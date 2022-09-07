Амнистия в Беларуси: зачем это Лукашенко?

"Если они раскаялись, встали на путь исправления и полностью загладили вину, к ним можно проявить снисхождение", - такие условия на совещании 6 сентября Александр Лукашенко обозначил для амнистии политзаключенных, осужденных за участие в протестах. Приурочить ее планируют ко Дню народного единства, который 17 сентября по инициативе властей будет второй раз отмечаться в Беларуси. Соответствующий законопроект уже находится в разработке.

Одновременно с амнистией участники совещания обсуждали, "достойны ли оставаться гражданами Беларуси" политэмигранты, "если они сбежали из родной страны". Что означают инициативы властей и стоит ли ждать выхода на свободу политзаключенных, выясняла DW.

Амнистия в Беларуси затронет более 8 тысяч человек

Инициатива об амнистии возникла "в связи с озабоченностью многих граждан страны", объяснил Лукашенко: ведь "иногда и перегибы допускаются со стороны наших сторонников”. Вместе с тем, он заявил, что нельзя "налево и направо отпускать всех". "Послабления допустимы только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. То есть в основе должна быть справедливость. Бандиты и экстремисты не из этой серии", - сказал Лукашенко.

Акция солидарности в Берлине с беларусскими политзаключенными Фото: Yana Karpova/DW

Из комментариев генерального прокурора Андрея Шведа и министра внутренних дел Ивана Кубракова можно сделать вывод, что под амнистию могут попасть 8-8,5 тысяч человек. Она затронет лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, осужденных за коррупционные преступления и погасивших ущерб, а также инвалидов и многодетных и одиноких матерей.

Что касается амнистии по "протестным" статьям, решение в каждом индивидуальном случае будет принимать Лукашенко через институт помилования, объяснил Швед. При этом генеральный прокурор фактически выступил оппонентом Лукашенко, заявив о "принципиальной позиции" своего ведомства, заключающейся в том, "что акт амнистии не должен распространяться на тех лиц, которые посягнули на суверенитет, независимость, конституционный строй нашей страны в 2020-2021 годах".

Попытка снять напряжение в обществе?

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и экс-дипломат Павел Слюнькин говорит, что делать выводы из заявления Лукашенко сложно: ведь пока не ясно, сколько политзаключенных попадут под амнистию.

"Может, это стремление начать какой-то диалог, снять социальное напряжение, а, может, и ничем не отличающаяся попытка защитить себя. Вполне вероятно, что они освободят пару политзаключенных, а остальная амнистия затронет тех, кто никак с политикой не связан", - рассуждает политолог. Он также подчеркивает, что амнистия - это не всегда освобождение, ведь зачастую заключенным просто меняют меру пресечения или сокращают срок в тюрьме.

Директор института "Политическая сфера Андрей Казакевич, в свою очередь, связывает планы амнистии с желанием властей ослабить давление на правоохранительную и пенитенциарную систему. "Кроме того, наказание про "протестным" статьям не приносит дополнительных плюсов в общественном мнении. Большинство воспринимают это как неправомерную практику", - считает политолог.

Политических оппонентов Лукашенко амнистия не затронет

Виктор Бабарико - экс-глава Белгазпромбанка и главный оппонент Александра Лукашенко на выборах президента - приговорен к 14 годам лишения свободы Фото: Ramil Nasibulin/picture alliance/AP

Казакевич также подчеркивает, что амнистию планируется распространить на широкие слои населения: "Могут выйти бизнесмены, что слегка улучшит фон в бизнес-среде. Могут выпустить осужденных по "наркотическим" статьям, что тоже создавало напряжение в обществе". Не в последнюю очередь, по словам политолога, это может быть связано с оттоком трудоспособного населения из Беларуси: "Что бы власти не говорили, но отток людей значительный. Возможно, с помощью амнистии они думают заполнить рынок труда".

Однако ждать освобождения известных политзаключенных вроде Виктора Бабарико и Сергея Тихановского не стоит, уверен Слюнькин: "Можно исходить из слов Александра Лукашенко о том, что среди политзаключенных амнистии заслуживают только те, кто "раскаялся", кто "не бандит". Политических оппонентов Лукашенко амнистия не затронет".

Амнистия может быть свидетельством действенности санкций

Аналитик Артем Шрайбман в своем телеграм-канале пишет, что амнистия может быть сигналом Западу. Вместе с тем он подчеркивает, что если амнистия политзаключенных будет ограниченной, то ждать разморозки отношений с ЕС не стоит: "Но Лукашенко хочет протестировать этот вопрос, рискуя оставить силовиков недовольными. А, значит, уровень боли от санкций таков, что Минск, как и несколько раз прежде в своей истории, решает пойти на уступку без того, чтобы Запад моргнул первым".

Павел Слюнькин, в свою очередь, не считает заявление Лукашенко сигналом Западу, ведь параллельно было предложено лишать гражданства политэмигрантов (речь идет даже о тех, кто получил гражданство по рождению - Ред.). "Пока что сложно анализировать, сигналом должны быть действия, а не риторика. Если они освободят половину политзаключенных, в том числе, тех, кто не писал прошение о помиловании, - это один вывод, а если только 20-30 человек - то какой тут сигнал Западу? Кроме того, разве можно назвать шагом навстречу Западу, когда они объявляют амнистию, но при этом лишают гражданства?", - говорит аналитик.

Инициативу с лишением гражданства Андрей Казакевич называет символическо-политическим ходом, цель которого - оказать давление на тех, кто уехал. Также политолог предполагает, что Лукашенко таким образом хочет изменить структуру граждан Беларуси - забрать гражданство у "экстремистов", а раздать его пророссийски настроенным жителям Украины и стран Балтии. Казакевич, впрочем, уверен, что "вряд ли это затронет большое количество людей, поэтому с социально-демографической точки зрения этот шаг мало на что повлияет".

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