 В Минске при взрыве погиб демонстрант | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 10.08.2020

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Беларусь

В Минске при взрыве погиб демонстрант

По данным МВД Беларуси, взрывное устройство сдетонировало в руках демонстранта, когда тот пытался бросить его в милицию. Telegram-каналы считают эту версию неправдоподобной, .

Спецподразделения полиции на улицах Минска

Спецподразделения полиции на улицах Минска

На протестах в Минске вечером в понедельник, 10 августа, произошел взрыв, в результате которого погиб один из демонстрантов.

Как сообщило МВД Беларуси, взрывное устройство сдетонировало в руках мужчины в тот момент, когда он попытался бросить его в сотрудников милиции. Инцидент произошел около 23.00 на улице Притыцкого, где, по сведениям МВД, "толпа строила баррикады для блокирования движения".

В свою очередь Telegram-канал "Беларусь головного мозга" указывает, что коктейлей Молотова "не было замечено ни у одного из протестующих". "Скорее всего, мужчину подорвали свето-шумовой гранатой, которую кинули под ноги", - предполагают авторы Telegram-канала.

Инцидент с наездом автозака на демонстранта

Днем ранее, 9 августа, ряд российских и белорусских СМИ и Telegram-каналов сообщили о гибели мужчины по имени Евгений Заичкин, получившего черепно-мозговую травму, когда во время протестов на него наехал автозак. МВД Беларуси, однако, опровергло сообщения о том, что среди протестующих в этот день были жертвы.

Впоследствии выяснилось, что Заичкин действительно остался жив. Как он сам рассказал журналистам "Белсат ТВ", омоновцы били его в лицо и по телу, он попал в больницу с сотрясением мозга. Однако, поскольку у него не было переломов, после осмотра врачи отпустили его домой.

Около трех тысяч задержанных в ночь после выборов

9 августа, после объявления ЦИК официальных результатов выборов президента Беларуси, согласно которым победу с большим отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, тысячи людей вышли на улицы Минска и других городом страны, чтобы выразить протест против произошедших, по их мнению, фальсификаций.

В ряде случаев протесты переросли в уличные беспорядки. 10 августа Следственный комитет (СК) Беларуси сообщил о возбуждении 21 уголовного дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в Минске и других регионах страны. По подозрению в их совершении задержаны более 80 человек.

По данным агентства "Интерфакс", за участие в несанкционированных акциях, прошедших 9 августа в 33 населенных пунктах РБ, было задержано около трех тысяч человек.

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    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Без применения силы обошлось только в двух городах

    И, по сообщения в СМИ, в Кобрине и Бобруйске их услышали - и разгонять протесты не стали. Однако эти города стали исключением.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Спецсредства против протестующих

    Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады против автозаков

    На проспекте Победителей в Минске протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу силовикам.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Число пострадавших

    По данным МВД, в результате столкновений пострадали более 50 граждан и 39 сотрудников правоохранительных органов. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем в результате наезда на него спецтехники на столичном проспекте Победителей. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жестокости разгона, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


Смотреть видео 05:20

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