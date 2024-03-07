Жизнь оценили в 30 тысяч: как угрожают белорусским политикам

За три года работы в изгнании политик Павел Латушко получил более сотни угроз в свой адрес. Как власти РБ угрожают своим оппонентам - у DW.

Даже после переезда за границу белорусские политики и активисты сталкиваются с угрозами в свой адрес. "На одной из акций ко мне подошел человек в маске и сказал: "Не боитесь, что в ходе акции вам всадят нож в спину?" - рассказывает об одном из случаев политик Павел Латушко. Таких угроз, по его словам, он получил не один десяток. Рассказываем, как угрожают оппонентам режима Лукашенко и какие меры предосторожности они предпринимают.

"Сценарий отравления или похищения рассматривают как реальный"

Первые угрозы в свой адрес политик Павел Латушко стал получать еще в августе 2020 года, когда, занимая должность директора Купаловского театра, он поддержал протесты против фальсификаций на выборах и насилия силовиков. Тогда его предупредили, что он будет постоянно находиться "на государственном обеспечении". Спустя несколько недель из-за риска быть задержанным он уехал в Польшу. "Когда Лукашенко публично сообщил, что я якобы перешел красную линию и незамедлительно буду привлечен к ответственности, у меня состоялась беседа с послами Польши и Литвы. Они уговаривали меня уехать, я стоял на позиции, что не хочу выезжать", - вспоминает Павел Латушко. Дипломаты его переубедили. С тех пор глава Народного антикризисного управления (НАУ), член Объединенного переходного кабинета Павел Латушко живет в Варшаве. Но в полной безопасности себя не чувствует.

Силовики угрожают даже тем, кто уехал из страны Фото: REUTERS

Уже четвертый год, рассказывает DW Павел Латушко, он получает угрозы: личные и в соцсетях, их озвучивают представители официальных белорусских властей и пропагандисты. Также, по словам политика, он получает информацию от бывших высокопоставленных белорусских офицеров, которые рассматривают угрозы о его ликвидации как "абсолютно реальные". "По словам источников, возможны различные способы воздействия на меня. В качестве наиболее реальных они рассматривают отравление или похищение", - говорит он.

К примеру, недавно, рассказывает Латушко, в даркнете появился "заказ" на его физическое устранение, о чем политику сообщил источник. Его данные в целях безопасности политик не раскрывает. Жизнь главы НАУ оценили в 30 тысяч долларов.

"Психологически это не может не оставлять следа"

Вскоре после отъезда Латушко в Польшу на белорусском гостелевидении вышел сюжет - в нем показали фотографии варшавской квартиры, в которой на тот момент жил оппозиционный политик. "Было опубликовано видео дома, улицы, на которой он стоит, даже фото квартиры. На тот момент им не удалось в нее попасть - скорее всего, они получили данные из риэлтерской базы. Вероятно, спецслужбы работали на территории Польши и могли следить за мной", - предполагает политик.

Как Павел Латушко реагирует на постоянные угрозы? "Сложно оставаться безразличным, когда тебе пишут о том, что убьют ледорубом, либо когда говорят, что топором расчленят твой череп на берегу Вислы или похоронят заживо. Каждый человек - прежде всего человек, и психологически это не может не оставлять следа, - говорит Латушко. - Влияет ли это на мою активность? Нет. Меня это злит и еще сильнее заставляет бороться против подобного режима. Да, есть степень привыкания, появились определенные правила поведения: где-то пытаешься себя контролировать, предпринимать меры предосторожности, но это никоим образом не влияет на мою работу".

Какие меры предосторожности предпринимает политик?

"Я нахожусь на территории ЕС и полагаюсь на профессионализм органов, которые обеспечивают правопорядок и безопасность в отношении как граждан Польши, так и иностранных граждан, которые здесь находятся", - говорит Павел Латушко. Однако за три года у политика сформировались и собственные меры предосторожности. О большинстве из них он не может рассказывать открыто. Например, об особенностях питания, присутствии в общественных местах, информировании о своем расписании.

"Многие правила, которыми руководствуются дипломаты, могут быть применены и для самозащиты, чтобы обеспечить свою безопасность, - говорит Латушко. - Речь про доступ к информации о графике, перемещениях, возможности заблаговременно информировать о встречах. Чтобы предпринять дополнительные меры предосторожности, приходится, например, заправлять автомобиль не на 50-60 литров, как хотелось бы, а всего на пять".

Цель большинства угроз, считает политик, - запугать. Как реальную опасность он воспринимает сообщения, когда они озвучены Лукашенко или представителями властей РБ. "Информацию, которая звучит со стороны силовых структур или обсуждается среди высшего руководства и доходит ко мне по неофициальным канал, необходимо воспринимать серьезно", - говорит Латушко.

Основной акцент - на бывших силовиках и людей с оружием

Алексей Леончик, представитель инициативы By_Help, считает, что основное внимание белорусских спецслужб сейчас направлено на бывших силовиков и тех, кто имеет отношение к оружию: организации бывших силовиков Belpol и Bypol, полк Кастуся Калиновского. "Для них это бо́льшая опасность, чем организации гуманитарной помощи. Но мы видим "акцент" и на нашей работе - целенаправленные попытки раскрыть сеть наших волонтеров, отследить, как деньги поступают в страну, как они распределяются", - говорит Алексей Леончик.

За время работы и активисты инициативы, и он лично не раз получали анонимные угрозы в мессенджерах, когда обещали "добраться" и просили "подумать, что делаешь". Леончик говорит, что изначально пытался разговаривать с этими людьми. После перестал: "Я отлично понимаю, что это способ психологического давления. Нужно обращать на такое поменьше внимания, хотя это, конечно, неприятно".

При этом Алексей Леончик с обеспокоенностью смотрит на расширение практики "трансграничных репрессий", когда белорусские спецслужбы пытаются добраться до оппонентов, уехавших за границу: "Пока это только вербальные угрозы, но, смотря на то, как развивается ситуация, нельзя исключать, что перейдут к реальным действиям. У белорусских силовиков пока маловато ресурсов, чтобы заниматься подобными вещами. Но угрозы существенны. Достаточно уже того, что приходят к родным активистов, которые находятся в Беларуси, громят их квартиры. Пока это в большей степени касалось полка Калиновского, Belpol и Bypol. Все, что связано с силовым блоком, вызывает у белорусских силовиков чувство опасности".

Белорусские силовики опасаются полка Калиновского, считает Леончик Фото: DW

Сам Леончик, по его словам, не предпринимает особых мер безопасности. Он не ездит в потенциально опасные страны, которые могут его выдать по запросу белорусских властей и даже не сменил адрес проживания в Польше, который стал им известен: "Не думаю, что это будет иметь физические и практические последствия на данный момент".

Павел Латушко согласен с тезисом о том, что на данный момент у белорусских спецслужб нет достаточных ресурсов, чтобы добраться до оппонентов власти за рубежом. Такие ресурсы есть в России, но она пока не спешит "помогать", считает Алексей Леончик.





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