претерпит существенных изменений - едва ли снизится и вряд ли вырастет. "Сама Россия этого, скорее всего, не захочет. Я много работаю с белорусскими производителями. И часто слышу от них упреки в протекционизме со стороны России. Факт заключается в том, что Россия закупает в Беларуси меньше продукции, чем могла бы в условиях свободных экономических отношений", - отмечает Лищук.

Петр Петровский

Сплотят ли санкции Россию и Беларусь

Тот факт, со следующего года в России и Беларуси будут действовать схожие антизападные санкции, с одной стороны, сблизит Москву и Минск, с другой - может их разобщить. "У Кремля несколько башен. Некоторые башни уже опасаются того, что Беларусь становится в авангард борьбы против Запада и может как союзник России помешать диалогу Москвы с Западом", - считает Петровский.

Профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский полагает, что Москва теперь может ожидать со стороны Александра Лукашенко новых просьб. "В противоборстве с Западом Лукашенко всегда рассчитывает на то, что Россия подставит плечо и окажет политическую и материальную поддержку. Вероятно, так будет и сейчас", - заявил он DW.

В то же время, по его словам, тот факт, что страны ЕАЭС вводят санкции, не совещаясь друг с другом, говорит о высокой степени их разобщенности. "Объявление контрсанкций противоречит принципу, согласно которому у стран ЕАЭС должна быть единая внешняя торговая политика. До сих пор координации не было", - заключает он.

Смотрите также:

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Первый договор после распада СССР В 1992 году Минск и Москва подписали первый после распада СССР договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. С тех пор счет официальным документам об углублении интеграции идет на сотни. РБ и РФ входят в различные объединения, в том числе, и с другими странами постсоветского пространства - Союзное государство РБ и РФ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия "Россия - это святое" "Россия для нас - это святое", - неоднократно заверял белорусский президент Александр Лукашенко. В декабре 1999-го он подписал договор о Союзном государстве Беларуси и России с бывшим в то время президентом РФ Борисом Ельциным. Лукашенко рвался в союз с Москвой, надеясь стать главой этого объединения. Но с приходом во власть Владимира Путина надежды Лукашенко рухнули.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Союз без гимна В Союзном государстве РБ и РФ есть общий парламент, кабинет министров, Госсовет и даже СМИ. Но флага, герба и гимна нет, а руководство осуществляется на основе ротации. Этот союз не признан субъектом международного права. К тому же смысл интеграции Минск и Москва понимают по-разному. Кремль рассчитывает на политическую привязку союзника. Беларусь же добивается внутрироссийских цен на газ и нефть.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Cоциальный пакет в действии Реальную выгоду от Союзного государства получили граждане Беларуси и России. В 2006 году был подписан пакет международных договоров, подтвердивших равные права белорусов и россиян на свободу передвижения и трудовую деятельность, а также в сфере здравоохранения и образования.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Торговля как двигатель интеграции Россия - главный торговый партнер Беларуси, на ее долю уже много лет приходится около 50% экспорта и импорта. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте РФ в 2016 году составила 5%. Главные статьи белорусских поставок в Россию - сельхозпродукция, грузовые автомобили, седельные тягачи и сельхозтехника. Из РФ в Беларусь идут в основном нефть, газ и черные металлы.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Минск подсчитывает прибыль, а Москва убытки Продажа на запад нефтепродуктов из российского сырья вносит весомый валютный вклад в бюджет Беларуси. За экспорт этой продукции с территории Союзного государства Минск платит РФ пошлины. А в Москве подсчитывают потери - бюджет России только в 2011-2015 годах недополучил 22,3 млрд долларов из-за согласия беспошлинно поставлять союзной Беларуси от 18 до 23 млн тонн нефти ежегодно.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Жизнь взаймы у России Большая часть внешнего долга Беларуси приходится на Россию и Евразийский фонд стабилизации и развития, который так же курирует РФ. В 2017 году российским кредиторам Минск вернет более 1,2 млрд долларов, а в 2018-м должен перечислить 1,5 млрд долларов - почти 80% всех расходов по долгам. По данным Forbes, за последние 10 лет Беларусь получила от России также дотаций и скидок на 60 млрд долларов.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Нефтегазовые войны Историю интеграции Беларуси и России сопровождали нефтегазовые войны. Серьезные противоречия у союзников возникли в 2006, 2010 и 2016 годах. Минск в ответ на удорожание российских энергоносителей грозил перекрыть газ в Европу, вводил транзитные пошлины, а сам отказывался платить. Москва обещала сократить поставки нефти. Союзники приходили к компромиссам, но конфликты появлялись на другой почве.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Продуктовые скандалы Договор о Евразийском союзе, в котором Беларусь и Россия участвуют вместе с Казахстаном, Киргизией и Арменией, с начала действия 1 января 2015 года декларировал свободу рынка и передвижения товаров. На деле же продуктовые скандалы между Минском и Москвой не прекращаются. Россельхознадзор не раз уличал белорусскую сторону в переклейке этикеток и реэкспорте санкционных продуктов из ЕС и Украины.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия На границе союзной дружбы Хотя Лукашенко и премьер РФ Черномырдин еще в 1995 году торжественно выкопали пограничный столб на сухопутной границе Беларуси и России, в феврале 2017-го ФСБ потребовала восстановить погранзону и пограничный контроль. Это реакция РФ на "безвиз" для иностранцев, введенный Минском. Весной 2018-го на межу вернут и российские погранпосты. Таможенный контроль Россия ввела там еще в 2007 году.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Атомный кредит Госкорпорация "Росатом" строит в белорусском Островце атомную станцию. Официальный Минск утверждает, что АЭС снизит зависимость от российского газа. Но противники строительства прогнозируют еще более зависимое положение Беларуси от России. Придется возвращать 10 млрд долларов российского кредита, выделенного на стройку, и платить РФ за закупки ядерного топлива, а затем за его переработку.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Военное сотрудничество После распада СССР в Беларуси остались стратегические военные объекты, подчиненные России на основании межправительственных соглашений. Это узел связи ВМФ в Минской области и радиотехнический узел в Брестской области. Оба объекта не наделены статусом военных баз, там нет летального оружия. Но эксперты указывают, что во время военных действий эти подразделения подвергнутся первому удару.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия "Славянский базар" в Беларуси Фестиваль "Славянский базар" в Витебске затевался в 1992 году как праздник искусств, объединяющий Беларусь, Россию и Украину. В 2001 году здесь собирались президенты Александр Лукашенко, Владимир Путин и Леонид Кучма. На 26-й Международный фестиваль в 2017 году приехали 4 тысячи участников из многих государств. На церемонии открытия Лукашенко нравится выступать в роли радушного хозяина. Автор: Галина Петровская

