За апрель в Беларуси осудили почти 100 участников протестов

Суды в Беларуси за апрель вынесли приговоры в отношении как минимум 98 фигурантов дел, связанных с массовыми протестами против правителя республики Александра Лукашенко. Такие данные правозащитный центр "Весна" приводит в субботу, 1 мая. Среди них нет ни одного оправдательного, подчеркнули правозащитники. Кроме того, судьи оставляют без внимания факты пыток фигурантов "протестных" дел.

Общая продолжительность лишения свободы в этих приговорах составила 205 лет и 7 месяцев, указал центр "Весна". А сумма штрафов, назначенных в апреле фигурантам таких дел, достигла 400 базовых величин (11 600 белорусских рублей или около 3750 евро).

Протесты после выборов президента

В Беларуси почти 9 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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