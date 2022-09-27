Как отбывает наказание политзаключенный Степан Латыпов?

"Суд дал два года строгого режима в одной из тюрем, где именно будет находиться Степан, отправили ли уже его туда, мы не знаем. Думаем, что таким образом колония хочет избавиться от "неудобного" политзаключенного", - убеждены родные Степана Латыпова, арбориста и директора компании "Беларбо".

Суд по замене наказания активисту, ранее приговоренному к 8,5 годам колонии, среди прочего, за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, прошел 15 сентября 2022 года в Ивацевичах Бресткой области. Также известно, что в июле Латыпов, признанный правозащитниками политзаключенным, проглотил лезвие и перерезал вену на руке, протестуя против действий администрации. За это его на 17 суток отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО).

Латыпова шесть раз отправляли в ШИЗО

Суд по ужесточению наказания Степану Латыпову, по словам его родных, длился около часа. На заседание смогли попасть друзья политзаключенного, самого его из колонии не привезли. Судья общался с Латыповым по Skype, причем компьютер был повернут так, что пришедшие поддержать активиста могли его только слышать, но не видели.

Основная формулировка обвинения - "за злостные нарушения и неподчинения правилам колонии". Всего в колонии насчитали около десяти подобных нарушений. "К ним могут отнести все, что угодно: незастегнута пуговица, не так посмотрел, не полностью выбрит, грязь под ногтями", - поясняют собеседники DW. Нарушением также считается невыполнение норм работ в колонии, за это, как узнали родные Латыпова от других заключенных, могут уменьшить количество еды.

При этом, по их словам, за шесть из десяти инкриминированных проступков, речь о которых шла на суде, Степана отправляли в ШИЗО - там он провел почти весь февраль, а последний раз был в карцере в августе. Кроме того, в качестве наказания в мае политзаключенного перевели в помещение крытого типа (ПКТ) - по сути, это та же тюрьма, только в колонии.

В знак протеста проглотил лезвие и порезал вену на руке

"Перед тем, как его отправили в ПКТ, ему была большая передача на 50 килограмм, собирали все самое необходимое. Он этой передачей практически не воспользовался. В ПКТ смогли передать одну бандероль в два килограмма, - продолжают собеседники. - Ему почти полностью блокировали переписку, за несколько месяцев Степан получил только два письма. Он пытался вести переговоры с администрацией колонии, написал заявление на имя замначальника с просьбой встретиться, но это проигнорировали. В июле в знак протеста он проглотил лезвие и порезал вену на руке".

Акция протеста на так называемой "Площади перемен" в Минске (фото из архива) Фото: Yauhen Attsetski

Латыпова отвезли в больницу в городе Ивацевичи, там наложили швы на руку, проглоченное лезвие, к счастью, не повредило внутренние органы. За демарш политзаключенного в августе на 17 суток посадили в ШИЗО. Как говорят близкие Латыпова, это холодное подвальное помещение, куда отправляют без теплых вещей, матрасов, подушек и одеяла. В течение дня заключенный не может ни лежать, ни сидеть. Время, проведенное в карцере, не засчитывается в срок заключения в ПКТ.

Сейчас, по словам собеседников, с письмами у политзаключенного стало немного лучше: "Этот протест - крайняя мера. Когда он был в колонии, мог еще звонить, в ПКТ звонки запрещены, переписка - единственная связь с внешним миром. Администрации колоний знают, насколько это важно для политзаключенных, поэтому в качестве наказания блокируют письма, лишают звонков и передач. Некоторые родственники собирают передачи, вкладывая последние деньги и, приехав в колонию, узнают, что их близкого лишили этой передачи".

Латыпов в заключении больше двух лет

Степана Латыпова задержали 15 сентября 2020 года во дворе его дома по улице Червякова, на так называемой "Площади перемен" в Минске. Его обвинили в создании протестного Telegram-чата, организации массовых беспорядков, изготовлении оппозиционной символики и сопротивлении сотрудникам милиции при задержании. Также было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019-2020 годах Латыпов, будучи директором фирмы "Беларбо", которая занимается лечением и вырубкой деревьев и борьбой с борщевиком, брал заказы по химической обработке борщевика дорогим средством, но при этом использовал более дешевое и несертифицированное.

Степана Латыпова увозят в больницу после попытки суицида, 1 июня 2021 года Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/REUTERS

1 июня 2021 года во время суда Степан Латыпов пытался покончить с собой - политзаключенный повредил себе горло шариковой ручкой. "ГУБОП пообещал, что если я не признаю вину, будет "пресс-хата", будут уголовные дела против родных и соседей", - рассказал политзаключенный отцу накануне попытки суицида. "Пресс-хатой" на тюремном жаргоне называют содержание с сокамерниками, которые создают невыносимые условия жизни заключенным. После случившегося Латыпова прооперировали в одной из минских больниц и в тот же день вернули в СИЗО. После политзаключенного отправили на судебно-психиатрическую экспертизу.

А 16 августа 2021 года Степана Латыпова приговорили к 8,5 годам колонии усиленного режима и штрафу в 300 базовых величин (на тот момент в пересчете почти 3000 евро. - Ред.). Латыпов не признал вину ни по одному из пунктов обвинения и отказался от дачи в ходе процесса показаний.

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