На протестах в Беларуси вырос градус насилия

Протесты белорусов против официальных результатов президентских выборов, начавшиеся 9 августа, во второй день выступлений - понедельник, 10 августа, - ознаменовались целом рядом проявлений насилия, причем как со стороны силовиков, так и со стороны демонстрантов.

Около 23.00 мск на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", подробно освещающего протесты, считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

Медпомощь раненым на улицах города

После полуночи столкновения протестующих с ОМОНом стали более ожесточенными. Так, Telegram-канал популярного белорусского онлайн-издания Tut.by опубликовал в ночь на 11 августа целую серию фотографий, изображающих окровавленных участников протеста. Добровольцы перебинтовывали их раны и оказывали им первую медицинскую помощь прямо на улице, причем сообщения о том, где эта помощь требуется срочно, распространялись через Telegram-каналы.

Силовики на протестах в Минске, 9 августа 2020 года

"Лукашенко калечит собственный народ. Но народ больше это не терпит. Солидарный, единый народ, который всегда поможет друг другу!" - таким комментарием сопроводили одно из подобных фото авторы Telegram-канала NEXTA Live.

На видео, распространяемых в интернете, видны клубы дыма на улицах Минска и слышны сирены, автомобильные гудки и звуки взрывов.

Около полуночи этот же канал опубликовал видео, на котором видно, что протестующие пускают в ход коктейли Молотова. "Баррикады, коктейли Молотова и атмосфера свободы на улицах: закономерный финал для 26 лет тотальной диктатуры", - прокомментировали авторы эту запись.

На другом видео, опубликованном NEXTA Live, видно, как силовики забрасывают движущийся по улице автомобиль свето-шумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев. Сколько человек пострадало в результате этого инцидента, не сообщается.

В свою очередь издание Tut.by выложило в интернет видеозапись, на которой видно, как выпущенный силовиками снаряд со слезоточивым газом попал в балкон жилого дома.

Призыв к военным с просьбой остановить насилие

Вооруженные омоновцы на протестах в Минске

Тем временем Telegram-канал "Беларусь головного мозга" опубликовал "обращение ко всем военным", в котором призвал их "бросить свои щиты и дубинки" и перейти на "светлую сторону" демонстрантов. "Военные! Оглянитесь? Что вы видите? Террористов? Наемников? Бандитов? Нет! Это мы, простой народ Беларуси! Лукашенко обманул нас всех! У нас больше нет сил терпеть этот беспредел, поэтому мы вышли, чтобы защитить свои права и свой выбор! У нас не осталось выхода!" - говорится в этом обращении.

Как сообщил корреспондент DW в Минске, 10 августа она заметила на улицах белорусской столицы военную технику, которая, по ее наблюдениям, раньше не использовалась во время протестов в Беларуси.

После первого дня протестов в Беларуси было задержано около трех тысяч участников протеста. Сообщается, что Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил 21 уголовное дело по факту массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в Минске и других регионах страны.

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