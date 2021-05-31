Тихановская призвала США ввести новые санкции против режима Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США ввести новые санкции против граждан и компаний Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко. С таким заявлением Тихановская выступила на встрече с членами комитета Сената США по международным отношениям США Джинн Шейхин, Крисом Мерфи и Робом Портманом, прошедшей в Вильнюсе во вторник, 6 июня, сообщает агентство Reuters.

"Санкции должны помочь остановить насилие и освободить всех политических заключенных", - отметила Тихановская. Она также приветствовала решение Вашингтона о возобновлении с 3 июня санкций в отношении девяти белорусских госкомпаний.

В свою очередь, сенатор Шейхин призвала Лукашенко "уйти и освободить место для демократически выбранного лидера", а также немедленно освободить известного блогера Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу, задержанных 23 мая в минском аэропорту после экстренной посадки самолета Ryanair. США готовы принять все возможные меры по поддержке стремления жителей Беларуси к демократии, отметила Шейхин.

Конференция по демократическим выборам в Беларуси

1 июня в Вильнюсе началась инициированная Тихановской двухдневная Международная конференция "Демократические выборы для решения кризиса в Беларуси". По словам Тихановской, цель этого мероприятия – "обсудить, как прийти к досрочным выборам президента Беларуси для решения кризиса и как их провести".

В конференции участвуют, в частности, Международный фонд избирательных систем (IFES), Международный институт демократии и содействия выборам International IDEA, вице-президент Европарламента Клара Добрев, генсекретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла, белорусский оппозиционеры Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Франак Вечерко, а также глава ЦИК Грузии Тамар Жвания, генсек Ассоциации организаторов выборов стран Европы Жолт Солноки и другие эксперты.

Протесты в Беларуси

После президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, в Беларуси начались массовые протесты. Выступления граждан, убежденных в фальсификации итогов голосования, пресекали ОМОН и спецназ. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

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