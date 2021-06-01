Суд в Минске направил оппозиционера Латыпова на психиатрическую экспертизу

10 июня в Минске возобновился суд по делу жителя Площади перемен Степана Латыпова, пытавшегося покончить с собой во время предыдущего заседания 1 июня. На процесс пришли десятки людей, но вход в зал суда ограничили, сославшись на то, что все места заняты. Туда смогли попасть родственники Латыпова, признанного белорусскими правозащитниками политзаключенным, а также зарубежные дипломаты.

Само заседание длилось меньше часа - прокурор ходатайствовал о направлении Латыпова на судебно-психиатрическую экспертизу, суд ходатайство удовлетворил. "Все мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОПа", - прокомментировал решение суда Степан Латыпов.

Здание суда Советского района Минска

Латыпов находился в клетке с пуленепробиваемым стеклом

"Они следуют протоколу, но я считаю, что если сам человек, в отношении которого собираются проводить судебно-психиатрическую экспертизу, вменяем и считает, что проводить ее не надо, то я согласна с этим человеком. Когда Степан находился в СИЗО, у него уже была одна экспертиза", - отметила в беседе с DW тетя политзаключенного, Галина Латыпова.

Также она рассказала о том, что во время суда Степан Латыпов находился в клетке с пуленепробиваемым стеклом, из-за чего в зале было практически не слышно, что он говорит. "Он был прикован наручниками, слева и справа находилось по охраннику в пуленепробиваемых жилетах, в руке у Степана был только блокнот, нет никаких ручек, писать нечем. Еще там же, в клетке, находится старший (милиционер. - Ред.), который был довольно агрессивно настроен по отношению к адвокату, вступал с ней в полемику. Когда у него спросили, чем человек будет писать, он показал Степану стержень из ручки, но в руки не дал", - рассказывает Галина Латыпова.

Что касается физического состояния Степана, то, по словам женщины, он чувствует себя намного лучше. Рана, которую нанес себе мужчина при попытке суицида, обрабатывается, правда ему пока так и не сняли швы - в санчасти СИЗО нет хирурга.

Также ему делают уколы антибиотиков, потому что обнаружили запущенную форму пневмонии после коронавируса, которым Латыпов переболел в январе. Когда судебный процесс над Латыповым будет продолжен, пока неизвестно.

Латыпову грозит до 10 лет заключения

1 июня во время суда в Минске Степан Латыпов пытался покончить с собой - политзаключенный повредил себе горло шариковой ручкой. "ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будет пресс-хата, будут уголовные дела против родных и соседей", - сказал политзаключенный отцу перед своим поступком. "Пресс-хатой" называют содержание с сокамерниками, которые создают невыносимые условия жизни заключенным. После случившегося Латыпова прооперировали в одной из минских больниц, в тот же день его вновь вернули в СИЗО.

Степана Латыпова задержали 15 сентября 2020 года во дворе своего дома по улице Червякова, на так называемой Площади перемен. Он обвиняется в создании протестного Telegram-чата, организации массовых беспорядков, изготовлении оппозиционной символики и сопротивлении сотрудникам милиции при задержании. Также ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019-2020 годах Латыпов, будучи директором фирмы, которая занимается лечением и вырубкой деревьев и борьбой с борщевиком, брал заказы по химической обработке борщевика дорогим средством, но при этом использовал более дешевое и несертифицированное. Степану Латыпову грозит до 10 лет лишения свободы, ни по одной из статей он не признал себя виновным.

Смотрите также: