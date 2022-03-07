 Враг по переписке, или Грязные игры белорусских спецслужб | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 08.03.2022

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Беларусь

Враг по переписке, или Грязные игры белорусских спецслужб

Познакомиться в мессенджере, спровоцировать на нужные ответы, а потом угрожать уголовным делом. Как белорусские спецслужбы намеренно обманывают и запугивают граждан.

Девушка с телефоном в руках

Когда по ту сторону экрана провокатор: переписка с незнакомцев в Беларуси может обернуться реальным сроком

На основании переписки в мессенджере с незнакомцем 28-летнюю гомельчанку Ксению Мартинович милиция обвинила в занятии проституцией. Диалог начал мужчина, который вдруг захотел с ней познакомиться, и, как теперь считает Ксения, это был сотрудник милиции. Не понимая этого на тот момент, она ответила дерзкой шуткой на непристойный вопрос. А в начале февраля была задержана и оказалась камере изолятора временного содержания (ИВС). Поняв, что это игра спецслужб, девушка в конце месяца срочно уехала в Киев, где находится ее мать Алла Мартинович - активистка, бежавшая в Украину от политического преследования.

Провокация как стандарт

Инцидент случился после того, как Ксения переехала из Мозыря в квартиру родителей в Гомеле. Жилье освободилось после вынужденного отъезда матери, но сама Ксения была абсолютно далека от политики и ни в каких акциях никогда не участвовала. Она не задерживалась милицией и не имела даже штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Около месяца назад незнакомый мужчина стал ей писать сообщения в мессенджере. Это была ничего не значащая переписка, вспоминает Ксения, и в определенный момент поступил неприличный вопрос, которые нередки в наше время. Мужчина признавался в симпатиях и спросил, за какую сумму возможен был бы секс. Ксения в шутку написала цифру абсолютно нереальную для белорусского кошелька и забыла об этом случае.

Ксения и Алла Мартинович в начале марта в Киеве, после того, как Ксении удалось покинуть Беларусь

Ксения и Алла Мартинович в начале марта в Киеве, после того, как Ксении удалось покинуть Беларусь

Но через несколько дней к ней на улице подошли милиционеры в штатском и показали именно этот фрагмент переписки. Они настойчиво попросили проследовать с ними, а в отделении милиции сразу посадили девушку в так называемый "стакан" - бетонную комнату размером полметра на полтора. Там она провела всю ночь. "Правда, иногда меня выпускали в клетку, которой были огорожены две такие камеры", - вспоминает Ксения Мартинович.

Следователь во время допроса пояснил Ксении, что она обвиняется в занятии проституцией, а переписка является доказательством этому. Далее ее повезли в ИВС, где продержали трое суток до суда. Там девушке пригрозили, что по уголовной статье она получит реальный срок заключения и предложили подписать признание вины.

Слежка за инакомыслящими продолжается

"Я следователю подписала все документы, которые он просил, а что в них написано, я просто не знаю", - признается Ксения сегодня, когда шок от пережитого уже прошел. Угроза уголовного преследования ее сильно напугала, но на суде выяснилось, что был составлен лишь административный протокол, а наказанием стал штраф в 20 базовых величин (около 200 евро в эквиваленте).

Как только смогла, девушка сразу уехала в Киев к матери. Границу она пересекла без особых проблем, несмотря на то, что уже было введено военное положение. Пограничникам Ксения пояснила, что бежит от преследования спецслужб.

Алла Мартинович считает, что до сих пор за ее квартирой в Гомеле ведется наблюдение. Как только в окнах стал появляться свет, отмечает она, у Ксении начались проблемы. И все могло закончиться гораздо хуже. Как позже пояснил ей адвокат, у белорусских оперативников есть практика, когда они вынуждают лиц, ранее привлекавшихся за сутенерство, набиваться гражданам в друзья через мессенджеры. А потом наличие их телефонов в списке контактов и переписка с ними трактуется, как доказательство вины.

Так что уголовное дело, продолжает Алла Мартинович, - это не пустая угроза. В данном случае, убеждена она, ее протестная деятельность стала основанием для преследования дочери. После августа 2020 года, когда в Беларуси начались протесты против фальсификации президентских выборов, она была постоянной участницей уличных акций в Гомеле.

В июне 2021 года Алла Мартинович была задержана и получила 15 суток административного ареста, несколько дней содержалась в карцере. Пока она находилась в камере ИВС, в ее квартире ГУБОПиК трижды проводил обыски, пытаясь обвинить в модерировании протестного телеграм-канала. После освобождения женщина узнала, что уволена из Института повышения квалификации. А в сентябре прошлого года из-за угрозы возбуждения уголовного дела она покинула Беларусь.

Запугивание со стороны спецслужб

С правовой точки зрения, это еще одно подтверждение кризиса системы, говорит юрист ПЦ "Весна" Павел Сапелко: "Отделы внутренних дел могут бесконтрольно провоцировать и привлекать граждан к ответственности, а прокуратура за этим процессом утратила контроль много лет назад. Суды с готовностью штампуют постановления, не подвергая протоколы критической оценке, а признание снова стало царицей доказательств". Сегодня, отмечает юрист, важно в принципе не вступать в переписку с незнакомыми людьми.

Запугивания и провокации

Письмо с черным порошком, присланное правозащитнице Наталье Михальковой якобы от имени недавно освобожденной Натальи Херше

Правозащитники также находятся под пристальным вниманием спецслужб. В Могилеве 1 марта неизвестные прислали письмо члену регионального отделения ПЦ "Весна" Наталье Михальковой. Внутри конверта был порошок, а в качестве обратного адреса стояла фамилия экс-политузницы Натальи Херше, которая покинула могилевскую тюрьму №4 еще 18 февраля и улетела в Швейцарию.

Внутри конверта лежал пустой лист бумаги, а порошком оказалась простая марганцовка, говорит Наталья Михалькова. Очевидно, кто-то имел умысел запугать правозащитников, но получилось глупо. Наталья уже год находится за пределами Беларуси, однако продолжает деятельность по защите прав человека. "Мы нашли способ, как писать жалобы даже находясь за границей, и спецслужбы этим письмом лишь расписались в своей беспомощности", - говорит Наталья Михалькова.

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