Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2021 года

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2021 года продовольственное эмбарго - специальные экономические меры, распространяющиеся на продукцию из стран, поддержавших санкции в отношении ряда российских компаний и частных лиц. Постановление главы государства размещено на портале правовой информации в субботу, 21 ноября. Это уже шестое продление мер, получивших неформальное название "продуктовых контрсанкций".

Кремль ввел их в августе 2014 года "в целях защиты национальных интересов" России. Меры запрещают ввоз отдельных видов продовольствия, сырья и сельскохозяйственной продукции из ряда стран, которые ранее в том же году ввели санкции в отношении Москвы после российской аннексии украинского полуострова Крым. В июле 2015 года президент постановил уничтожать нелегально ввезенные в РФ продукты. За 5 лет Россельхознадзор выявил и уничтожил 36,17 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции, заявили в ведомстве.

Росстат: финансовое положение россиян ухудшается

Между тем, в 2020 году финансовое положение россиян продолжало ухудшаться, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Так, во втором квартале их доходы упали на 8,4 процента, а в третьем - еще на 4,8 процента. Кроме того, двум из трех молодых семей в России во втором квартале 2020-го хватало денег лишь на еду и одежду, выяснил Росстат.

Санкции в отношении РФ после аннексии Крыма

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после этого США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций против Москвы.

В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия.

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