Белорусский оппозиционер совершил попытку суицида в суде

Белорусский оппозиционер Степан Латыпов, подозреваемый в организации массовых беспорядков, во вторник, 1 июня, совершил попытку суицида в суде. Во время судебного заседания в суде Советского района Минска, где ему выносили приговор, Латыпов воткнул себе ручку в горло. Мужчина потерял сознание. Открыть клетку сразу не удалось, поскольку у охранников не было ключей.

Перед этим, как сообщает Telegram-канал Nexta, он встал на скамейку выкрикнул фразу: "ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будет пресс-хата, будут уголовные дела против родных и соседей". "Пресс-хатой" называют содержание с сокамерниками, которые создают невыносимые условия жизни заключенным.

После инцидента его уложили на носилки и вынесли из здания суда. Позже стало известно, что заключенного прооперировали в одной из минских больниц. Вечером в Минздраве сообщили, что состояние пациента стабильное, он пришел в себя после наркоза.

Латыпову грозит до до 10 лет заключения

Минчанин Степан Латыпов был задержан 15 сентября 2020 года во дворе своего дома по улице Червякова, на так называемой Площади перемен. Он обвиняется в создании протестного Telegram-чата, организации массовых беспорядков, изготовлении оппозиционной символики и сопротивлении сотрудникам милиции при задержании. Также белорусские власти предъявили ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с апреля 2019 по сентябрь 2020 года Латыпов, являясь директором фирмы "Беларбо", которая занимается лечением деревьев, их вырубкой в труднодоступных местах, вводил в заблуждение клиентов: брал заказы по химической обработке борщевика дорогим средством, но при этом использовал более дешевое и несертифицированное вещество.

Ему грозит до 10 лет заключения. Белорусский правозащитный центр "Весна" признал Латыпова политическим заключенным.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси с августа 2020 года проходят протесты против результатов президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Белорусы обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

В ходе протестов арестованы и задержаны более 30 тысяч человек, в том числе десятки журналистов. Сотни человек пострадали, еще несколько погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз и США ввели санкции в отношении правителя Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

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