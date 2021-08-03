Тимановская из соображений безопасности летит в Варшаву через Вену

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в среду, 4 августа, вылетела из Токио прямым рейсом авиакомпании Austrian Airlines, который, как ожидается, должен приземлиться в Вене в 15 часов (MEZ). Изначально ожидалось, что спортсменка, после того как правительство Польши предоставило ей гуманитарную визу, полетит в Варшаву. Однако, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на члена белорусской диаспорты в Японии, поддерживающего контакт с Тимановской, ее маршрут был изменен "из соображений безопасности". При этом заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач подтвердил, что спортсменка все еще находится на попечении польских дипломатов, но отказался комментировать маршрут ее перелета.

В то же время белорусский оппозиционный политик Павел Латушко, руководитель Народного антикризисного управления, которое вместе с Белорусским фондом спортивной солидарности оказывает помощь Тимановской, написал в своем Twitter, что спортсменка вечером все-таки прибудет в Варшаву.

МОК открывает дисциплинарное расследование

Международный олимпийский комитет (МОК) начал официальное расследование из-за инцидента с Тимановской. По информации Reuters, МОК получил отчет от белорусской команды. "МОК создает дисциплинарную комиссию для установления фактов по этому делу и заслушивания двух должностных лиц - Артура Шумака и Юрия Моисевича, которые, предположительно, были причастны к этому инциденту", - цитирует агентство официального представителя МОК Марка Адамса.

Дело Тимановской

30 июля Кристина Тимановская резко отреагировала в Instagram на решение руководства сборной Беларуси, которое поставило ее выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо спортсменок, не допущенных к участию в Олимпиаде. 1 августа стало известно, что Тимановскую отстранили от участия в Играх по распоряжению из Минска и пытаются насильно вывезти из Японии в Беларусь. Оказавшись в аэропорту, легкоатлетка обратилась за помощью к полиции, отказалась от посадки в самолет и заявила, что ее доставили к самолету против ее воли.

В НОК Беларуси сообщили о решении отправить Тимановскую домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" спортсменки. Сама она назвала эти утверждения ложью. В свою очередь Павел Латушко уверен, что решение о вывозе Тимановской принял лично белорусский правитель Александр Лукашенко.

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