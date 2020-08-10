 На протестах в Беларуси вырос градус насилия | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.08.2020

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Беларусь

На протестах в Беларуси вырос градус насилия

Во второй день протестов в Беларуси один из демонстрантов погиб в Минске при взрыве. Протестующие начали применять коктейли Молотова.

Задержание одного из участников протеста против результатов президентских выборов в Беларуси , Минск, 10 августа 2020 года

Задержание одного из участников протеста против результатов президентских выборов в Беларуси

Протесты белорусов против официальных результатов президентских выборов, начавшиеся 9 августа, во второй день выступлений - понедельник, 10 августа, - ознаменовались целом рядом проявлений насилия, причем как со стороны силовиков, так и со стороны демонстрантов.

Около 23.00 мск на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", подробно освещающего протесты, считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

Медпомощь раненым на улицах города

После полуночи столкновения протестующих с ОМОНом стали более ожесточенными. Так, Telegram-канал популярного белорусского онлайн-издания Tut.by опубликовал в ночь на 11 августа целую серию фотографий, изображающих окровавленных участников протеста. Добровольцы перебинтовывали их раны и оказывали им первую медицинскую помощь прямо на улице, причем сообщения о том, где эта помощь требуется срочно, распространялись через Telegram-каналы.

Силовики проводят задержание одного из участников протестов в Минске, 9 августа 2020 года

Силовики на протестах в Минске, 9 августа 2020 года

"Лукашенко калечит собственный народ. Но народ больше это не терпит. Солидарный, единый народ, который всегда поможет друг другу!" - таким комментарием сопроводили одно из подобных фото авторы Telegram-канала NEXTA Live.

На видео, распространяемых в интернете, видны клубы дыма на улицах Минска и слышны сирены, автомобильные гудки и звуки взрывов.

Около полуночи  этот же канал опубликовал видео, на котором видно, что протестующие пускают в ход коктейли Молотова. "Баррикады, коктейли Молотова и атмосфера свободы на улицах: закономерный финал для 26 лет тотальной диктатуры", - прокомментировали авторы эту запись.

На другом видео, опубликованном NEXTA Live, видно, как силовики забрасывают движущийся по улице автомобиль свето-шумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев. Сколько человек пострадало в результате этого инцидента, не сообщается.

В свою очередь издание Tut.by выложило в интернет видеозапись, на которой видно, как выпущенный силовиками снаряд со слезоточивым газом попал в балкон жилого дома.

Призыв к военным с просьбой остановить насилие

Вооруженные омоновцы на протестах в Минске, 10 августа 2020 года

Вооруженные омоновцы на протестах в Минске

Тем временем Telegram-канал "Беларусь головного мозга" опубликовал "обращение ко всем военным", в котором призвал их "бросить свои щиты и дубинки" и перейти на "светлую сторону" демонстрантов. "Военные! Оглянитесь? Что вы видите? Террористов? Наемников? Бандитов? Нет! Это мы, простой народ Беларуси! Лукашенко обманул нас всех! У нас больше нет сил терпеть этот беспредел, поэтому мы вышли, чтобы защитить свои права и свой выбор! У нас не осталось выхода!" - говорится в этом обращении.

Как сообщил корреспондент DW в Минске, 10 августа она заметила на улицах белорусской столицы военную технику, которая, по ее наблюдениям, раньше не использовалась во время протестов в Беларуси.

После первого дня протестов в Беларуси было задержано около трех тысяч участников протеста. Сообщается, что Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил 21 уголовное дело по факту массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в Минске и других регионах страны. 

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    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

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    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Без применения силы обошлось только в двух городах

    И, по сообщения в СМИ, в Кобрине и Бобруйске их услышали - и разгонять протесты не стали. Однако эти города стали исключением.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Спецсредства против протестующих

    Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады против автозаков

    На проспекте Победителей в Минске протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу силовикам.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Число пострадавших

    По данным МВД, в результате столкновений пострадали более 50 граждан и 39 сотрудников правоохранительных органов. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем в результате наезда на него спецтехники на столичном проспекте Победителей. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жестокости разгона, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


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